"Тюнинг. Обзор за октябрь 2023"

ABT SPORTSLINE

Lamborghini Urus Scatenato

Спецы ABT Sportsline внимательно посмотрели на Lamborghini Urus и решили, что перед ними какой-то пай-SUV. Действительно, даже у топовой заводской версии Performante 4,0 литровый битурбо-V8 выдает жалкие 666 л.с. Число, конечно, знаковое, но «дьявольскую» тему можно поддержать, использовав сочетание глянцево-черных карбонового обвеса, более эффективных аэродинамических элементов и «решетчатых» кованых колесных дисков ABT HIGH Performance диаметром 23 дюйма с алыми тормозными суппортами. Обильные карбоновые «инъекции» в салон тоже не помешают. Но главный стимулятор — фирменный пакет ABT Power R, включающий более производительные турбокомпрессоры и интеркулер. Плюс144 л.с. — получите-распишитесь! С такой ощутимой прибавкой от немецких тюнингеров соотношение вес/мощность Urus впервые оказалось менее 3 кг/1 л.с. Похоже, показатели динамики версии Performante (3,3 c на разгон 0–100 км/ч/, «максималка» 306 км/ч) будут биты, и супер-SUV, прошедший накачку «озверином», полностью оправдает данное ему ABT Sportsline имя Scatenato, что дословно в переводе с итальянского означает «Сорвавшийся с цепи».

HENNESSEY

VelociRaptor 6x6

Четыре колеса хорошо, а шесть лучше, тем более если речь идет о тюнинге топ-версии Raptor R пикапа Ford F-150 третьего поколения, решили в Hennessey. Сказав «А», техасцы далее прошлись по всему автомобильному алфавиту, кроме буквы «Е». Engine, компрессорный 5,2 литровый V8, трогать не стали. Этому богатырю, выдающему 710 л.с. и 868 Нм тяги, вращать дополнительную пару колес точно не в тягость. Вторую заднюю ось малого того что сделали тоже ведущей, так еще и снабдили электронной блокировкой дифференциала. На выходе — улучшение сцепления с поверхностью более чем на 50 %. И это не обязательно асфальтовая гладь, хотя установленные тюнингерами тормозные механизмы Brembo и адаптивные амортизаторы намекают на заботу об управляемости «монстра». Впрочем, комфорт подвески не помешает и на тяжелом бездорожье, куда обладателю доведенного до 409 мм клиренса и 37 дюймовой оффроудной резины путь не заказан. Единственный ограничитель здесь, пожалуй, цена Hennessey VelociRaptoR 6x6 почти в полмиллиона долларов.

MANSORY

Defender Black Edition

Если кому-то недоставало доказательств того, что в новом воплощении Land Rover Defender поменял свою природу, то немецкое ателье Mansory их вывалило целую дюжину. Разве можно представить себе классический «деф» с карбоновыми задним антикрылом, диффузором и отделанной алькантарой кабиной? А вот преемник, даже будучи водруженным на колеса с 24 дюймовыми легкосплавными дисками и супернизкопрофильными покрышками 295/30, смотрится хоть куда. Месить бездорожье в таком «прикиде» не выйдет, зато пустить пыль в глаза на стоянке у модного клуба — запросто. Да и на скоростной трассе это должно неплохо получиться у подопечного Mansory. Компрессорный 5,0 литровый V8 получил солидную прибавку в мощности и тяге (+125 л.с. и + 245 Нм соответственно), что позволило выйти из 5,0 с в разгоне с места до сотни и достичь гроссмейстерского скоростного потолка в 250 км/ч. Не менее важна эксклюзивность. Тираж Defender Black Edition всего 10 экземпляров. Позже ожидается появление прошедшей аналогичную доработку удлиненной версии с индексом 110.

MANSORY

Gronos 4x4

Немцы из ателье Mansory не являлись бы немцами, если б, вложившись в конверсию Land Rover Defender, сэкономили на преображении своей национальной иконы — Mercedes-Benz G-Klasse. Для превращения топового Mercedes-AMG G63 в Gronos 4x4 не пожалели не только декоративных и отвечающих за аэродинамику карбоновых элементов, но даже расширили боковины кузова и колесные арки. Последние иначе не вместили бы огромные катки 325/55R22. Интерьер «гелика» напичкали кастомными аксессуарами с логотипом Mansory, количество которых лишь немногим меньше числа светодиодных «звезд» на потолочной панели и картах дверей. Ну и какой же люкс на пятерых? Поэтому во втором ряду смонтировали пару раздельных кресел. Руки тюнингеров дотянулись и до святая святых — 4,0 литрового битурбо-V8, после чего заводские 585 л.с. превратились в 850, а 850 Нм ­тяги — в 1000. Красивая цифровая трансформация! Но, похоже, установка капота (разумеется, карбонового) с горбом воздухозаборника и светодиодных «люстр» на крыше окончательно свела на нет разницу в обтекаемости G-Klasse и кирпича. Как итог, Gronos 4x4 в разгоне с места до сотни остался при 4,5 с «донора», а «максималка» даже снизилась с 220 до 210 км/ч. Но кто скажет, что этого мало?

