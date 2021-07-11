Европейские бюрократы медленно, но верно уничтожают целый класс автомобилей – так называемые горячие версии моделей. Которые в несколько раз дешевле Porsche, однако способны дарить букет ярких эмоций. Действительно, кому нужны такие машины в новую эпоху тотальных ограничений скорости?

Снижение лимитов в Европе – очевидный тренд на ближайшие три – пять лет (как минимум). А значит, все эти «заряженные» хэтчбеки и универсалы, а также внешне обычные, но на деле мощные кроссоверы становятся абсолютно лишними в новом мире. В мире, где максимальная скорость в городской черте не может превышать 30–40 км/ч.

Еще недавно столь жесткие ограничения вводились лишь локально, в исторических центрах европейских городов. Но скоро они станут нормой повсеместно – сомневаться в этом не приходится. К борьбе за резкое снижение скоростных лимитов подключили даже Всемирную организацию здравоохранения: ее эксперты дружно настаивают на необходимости движения в городах по всему миру не быстрее 30 км/ч.

Как результат, просто обожающие скорость англичане еще в прошлом году послушно проглотили закон о подобных ограничениях не только в центре Лондона, но и практически во всех крупных и совсем крошечных городах страны. Дошло дело и до Испании. Почти везде в городской черте вводят новые ограничения – 30 км/ч на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении и 50 – с двумя полосами. На улочках всего с одной полосой лимит понизили до 20 км/ч. При этом штрафы за превышение скорости – от 100 до 600 евро. Чиновники оправдывают ужесточение правил благой целью – планируется значительно сократить смертность в результате городских ДТП.

Немцы, которые больше других любят колесить по «испанщине», уже начали возмущаться. Многие из них так привыкли к высокой скорости у себя дома, что за границей постоянно нарушают. Теперь штрафов станет еще больше. Пока не привыкнут.

Сама Германия достаточно долго оставалась последним европейским бастионом любителей быстрой и даже агрессивной езды. После Австрии, Швейцарии или Франции мы с коллегами обычно там могли позволить себе немного расслабиться. Особенно на тестах мощных автомобилей. Но теперь уже и в этой стране не погоняешь – власти утвердили новые штрафы за нарушение скоростного режима. По сравнению с прежними они выросли примерно вдвое. Так, за превышение на 11–15 км/ч придется отдать 50 евро вместо 25. Планку штрафа за лишние 26–30 км/ч подняли до 180 евро (против сотни). Превысившим лимит на 51–60 км/ч придется отдать уже 560 евро, а на 61–70 км/ч – вообще все 700. К тому же за неоднократное превышение скорости свыше 31 км/ч в городе и 41 км/ч на трассе предусмотрено еще и лишение прав.

Почти не сомневаюсь, что и в немецких городах появятся все те же лимиты 30–40 км/ч. Думаете, сможете все так же гонять по автобанам? Вероятнее всего, нет. «Безлимитку» швабы скоро совсем отменят. Несколько попыток властей ограничить скорость на автобанах оказались неудачными. Но абсолютно точно будут новые инициативы. Теперь их авторы учтут все ошибки и начнут реализацию своего проекта поэтапно. Например, сначала разрешат ездить быстро только на электрокарах, мотивируя сегрегацию нормами вредных выбросов. Но позже отменят «безлимит» и для экологически чистых машин. В этом случае основным фактором для ограничений выступит статистика аварийности. Понятно, что после автобанов возьмутся и за обычные трассы между городами.

А дальше что? Чиновники обязательно предъявят положительную статистику снижения смертности и травматизма. Волна ограничений доберется в итоге и до российских городов. Быстро ездить, не нарушая и не получая пачки штрафов, станет невозможно. Исключением сделают специальные треки. Но это уже удовольствие только для богатых, готовых периодически тратить время и деньги на такие развлечения.

Остальных же загонят в совсем жесткие рамки без возможности хотя бы иногда «проветрить мозги». Последствия общеевропейского (а потом, возможно, и глобального) тренда – исчезновение относительно мощных автомобилей. Их просто перестанут покупать, а значит, и производить. Останутся лишь «середнячки» и действительно мощные, но очень, очень дорогие модификации.

Меня спросят: а что делать со всеми относительно доступными электрокарами, которые тоже довольно быстро ускоряются? На этот вопрос за нас постараются ответить те же бюрократы. Сначала, конечно, европейские. Ожидаю мощной волны специальных ограничений для «электричек». Производителей заставят поменять программы в этих машинах принудительно. Обоснуют необходимостью снижения числа аварий с тяжкими последствия­ми. В итоге разгон станет не таким динамичным, но запас хода, вероятно, увеличится.

Возможно, многие любители активной езды возразят: мы всегда найдем места, где сумеем погонять. Да, пока их немало, особенно в России. Но с каждым годом обманывать систему тотального контроля станет все сложнее. Телеметрия может стать обязательной. А значит, и без камер фиксации о динамике движения автомобиля в любой точке будет известно почти все. В Европе уж точно.

Как реагировать на все эти скоростные тиски? У меня неоднозначные чувства. С одной стороны, начавшийся геноцид автомобилей для эмоций оставляет неприятный осадок: жаль, что нас лишают права на настоящий драйв. С другой – попытки снизить смертность в ДТП до нулевой отметки оправдывают любые неудобства. Ведь на кону сотни тысяч жизней. Ежегодно.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора