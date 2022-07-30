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Подгузники для… лимузина

Для достижения углеродной нейтральности все средства хороши, в том числе и материалы, полученные из самых необычных, экзотических видов сырья. Компания Mercedes-Benz уже вырулила на этот участок «зеленой» дороги

Этот немецкий бренд всегда и во всем стремится к лидерству. И если в Евро­союзе законодательство требует от автопрома достижения углеродной нейтральности к 2050 году, то швабская компания сдвинула для себя дедлайн на 2039-й. Амбициозно? Еще как! Соответствующий план так и назвали – Ambition 2039. Принятая стратегия предусматривает наступление по трем ключевым направлениям: разработка замкнутого технологического цикла, существенное увеличение (в среднем до 40% в конструкции легковых моделей) доли рециклированных материалов и создание совершенно новых материалов.

Замысел реализуется в форме блицкрига – внедрение новых технологий в серийные образцы происходит не за годы, а в считаные месяцы. Так, лишь в январе 2022 года штутгартцы представили программный концепт VISION EQXX, а использованный в нем пластик UBQ уже применяется при изготовлении кабелепроводов для серийных флагманов электрической линейки компании – моделей EQS и EQE. Сырьем для получения UBQ служат бытовые отходы, которые прежде сжигались либо отправлялись на свалку (пищевые отходы, различные виды пластика, картон и даже детские подгузники). В дальнейшем такой пластик планируется применять для изготовления аэродинамических панелей, размещаемых под днищем автомобилей, вставок в колесные арки и декоративных крышек двигателей.

Кожа – всё?

Есть ли в углеродно нейтральном будущем место для традиционных материалов? Как это ни парадоксально, но от использования натуральной кожи, с которой прочно ассоциируется премиальный уровень качества, Mercedes Benz не собирается отказываться. Правда, при условии соблюдения производителями кожи требований к экологичности технологического процесса. Так, под запретом оказалась незаконная вырубка лесов под пастбища, а в качестве дубильных веществ вместо хрома должны применяться агенты растительного происхождения – к примеру, сушеная шелуха зерен кофе или каштанов. Учитывается также сокращение расхода воды и энергии в процессе дубления.

Одновременно швабы ищут – и находят! – возможности изготовления высококачественной искусственной кожи с применением возобновляе­мого сырья. На том же концепте VISION EQXX в этих целях задействовали измельченные волокна кактуса. А в лабораториях с помощью биотехнологий в «кожзам» превращают мицелий грибов.

Из смешанных бытовых отходов – в инновационные и углеродно нейтральные материалы конструкции

Бесконечность альтернатив

Уже сегодня при отделке салонов моделей Mercedes-Benz применяются ткани, полученные из переработанных пластиковых бутылок, а в представительском EQS покрытие пола выполнено из волокон отслуживших свое ковриков и рыболовных сетей. На подходе целая серия альтернативных продуктов. Например, метод химичес­кого рециклирования позволяет разлагать плохо поддающиеся обычной переработке старые покрышки и высококачественный окрашенный пластик на отдельные составляющие для получения совершенно новых материалов, из которых вскоре начнут делать ручки дверей.

В дело пустили даже сам «парниковый» СО2! В химически связанном виде двуокись углерода превращается в разновидность наполнителя в пене полиол, применяемой при изготовлении подушек задних сидений. Кроме того, серийные модели марки вслед за концептом VISION EQXX получат отделку из напоминающей шелк ткани, полученной с помощью биотехнологий, а также напольные коврики на основе волокон бамбука.

Необычные металлы

Mercedes-Benz стал первой автомобильной компанией, использующей при изготовлении кузовных элементов сталь, в процессе производства которой существенно (до 70%) снижены выбросы CO2. Высокий результат позволяет получить, в частности, переплавка стального лома в электродуговых печах. А практически обнулить углеродный след при выплавке стали поможет замена коксующихся углей на водород. Шведский стартап H2 Green Steel разработал для немецкой компании соответствующую технологию, и уже в этом году с ее применением будут получены первые силовые элементы кузова. А с 2025 года таким методом начнут изготавливать кузова серийных «трехлучевых» моделей.

Тот же тренд на алюминиевом направлении. У готовящегося к выпуску Mercedes-AMG SL нового поколения полученные методом литья под давлением элементы кузова впервые в истории марки целиком выполнены из рециклированного крылатого металла, что дает возможность сократить выбросы СО2 на 90%. Похоже, Mercedes Benz ведет с «парниковой» двуокисью углерода войну на полное уничтожение.
 

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