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Деление на классы

Министерство транспорта решило внести свою лепту в борьбу за сохранение природы, предложив ограничить въезд старых – «неэкологичных» – автомобилей в крупные города или их некоторые районы

Поскольку все транспортные средства в зависимости от уровня выхлопа должны быть поделены на экологические классы (это фиксируется в ПТС), то предполагается, что местные органы власти смогут устанавливать дорожные знаки, запрещающие въезд машин некоторых экологических классов в определенные зоны. Пока с уверенностью можно говорить о центральных частях городов, которые сильно перегружены, но в будущем «зеленые» ареалы наверняка будут расширяться, как это происходит с платными парковками.

Неработающий запрет

Напомню, что теоретически такая возможность есть уже сейчас. Ведь еще летом 2018 года в ПДД были включены новые дорожные знаки (5.35 и 5.36 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»), которые могут запрещать въезд автомобилям с низким классом по экологии. Наказание за невыполнение требованиям знака – штраф в размере 500 рублей. Однако пока эта схема не работает.

Дело в том, что экологические классы машинам стали присваивать лишь в 2011 году, проставляя в паспортах транспортных средств соответствующую отметку, и обладателей подобных документов не так много (если сравнить с общей численностью отечественного автопарка). Судите сами: в России зарегистрировано около 46,8 млн легковых автомобилей, из них почти 22,2 млн – машины, возраст которых превышает 10 лет. То есть 47% автомобилей не имеют экологической отметки. Соответственно, возможности как-либо наказывать владельцев таких транспортных средств нет.

Но ситуация, когда запрет есть, а наказания нет, не устраивает власти. И потому Минтранс решил взять этот процесс под свой контроль. Первое, что предложило ведомство, – увеличить размер штрафа (по моим данным, речь идет о его десятикратном повышении – до 5000 рублей). А контролировать въезд в те самые «чистые» зоны городов должны камеры автоматической фиксации правонарушений.

Но чтобы новация начала работать, нужна информация об экологических классах всех ездящих по дорогам страны автомобилей. И в министерстве утверждают, что до июля 2021 года (именно тогда планируется запуск системы всеобщего экологического контроля) удастся создать единую базу всех транспортных средств с отметками об их экоклассах.

Дорогой выход

Отметки эти будут существовать только в электронной базе данных – для этого ГИБДД вместе с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) должны обработать весь состоящий на учете автопарк. У машин 2011 года выпуска и младше такие сведения вносятся в документы, что же касается более «возрастных» транспортных средств, то предполагается, что ГИБДД должна будет известить их владельцев о присвоенных классах.

Пока неясно, по каким принципам будут делить на классы старые модели (в частности, станут ли учитывать страну происхождения, используемые двигатели, вид топлива и т.д.). Как нет понимания и с тем, что ждет владельцев «автохлама», проживающих в «запретных» зонах городов. Будут ли им предоставлены какие-то поблажки (что-нибудь вроде резидентных разрешений на парковку), неизвестно.

Судя по всему, в нашей стране вновь решено применять «кнут», а не «пряник» – не стимулировать с помощью каких-либо бонусов и льгот обновление существующего парка, а сразу же ввести комплекс запретов и ограничений, чтобы была возможность штрафовать (что, впрочем, объяснимо – деньги в бюджеты разных уровней потекут рекой). Причем можно предположить: как только проект заработает, во многих регионах начнут вводить ограничения на въезд и в целые города (к примеру, объявляя «чистыми» различные туристические центры).

Есть ли у автомобилистов выход? На мой взгляд, только один и весьма затратный – владельцам совсем старых машин лучше уже сейчас задуматься о приобретении более свежей модели. По крайней мере тем, кто в силу разных причин вынужден ездить в центры наиболее крупных городов. Либо готовиться к тому, что всего через пару лет придется пересаживаться на общественный транспорт.

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