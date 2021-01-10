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Чем больше сеть, тем чище воздух

 К 2024 году в России намечено иметь как минимум 1000 электрозаправочных станций. Такие задачи поставил перед собой федеральный оператор электрических сетей ПАО «Россети»

Согласно уточненному плану компании «Россети», в ближайшие три года в стране должна появиться разветвленная сеть электрозаправочных станций (ЭЗС). Программа «30/30» предполагает, что электрозаправки построят в 30 крупных городах и как минимум на 30 автомагистралях. На первом этапе проект охватит мегаполисы (миллионники), на втором – трассы между ними, на третьем – города с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей и, наконец, на четвертом – востребованные междугородные магистрали. Напомним, что ровно год назад, когда «Россети» впервые анонсировали свою программу «30/30», речь шла лишь о 770 электрозаправках. Тогда же были озвучены планы развития сети ЭЗС для электробусов в регионах, а также водного пассажирского электротранспорта.

С учетом того, что сейчас на территории России насчитывается лишь 251 ЭЗС, такую повестку можно назвать весьма амбициозной. «Да, в масштабах, может быть, Европы или Калифорнии это небольшие цифры, но для нашей страны это хороший толчок для развития электротранспорта», – прокомментировал в интервью РИА «Новости» глава «Россетей» Павел Ливинский. Он также сообщил, что дополнительно до конца 2020 года компания установит в Мос­кве 53 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов.

По данным Международного энергетического агентства, сегодня в мире насчитывается более 862 тыс. зарядных станций, 60% которых находится в Китае. 251 площадка в России, таким образом, – капля в электрическом море. Однако анонсированные планы вселяют оптимизм. Да и региональные власти не остаются в стороне. Скажем, согласно проекту «Энергия Москвы», к концу года число электрозаправок в столице должно увеличиться вдвое (примерно до 200 единиц) и охватить не только пределы ТТК (как сейчас), но и спальные районы. А через три года количество ЭЗС в Москве намечено довести уже до 600. Одновременно прорабатывается вопрос электрокаршеринга и электротакси.

Эксперты между тем увязывают расширение сети электрозаправок с наблюдающимся ростом продаж электромобилей. Дела здесь обстоят неплохо, даже несмотря на череду кризисов. Согласно статистике Аналитического агентства «Автостат», с 2017 по 2020 год число «зеленых» легковушек увеличилось в нашей стране более чем в пять раз (по состоянию на 1 июля 2020 года в России было зарегистрировано 7925 легковых электрокаров). При этом по итогам года прогнозируется рост электрического «поголовья» еще на 15%. Аналогичная динамика предполагается и в 2021 году. Кроме того, по результатам уходящего года рынок электромобилей с пробегом должен прибавить не менее 50% и составить порядка 5 тыс. единиц.

Очевидно, что развитие инфраструктуры для электрокаров обусловлено объемом спроса на подобный транспорт, а его могли бы стимулировать те или иные преференции для покупателей (например, льготы и субсидии при покупке «зеленого» автомобиля, право движения по выделенкам). Однако до сих пор в нашей стране таких мер введено мало. Разве что в рамках программы поддержки развития электротранспорта до 2021 года отменены ввозные пошлины на электромобили да в ряде регионов их владельцы освобождены от платы за парковки.

Умный краб

Новый электрический пикап Hummer выйдет на рынок под брендом GMC и будет конкурировать с Rivian R1T и Tesla Cybertruck. Первый электрокар джиэмовского отделения GMC представлен в статусе прототипа. Его длина и ширина составляют 5507 и 2201 мм соответственно. Внедорожные шины – диа­метром до 37 дюймов. Адаптивная пневмо­подвеска варьирует клиренс в пределах 257–404 мм. Жесткую крышу можно снять. На старте продаж дилеры предложат топовое исполнение с тремя электромоторами общей отдачей 1000 л.с. и 15 590 Нм. Такой электропикап способен ускориться до 100 км/ч всего за 3 с и преодолеть 560 км. Позже появятся менее производительные 800- и 634-сильное исполнения. В преодолении бездорожья поможет фирменный режим Crabwalk, при котором все колеса поворачиваются в одну сторону, что позволит SUV двигаться по диагонали, точно крабу. За доплату GMC Hummer можно оснастить трассовым автопилотом с функцией автоматической смены полосы и системой видеообзора на основе 18 видео­камер. В пятиместном салоне установлены 12,3-дюймовая виртуальная приборка и тачскрин на 13,4 дюйма.

Первый опыт

В адыгейском поселке Энем выпущена опытная партия отечественных электрических микрокаров «Ардерия» ТС2. Заднеприводный электромобиль, мимикрировавший под smart fortwo прошлого поколения, имеет габариты 2762х1570х1570 мм, а его снаряженная масса составляет лишь 545 кг. Легкосплавные колесные диски «обуты» в шины размерностью 155/65 R13. Двигатель мощностью 7 л.с. питается от батареи емкостью 120 А•ч, обеспечивая «максималку» 60 км/ч и пробег 100 км.

Восполнить запас батареи от бытовой электросети можно за 8 часов. В оснащение входят электростеклоподъемники, мультимедийный центр с навигацией и поддержкой Bluetooth.
Двухместный электрокар, успешно прошедший испытания ФГУП «НАМИ», сертифицирован как квадроцикл. Машины из опытной партии зарегистрированы в Адыгее и, соответственно, получили регистрационный код региона – 01. Цена новинки без учета аккумулятора заявлена на уровне 400 000 рублей. При этом батарейный блок планируется сдавать в аренду. В финансировании проекта приняли участие правительство республики и местное МВД.

Экстремал

Концепт Mercedes-Benz EQC 4х4² – наглядная демонстрация того, что электрокроссовер может быть серьезным вездеходом. Прототип, заточенный на штурм тяжелого бездорожья, – результат заводской доработки серийного EQC 400 4Matic. Чтобы установить 20-дюймовые колеса с внедорожной резиной, пришлось расширить колесные арки. Модернизация шасси вылилась в оригинальные пружины, амортизаторы, рычаги и портальные оси. Появились увеличенные колея и клиренс 293 мм (+151 мм), а также усиленная защита днища и моторного отсека. Глубина преодолеваемого брода выросла с 250 до 400 мм, а углы въезда и съезда теперь составляют 31,8 и 33°. Силовая установка донорского EQC осталась без изменений: два асинхронных электромотора вместе развивают 408 л.с. и 765 Нм, питаясь от литий-ионной тяговой батареи на 80 кВт⋅ч. Система внедорожных режимов обзавелась алгоритмами Offroad и Offroad+. Запас хода – порядка 400 км (на 70 км меньше, чем у базового EQC). Еще одна «фишка» – звукогенератор, меняющий аккомпанемент в зависимости от скорости и режима движения. 

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