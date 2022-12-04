Неверно полагать, что наше законодательство представляет собой нечто незыблемое. Как известно, все течет, все изменяется, поэтому в новогоднем номере «Автопанорамы» мы решили подвести законодательные итоги уходящего года и рассказать о том, что нас ожидает в самом ближайшем будущем

Нововведения законодательства в сфере автобизнеса можно разделить на те, что касаются физических лиц, и те, что относятся к автоперевозкам. В отношении автовладельцев – физических лиц заметна тенденция к ужесточению законодательства и принятию законодательных актов, удорожающих владение личным транспортом. Например, в январе 2022 года выросли акцизы на ввозимые автомобили, а также пошлины на импортируемые электромобили.

Кроме того, в сезоне 2022 года решено более жестко бороться с «лихачами». За опасное вождение отныне может применяться даже уголовная ответственность. При этом штрафы за рецидивы тяжелых нарушений решено поднять до 300–500 тыс. рублей.

С марта усложнилась процедура техосмотра, что неизбежно сказалось на его стоимости. В апреле вступил в силу новый ГОСТ с перечнем из 36 изменений в конструкции автомобиля, из-за которых может быть отказано в его регистрации. По оценке некоторых экспертов, это может привести к увеличению коррупционной составляющей при постановке на учет и дополнительным расходам на «устранение тюнинга».

Важный момент, связанный с наказанием автомобилистов. Начиная с июня штрафы с граждан списываются практически в автоматическом режиме, что определено федеральным законом. С декабря списание штрафов становится полностью автоматическим. Значительно ужесточены наказания за езду без водительского удостоверения. В октябре сообщается о завершении создания информационной системы «Паутина», которая сможет отслеживать нарушения автовладельцев во всех регионах Российской Федерации.

Много законов и подзаконных актов в 2022 году было направлено на регулирование страхования автотранспорта. В частности, речь идет об ОСАГО. В начале года расширены базовые ставки ОСАГО, что предполагало расширение коридора ставок как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения для добросовестных водителей. В апреле увеличен базовый коэффициент по ОСАГО. В июне произошла вторая за год «актуализация» справочников ОСАГО, по которым происходит расчет стоимости запчастей и работ при назначении страховых выплат, вероятно, это связано с быстрым ростом инфляции. В октябре произошла третья «актуализация». Напомним, одновременно с этими события­ми были введены новые базовые тарифы ОСАГО.

В области профессиональных грузоперевозок также очевиден тренд на удорожание. Уже с 1 февраля 2022 года тариф системы «Платон» вырос в два раза. В рамках пятого санкционного пакета российскому грузовому автотранс­порту был запрещен выезд в Европу. В сентябре вступил в силу целый пакет ограничений, усложняющих организацию грузоперевозок, а с октября запрещен въезд иностранных грузоперевозчиков на территорию РФ.

Некоторые нововведения открывают широкий простор для злоупотреблений со стороны сотрудников силовых органов – такие, например, как поправки к Закону о полиции, принятые весной.

Следующий год, похоже, также ударит по кошелькам автовладельцев. С января отменяется скидка в 30% при оплате госпошлин через портал Госуслуг, а сами госпошлины увеличиваются. С марта, в случае успешного завершения общественного обсуждения и принятия Постановления правительства, изменятся правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений.

Кроме того, государство планирует заняться регулированием передвижения на «средствах индивидуальной мобильности» (вместо строительства выделенных полос движения для них), что открывает широкий простор и новые аудитории для штрафов и пока оставит вне регулирования лишь самокаты и ролики.

В 2023 году планируется начать взимать штраф за езду без полиса ОСАГО на основе данных камер ГИБДД. Это нововведение готовили к старту уже несколько раз, но все время откладывали.

Уважаемые читатели! Законодательство постоянно меняется и даже ужесточается. Но это не повод для отчаяния. Во всем есть две стороны медали. Желаю, чтобы будущий 2023 год приносил всем автомобилистам только приятные сюрпризы. Поднимем за это бокал шампанского!

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора