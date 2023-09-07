Автомобильный портал Motorpage
АнтиCorvette: история модели Ford Thunderbird

Ранний прототип 1954 года
Ранний прототип 1954 года
Предсерийная машина
Предсерийная машина
Ford Thunderbird 1955 года
Ford Thunderbird 1955 года
Thunderbird 1956 года
Thunderbird 1956 года
Thunderbird 1956 года
Thunderbird 1956 года
Thunderbird 1957 года
Thunderbird 1957 года
Thunderbird 1957 года
Thunderbird 1957 года
Второе поколение Thunderbird
Второе поколение Thunderbird
Седан Thunderbird пятого поколения
Седан Thunderbird пятого поколения
Шестое поколение Thunderbird
Шестое поколение Thunderbird
Поселднее поколение Ford Thunderbird
Поселднее поколение Ford Thunderbird

Ничто так не тонизирует автопроизводителя, как борьба с его основным конкурентом за сердца покупателей в растущей нише рынка! Несмотря на то что Chevrolet Corvette и Ford Thunderbird практически никогда не были прямыми соперниками, не желавшие проигрывать упрямые руководители концернов General Motors и Ford помогали друг другу ковать новый для американской школы автомобилестроения сегмент компактных двухдверных спорткаров, подарив миру много прекрасных машин

Не знаете, что делать? Посмотрите, что делают конкуренты! Становление нового жанра и попытка одержать верх в том, чего еще толком нет, — это про первые послевоенные американские спорткары и компанию Ford в начале 1950 х. С окончанием Второй мировой вернувшаяся к выпуску гражданской техники «большая тройка» из Детройта принялась неспешно обновлять свои модельные ряды, которые по части технического прогресса остались где-то в начале непростых 1940 х, и концу десятилетия автомобильная промышленность США успела воспрянуть духом. «По ту сторону» жизнь тоже бурлила — оправившийся от шока рынок требовал новинок, поэтому конструкторы и дизайнеры с новыми силами принялись за работу.

Автомобильные энтузиасты застыли в ожидании надвигающейся бури: конец войны положил начало новому этапу сближения Америки и Европы, дав серьезный толчок к развитию глобализации и росту западной экономики. Из Старого Света подул ветер перемен — не страдавшие гигантоманией тамошние гуру автомобильных искусств оказали серьезное влияние на американских коллег, которые уже открыли локальную «гонку вооружений», сопровождавшуюся неизменным ростом объемов двигателей и внешних габаритов машин. Да начнется европейское вторжение!

Конечно, в Штатах понимали, что философия европейской автоиндустрии отличается от американской. На дорогах США стали появляться компактные модели зарубежных брендов (и редкие «международные» машины Nash-Healey), а посещавшие европейские автосалоны американцы все чаще засматривались на их легкие спорткары. Легенда гласит, что высокопоставленные менеджеры компании Ford остались очарованы утонченными экспонатами Парижского автосалона 1951 года — да так, что решили попробовать воссоздать дух элегантных европейских двухдверок у себя дома.

И тут началось…

Конечно, в том же 1951 м запах жареного ощутили и в концерне General Motors. Спешная разработка будущего серийного родстера привела к рождению легендарной модели Corvette уже в 1953 году, однако дебют получился неудачным — слишком уж сырой оказалась машина, которая сочетала в себе инновационные конструкторские решения с неважным качеством сборки. В руководстве GM, понятно, пожалели об этой затее, но до последнего не подавали виду. А еще недавно и не подозревавшие о работах над моделью Corvette менеджеры конкурирующей компании Ford начали подгонять инженеров и дизайнеров — мол, а мы-то уже когда?

Так в 1954 году и появился серийный Ford Thunderbird, после выхода которого обратного пути не было уже ни у фордовцев, ни у General Motors. Раз уж взялись, придется делать! Ситуация, если подумать, совершенно комичная — попытка любой ценой перехватить соперника с гордо поднятой головой, отсекая все признаки тотальной неуверенности в собственных действиях, напоминает схватку двух баранов в пик брачного сезона. Но на самом деле — это как прыжок в неизвестность. Спринтерский забег в полной темноте.

На финальных этапах разработки серийной версии Thunderbird доводили до ума как бы в пику новенькому Chevrolet. Если Corvette можно было купить только с двухступенчатым автоматом Powerglide, то Thunderbird, разумеется, предлагали с механической коробкой передач. Если у аскетичного Chevy отсутствовали стеклоподъемники, то у спорткара под маркой Ford быть они попросту обязаны. Дизайном, кстати, противопоставить новый Ford конкуренту у создателей тоже получилось — если футуристическая внешность модели Corvette, которая весьма условно напоминала «народные» Chevrolet тех лет, у кого-то вызывала недоумение, то Thunderbird, наоборот, отлично транслировал привычный стиль марки в обновленном прочтении. И какое классное название!

К слову, над именем для новинки фордовцы думали довольно долго. Предложений было множество: от Falcon и Coronado (правда, они тогда принадлежали концерну Chrysler) до Sportliner и Fairlane. История помнит также проектное название Sportsman, но в конце концов выбор пал на имя, предложенное молодым дизайнером Элденом Джибертсоном — Thunderbird, в честь мифической птицы, приносящей бурю, которой поклонялись в племенах североамериканских индейцев.

После этого название Sportliner (оно, кстати, прекрасно укладывалось в фордовские нормы автомобильного нейминга, который прежде явил миру модели Mainline, Customline, Crestline и созвучные им) пришлось отложить, а вот вариант Fairlane не пропал — так чуть позже назвали другую машину, увидевшую свет в 1955 м. Даже наименование Falcon фордовцы отвоевали, впоследствии присвоив его своему компактному семейству, которое дебютировало к 1960 модельному году.

Thunderbird в своем первоначальном виде продержался на конвейере только три года, в конце 1957 го уступив место модели второго поколения. Тогда Thunderbird начал расти — обзавелся вторым рядом сидений в салоне и стал переходить в сегмент люксовых купе. Стремительная эволюция модели пришлась на 1960 е, когда Thunderbird менял поколения каждые пару лет. Ford Thunderbird пятого поколения увидел свет уже в 1966 году — к тому моменту машина стала настолько крупной, что в линейке появилась четырехдверная версия!

Исходная концепция американского спорткара, вдохновленного европейскими двухдверными моделями, была забыта окончательно: если в 1955 году «первый» Thunderbird насчитывал от носа до «кормы» всего 4453 мм, то его преемник шестого поколения к середине 1970 х достигал уже 5715 мм в длину. Да-да, Ford выпускал гигантские купе длиной без малого шесть метров!

А Corvette, который после выхода модели Thunderbird тут же бросились модернизировать, готовя его к предстоящей рыночной борьбе, из десятилетия в десятилетие оставался верным себе. Но удивительно, насколько разными дорогами пошли судьбы спорткаров компаний Ford и Chevrolet, которые начинали свой путь вместе. Много лет спустя рынок США все расставил по своим местам: ставший среднемоторным Corvette по-прежнему в строю, отстаивает честь американских спортивных автомобилей. А давно утративший былую прыть и даже сменивший свой шик Ford Thunderbird сошел со сцены во второй половине 1990 х.

Компания Ford предприняла амбициозную попытку возродить некогда легендарную модель в начале 2000 х, но и на волне как нельзя кстати начавшейся лихорадки ретродизайна, которая в то время настигла мировую автоиндустрию, закрепиться в линейке у двухдверки одиннадцатого поколения так и не получилось. Увы, ее время прошло — давно утративший свой имидж Ford Thunderbird привлекал, по большому счету, только пожилых современников модели первого поколения, которые еще помнили, какая потрясающая это была машина. Просто в какой-то момент Ford перестала стараться — и буря, которую много лет назад на своих крыльях принес фантастический Thunderbird, окончательно стихла.
 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

АнтиCorvette: история модели Ford Thunderbird
07 сентября 2023

"АнтиCorvette: история модели Ford Thunderbird"
Ford Mustang Dark Horse (2024) Темная лошадка за большие деньги
14 июня 2023

"Темная лошадка за большие деньги"
Загадочный месье Поттера
22 октября 2022

"Загадочный месье Поттера"
Тайны, шантаж, слава...
24 сентября 2022

"Тайны, шантаж, слава..."
Легенда об Адаме
02 июля 2022

"Легенда об Адаме"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Ford EcoSport - ford ecosport 2018 небанальный дизайн и спортивные повадки сделали ford ecosport любимцем женщин
Тест драйв
13 февраля 2019

Ford EcoSport
"Небанальный дизайн и спортивные повадки сделали Ford Ecosport любимцем женщин"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"
Ford EcoSport - ford ecosport 2018 новое трико спортсмена
Тест драйв
19 октября 2018

Ford EcoSport
"Новое трико спортсмена"
Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах
Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"
Ford Explorer - ford explorer 2018 новый полевой игрок
Тест драйв
15 июня 2018

Ford Explorer
"Новый полевой игрок"
Ford Focus - ford focus 2014 фокусник
Тест драйв
19 июня 2017

Ford Focus
"Фокусник"

Интересные новости по теме

Новость про Ford Explorer - Ford Explorer Timberline (2024)

Показан новый Ford Explorer

В интернете были опубликованы шпионские изображения внедорожной модификации Ford Explorer Timberline 2024 модельного года 31 июля 2023 0
Новость про Ford F-150 - Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning стал доступнее

Как сообщает агентство Reuters, американская компания Ford снизила стоимость электрического пикапа Ford F-150 Lightning на 17% для стимулирования роста продаж 19 июля 2023 0
Новость про Ford - Ford Ecoline

50- летний Ford Ecoline превратили в электрокар

Интересный проект подготовило американское тюнинг-ателье Conductive Classics – рестомод на базе старого фургона из семидесятых годов – Ford Ecoline. Вся суть проекта заключается в том, что машину превратили в электрокар 22 июня 2023 0
GM и Stellantis оштрафовали «за экологию»

GM и Stellantis оштрафовали «за экологию»

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) оштрафовала концерны General Motors и Stellantis за торговлю машинами, не соответствующих регламенту 05 июня 2023 0
Hennessey Ford Ranger

Ford Ranger стал мощнее благодаря Hennessey

Ателье Hennessey представило очередное пополнение своей заряженной линейки VelociRaptor — на этот раз на базе Ford Ranger Raptor 24 мая 2023 0
Новость про Ford - Ford Tourneo Courier

Представлен Ford Tourneo Courier

Компания Ford представила «каблучок» Tourneo Courier нового поколения. Как и фургон Transit Courier, он будет предложен в топливной и полностью электрической версии 16 мая 2023 0
GM планирует захватить Европу

GM планирует захватить Европу

Концерн GM, один из крупнейших автомобильных производителей в мире, объявил о своих планах по масштабному возвращению на европейский рынок. Одной из главных причин этого является стремление компании стать лидером в производстве электрокаров 12 мая 2023 0
Новость про Opel - Минпромторг прокомментировал уход Opel с российского рынка

Минпромторг прокомментировал уход Opel с российского рынка

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ прокомментировала информацию о падении спроса на автомобили General Motors 19 марта 2015 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 1 6 9