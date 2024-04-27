"Тюнинг. Обзор за апрель 2024"

Есть личный рекорд! Последовательно наращивая мощность силовых установок, Brabus наконец достиг знакового рубежа в 1000 л.с. Исходником послужил «розеточный» гибрид Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance с кузовом лифтбек и отдачей бензино-электрического тандема 843 л.с. и 1470 Нм. Прибавка в 157 л.с. и 350 Нм у Rocket 1000 достигнута исключительно за счет форсировки битурбо-V8. Накачка рабочего объема до 4,4 л и более производительные турбокомпрессоры позволили довести мощность ДВС до 760 л.с. — на 140 л.с. меньше, чем у представленного ранее Rocket 900 без электрической составляющей. Попридержать бензиновых коней тюнингеров из Боттропа заставили опасения за здоровье 9 ступенчатой АКП. К чему рисковать, если при помощи установленного на задней оси 204 сильного электромотора легко доставить «донору» и Rocket 900?0,2–0,3 с (2,6 vs 2,8 и 2,9 c соответственно) в разгоне с места до сотни? А если «тысячный» уступит «девятисотому» 14 км/ч в «максималке» (316 vs 330 км/ч), то на этом можно не заострять внимания. В любом случае Rocket 1000, чей тираж составит 25 экземпляров, при цене почти в полмиллиона евро (без учета налогов) примерно на 30?000 евро дороже.
Стандартная палитра цветовых сочетаний и вариантов отделки, предлагаемая Mulliner, придворным тюнингером Bentley, близка к бесконечности. Хотя, оказывается, в этой галактике есть место и для сверхновой звезды. Она вспыхнула благодаря семейной паре из Калифорнии, намеревавшейся заказать у местного дилера Bentayga EWB Azure V8 в исполнении First Edition, но затем решившей заполучить нечто действительно уникальное. В результате появился вариант люкс-SUV, у которого на бОльшую часть поверхности кузова нанесен эффектный цвет, напоминающий окрас оперения голубого зимородка. На контрасте черными выполнены не только накладки на боковых дверях, решетки радиатора и воздухозаборников, как в исполнении Blackline, но также капот и крыша вместе с ее стойками. По двухцветной схеме окрашены и 22 дюймовые колесные диски. Дополняет картину тонировка задних стекол. Эстафету подхватывает интерьер, в котором кожа расцветки Mandarin сочетается с голубыми вставками и выполненными из древесины гавайской акации коа декоративными панелями. Вишенка на торте — таблички на дверях с гравировкой «Единственный в своем роде».
Кто не ностальгирует по молодости? Вот и японская компания Mitsuoka, отметившая в прошлом году свое 55 летие, решила вернуться в 1970 е, когда объектом вожделений юных автомобилистов во многих странах мира оставались американские маскл-кары. Чисто дизайнерскими способами в нечто подобное компания, большую часть своей истории занимающаяся переделкой серийных моделей в ретростиле, превратила лифтбек Honda Civic 11 го поколения. Дух давно ушедшей эпохи воссоздают передняя часть кузова в стилистике оригинального Dodge Challenger (или его современной реинкарнации) и перекроенная «корма» с характерной ребристой накладкой над задним стеклом. С оформлением салона «под старину» Mitsuoka решила не заморачиваться, однако нашла еще один способ воздать дань прошлому. Судя по всему, в качестве «донора» выбран не гибрид, а базовая версия Civic с бензиновым 182 сильным турбомотором и механической «шестиступкой». Похоже, спрос на такой «коктейль» имеется: Mitsuoka, изначально представившая М55 как концепт, заявила о начале серийного производства модели с конца 2025 года.
С точки зрения спецов подразделения Hennessey Special Vehicles, у Corvette восьмого поколения, первого US-спорткара среднемоторной компоновки, имеется явный изъян — отсутствие наддувного мотора. Техасцы заполнили эту лакуну, выпустив версию с индексом Н700. Базовый 6,2 литровый атмосферный V8 серии LT2 снабдили высокопроизводительным компрессором с ременным приводом в сочетании с интеркулером, имеющим водяное охлаждение. Задачка не из легких, учитывая компактные размеры моторного отсека «донора». Добиться максимального эффекта помогла прокачка софта блока управления двигателем, систем подачи воздуха и топлива, 8 ступенчатого робота и установка выхлопной системы со сниженным сопротивлением. Столь масштабный апгрейд позволил утереть нос не только стартовой версии стокового Corvette C8 (497 л.с./630 Нм), но даже топовой Z06 с 5,5 литровым атмосферным V8 серии LT6 (680 л.с./624 Нм). Компрессорная «восьмерка» Н700 выдает 718 л.с. и 865 Нм тяги! За отдельную плату Hennessey предлагает выхлопную систему с настраиваемым саундтреком, кованые 19 дюймовые колесные диски и фирменную ливрею С8 Heritage.
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