Ничто так не тонизирует автопроизводителя, как борьба с его основным конкурентом за сердца покупателей в растущей нише рынка! Несмотря на то что Chevrolet Corvette и Ford Thunderbird практически никогда не были прямыми соперниками, не желавшие проигрывать упрямые руководители концернов General Motors и Ford помогали друг другу ковать новый для американской школы автомобилестроения сегмент компактных двухдверных спорткаров, подарив миру много прекрасных машин

Не знаете, что делать? Посмотрите, что делают конкуренты! Становление нового жанра и попытка одержать верх в том, чего еще толком нет, — это про первые послевоенные американские спорткары и компанию Ford в начале 1950 х. С окончанием Второй мировой вернувшаяся к выпуску гражданской техники «большая тройка» из Детройта принялась неспешно обновлять свои модельные ряды, которые по части технического прогресса остались где-то в начале непростых 1940 х, и концу десятилетия автомобильная промышленность США успела воспрянуть духом. «По ту сторону» жизнь тоже бурлила — оправившийся от шока рынок требовал новинок, поэтому конструкторы и дизайнеры с новыми силами принялись за работу.

Автомобильные энтузиасты застыли в ожидании надвигающейся бури: конец войны положил начало новому этапу сближения Америки и Европы, дав серьезный толчок к развитию глобализации и росту западной экономики. Из Старого Света подул ветер перемен — не страдавшие гигантоманией тамошние гуру автомобильных искусств оказали серьезное влияние на американских коллег, которые уже открыли локальную «гонку вооружений», сопровождавшуюся неизменным ростом объемов двигателей и внешних габаритов машин. Да начнется европейское вторжение!

Конечно, в Штатах понимали, что философия европейской автоиндустрии отличается от американской. На дорогах США стали появляться компактные модели зарубежных брендов (и редкие «международные» машины Nash-Healey), а посещавшие европейские автосалоны американцы все чаще засматривались на их легкие спорткары. Легенда гласит, что высокопоставленные менеджеры компании Ford остались очарованы утонченными экспонатами Парижского автосалона 1951 года — да так, что решили попробовать воссоздать дух элегантных европейских двухдверок у себя дома.

И тут началось…

Конечно, в том же 1951 м запах жареного ощутили и в концерне General Motors. Спешная разработка будущего серийного родстера привела к рождению легендарной модели Corvette уже в 1953 году, однако дебют получился неудачным — слишком уж сырой оказалась машина, которая сочетала в себе инновационные конструкторские решения с неважным качеством сборки. В руководстве GM, понятно, пожалели об этой затее, но до последнего не подавали виду. А еще недавно и не подозревавшие о работах над моделью Corvette менеджеры конкурирующей компании Ford начали подгонять инженеров и дизайнеров — мол, а мы-то уже когда?

Так в 1954 году и появился серийный Ford Thunderbird, после выхода которого обратного пути не было уже ни у фордовцев, ни у General Motors. Раз уж взялись, придется делать! Ситуация, если подумать, совершенно комичная — попытка любой ценой перехватить соперника с гордо поднятой головой, отсекая все признаки тотальной неуверенности в собственных действиях, напоминает схватку двух баранов в пик брачного сезона. Но на самом деле — это как прыжок в неизвестность. Спринтерский забег в полной темноте.

На финальных этапах разработки серийной версии Thunderbird доводили до ума как бы в пику новенькому Chevrolet. Если Corvette можно было купить только с двухступенчатым автоматом Powerglide, то Thunderbird, разумеется, предлагали с механической коробкой передач. Если у аскетичного Chevy отсутствовали стеклоподъемники, то у спорткара под маркой Ford быть они попросту обязаны. Дизайном, кстати, противопоставить новый Ford конкуренту у создателей тоже получилось — если футуристическая внешность модели Corvette, которая весьма условно напоминала «народные» Chevrolet тех лет, у кого-то вызывала недоумение, то Thunderbird, наоборот, отлично транслировал привычный стиль марки в обновленном прочтении. И какое классное название!

К слову, над именем для новинки фордовцы думали довольно долго. Предложений было множество: от Falcon и Coronado (правда, они тогда принадлежали концерну Chrysler) до Sportliner и Fairlane. История помнит также проектное название Sportsman, но в конце концов выбор пал на имя, предложенное молодым дизайнером Элденом Джибертсоном — Thunderbird, в честь мифической птицы, приносящей бурю, которой поклонялись в племенах североамериканских индейцев.

После этого название Sportliner (оно, кстати, прекрасно укладывалось в фордовские нормы автомобильного нейминга, который прежде явил миру модели Mainline, Customline, Crestline и созвучные им) пришлось отложить, а вот вариант Fairlane не пропал — так чуть позже назвали другую машину, увидевшую свет в 1955 м. Даже наименование Falcon фордовцы отвоевали, впоследствии присвоив его своему компактному семейству, которое дебютировало к 1960 модельному году.

Thunderbird в своем первоначальном виде продержался на конвейере только три года, в конце 1957 го уступив место модели второго поколения. Тогда Thunderbird начал расти — обзавелся вторым рядом сидений в салоне и стал переходить в сегмент люксовых купе. Стремительная эволюция модели пришлась на 1960 е, когда Thunderbird менял поколения каждые пару лет. Ford Thunderbird пятого поколения увидел свет уже в 1966 году — к тому моменту машина стала настолько крупной, что в линейке появилась четырехдверная версия!

Исходная концепция американского спорткара, вдохновленного европейскими двухдверными моделями, была забыта окончательно: если в 1955 году «первый» Thunderbird насчитывал от носа до «кормы» всего 4453 мм, то его преемник шестого поколения к середине 1970 х достигал уже 5715 мм в длину. Да-да, Ford выпускал гигантские купе длиной без малого шесть метров!

А Corvette, который после выхода модели Thunderbird тут же бросились модернизировать, готовя его к предстоящей рыночной борьбе, из десятилетия в десятилетие оставался верным себе. Но удивительно, насколько разными дорогами пошли судьбы спорткаров компаний Ford и Chevrolet, которые начинали свой путь вместе. Много лет спустя рынок США все расставил по своим местам: ставший среднемоторным Corvette по-прежнему в строю, отстаивает честь американских спортивных автомобилей. А давно утративший былую прыть и даже сменивший свой шик Ford Thunderbird сошел со сцены во второй половине 1990 х.

Компания Ford предприняла амбициозную попытку возродить некогда легендарную модель в начале 2000 х, но и на волне как нельзя кстати начавшейся лихорадки ретродизайна, которая в то время настигла мировую автоиндустрию, закрепиться в линейке у двухдверки одиннадцатого поколения так и не получилось. Увы, ее время прошло — давно утративший свой имидж Ford Thunderbird привлекал, по большому счету, только пожилых современников модели первого поколения, которые еще помнили, какая потрясающая это была машина. Просто в какой-то момент Ford перестала стараться — и буря, которую много лет назад на своих крыльях принес фантастический Thunderbird, окончательно стихла.

