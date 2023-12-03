Эпоха двигателя внутреннего сгорания заканчивается. Цель всех «зеленых» — положить конец сжиганию ископаемого топлива. А что для одних спасение мира, для других — апокалипсис. И даже если слухи о неминуемой кончине взрывного мотора несколько преувеличены, мы знаем, что вошли в XXI век с автомобилями, а вот закончим его уже на электромобилях

Семидесятые годы XIX века были, безусловно, очень важными для ДВС. И хотя с течением времени он эволюционировал, в этот период, несомненно, доказал, что практическое преобразование тепловой энергии в механическую вполне возможно. Уже в следующем десятилетии Николаус Отто создал работоспособный образец 4 тактного мотора. Ведь именно это эпохальное изобретение использовал, к нашей большой радости, в 1886 году на своей самобеглой коляске, которая лишь через некоторое время станет известна как автомобиль, немецкий инженер Карл Бенц.

Не менее значимой эпохой стали и девяностые годы позапрошлого века. Именно тогда Рудольф Дизель запатентовал двигатель с воспламенением от сжатия. Однако и первое десятилетие нового XX века стало для ДВС отличным временем. Немногочисленные еще автомобили оказались настолько медленными и ненадежными, что их никак нельзя было назвать полноценным средством передвижения.

Но случилось то, что случилось, и возможности двигателя внутреннего сгорания изменились до неузнаваемости. Уже в 1903 году инженеры Мercedes создали десятилитровый мотор и установили его на модель Simplex. Это авто разгонялось до 100 км/ч, что в пять раз превышало существовавшее уже тогда ограничение скорости.

У англичан в том году перед самоходным экипажем все еще должен был неторопливо идти человек с красным флагом. А уже через два года после отмены этого правила Rolls-Royce Silver Ghost проехал 20 тыс. км без единой поломки, если не считать таковой закрывшийся от тряски топливный кран. Пробег проходил по невероятно ухабистым грунтовым дорогам.

Американцы того времени долгие годы удерживали первенство в автомобильных инновациях. Возьмем, к примеру, Cadillac 51?1915 года — первый серийный автомобиль с V-образной «восьмеркой». А через год Packard выпустил модель Тwin Six с 7 литровым V12. Так что в эти годы и началась техническая революция в моторном деле. На Bentley впервые испробовали алюминиевые поршни, ведь до того они считались очень хрупкими и дорогими. А потом моторы как-то вдруг обзавелись четырьмя клапанами на цилиндр и верхними распредвалами.

Вскоре повсеместно начали организовывать гонки на выносливость. Первыми стали «24 часа Ле-Мана». И уж они-то повысили уровень надежности тогдашних автомобилей, о котором раньше и не мечтали.

Тридцатые годы прошлого века стали десятилетием консолидации. Моторостроители попробовали турбонаддув, а немецкие гоночные команды сделали потрясающие моторы. В 1937 году с шестилитрового Мercedes-Benz сняли 646 л.с. Такую мощность машины «Формулы-1» получили только в восьмидесятых.

После войны, когда мир перешел на мирные рельсы, появились легендарные моторы. Сделанный Луиджи Коломбо для Ferrari V12, рядная «шестерка» Jaguar с двумя распредвалами, одна из лучших в мире «восьмерок» от Chevrolet и, конечно, оппозитная «шестерка» от Porsche. Все они разработаны в период между окончанием войны и концом пятидесятых годов. Это было поистине эпическое время в истории ДВС.

В восьмидесятые случился очередной рывок. Появились доступные турбины. И инженеры, уже давно знавшие, что это самый простой путь к увеличению мощности, бросились их внедрять. А потом пришло время подумать об экологии. Из бензина удалили свинец, добавили катализатор и подписали смертный приговор карбюратору. Да и со звуком выхлопа, всегда волновавшим истинных автомобилистов, стало плохо.

С наступлением XXI века стали исчезать многоцилиндровые моторы больших объемов. А есть ли вообще надежда на то, что ДВС сохранится? Хоть небольшая, но есть. Лично я в это верю.

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