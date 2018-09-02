Чтобы избежать подобной ситуации, полезно знать, как и при каких условиях должны проверять на трезвость и что будет, если отказаться от такой проверки.

Достаточные основания

Основанием для проверки может стать состояние водителя. Если у вас присутствуют признаки опьянения, освидетельствования не избежать. Вот основные из них: запах алкоголя, несвязная речь, неустойчивость позы, неестественное поведение, резкое изменение окраски кожи лица.

Понятно, что большинство указанных признаков (за исключением запаха алкоголя) не говорят однозначно о нетрезвом состоянии водителя. Но поводом для проверки все же являются. Однако это не значит, что водителя тут же обвинят в пьяном вождении. Для подобного вердикта требуется выполнить определенную процедуру. Все права и обязанности водителей и инспекторов ДПС установлены КоАП РФ. Кроме того, действия сотрудников ГИБДД прописаны в административном регламенте, утвержденном приказом № 664 МВД России от 23 августа 2017 года.

Порядок действий

Первое, что обязан сделать инспектор ДПС, – это отстранить водителя от управления. В присутствии двух понятых или без них (но тогда при условии наличия у инспектора видеокамеры) составляется протокол об устранении от управления. Без составления протокола никаких проверок инспектор проводить не имеет права. Поэтому настаивайте на составлении первоначального протокола. Как правило, если подозрения на-думанны, инспектор вас отпустит: кому хочется тратить время на заполнение документа, если в итоге придется водителя отпустить?

Если же отстранение состоялось, то следующим шагом станет непосредственное освидетельствование. Инспектор обязан разъяснить, как будет проводиться процедура, с каким прибором. Алкотестер должен быть исправен, а полицейский обязан по требованию водителя показать документы на прибор, подтверждающие его исправность.

Освидетельствование происходит следующим образом: на прибор устанавливается одноразовый мундштук (распечатывается в вашем присутствии). Сначала производится забор воздуха, так называемый контрольный замер, чтобы убедиться в исправности прибора и чистоте самой трубки-мундштука. На приборе должно высветиться «Алкоголь не обнаружен» или появятся цифры 0.00. Затем водитель выдыхает в трубку, а инспектор фиксирует показания (цифровое значение от 0 и выше). Если алкотестер показал 0,16 и меньше, к вам никаких претензий. Все, что больше, говорит об опьянении.

Вся процедура фиксируется в акте освидетельствования также в присутствии двух понятых или под видеозапись, результат исследования обязательно должен быть распечатан. Если вы согласны с результатами проверки, инспектор составляет протокол об административном правонарушении и направляет дело в суд, где и будет решаться судьба водителя. Рассматриваются такие дела по месту совершения нарушения. Другими словами, где поймали, там и будет вершиться правосудие. Но если это произошло далеко от дома, есть возможность перевести дело в суд по месту вашего жительства (предусмотрено статьей 29.5 КоАП РФ). Для этого нужно в письменном виде (можно в самом протоколе – в графе для объяснений) попросить направить дело в ваш местный суд.

При несогласии же с результатами можно потребовать направление на медицинское обследование. Это нужно сделать в акте освидетельствования, который вам дадут на подпись. Такое направление оформляется отдельным протоколом (опять же двое понятых или видеозапись). Правда, к медикам можно попасть и помимо воли. Инспектор вправе направить вас в медучреждение, если алкотестер показал нули, но вы при этом явно не в себе (такое бывает при употреблении наркотических средств, к примеру).

Тогда сотрудник полиции обязан отвезти подозреваемого в медучреждение на служебном автомобиле. И вернуть обратно, если результат врачебной проверки окажется отрицательным. Медики, по сути, проверяют водителя по тому же принципу, что и инспектор, но если показания на приборе превысят 0,16 миллиграмма на литр воздуха, забор воздуха проводится еще раз спустя 20 минут. Если и тут алкотестер показал ноль, а водитель явно неадекватен, берется на анализ моча или кровь. Кроме того, проверяется общее состояние водителя: пульс, давление, реакции. Все исследования и результаты отражаются в акте медобследования.

Отказ и последствия

За управление в состоянии опьянения установлена серьезная ответственность – согласно статье 12.8 КоАП РФ это штраф 30 тыс. рублей с лишением права управления от полутора до двух лет. А за управление транспортным средством, будучи уже лишенным прав по «пьяной» статье, грозит и вовсе уголовное наказание.

Как видим, процедура проверки достаточно сложная. И ваша задача – показать инспектору свою подкованность. Сотрудник полиции обязан в точности соблюсти всю процедуру, поскольку любое нарушение порядка может повлечь в дальнейшем отмену обвинительного заключения.

А вот отказываться от проверки на состояние опьянения не следует – это автоматически приравнивается к признанию вины. И тогда накажут сразу же лишением права управления и штрафом. Так же как и в случае с наказанием за «пьяную» езду.