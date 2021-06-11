Шанхайский автосалон продемонстрировал, что процесс перевода на электричество модельных линеек ведущих мировых автопроизводителей идет полным ходом

Международная выставка в одном из крупнейших городов Китая стала местом дебюта первых электрических моделей сразу нескольких брендов, и главным шоу-стоппером здесь стал серийный электрокроссовер Cadillac Lyriq. Автомобиль, который встанет на конвейер в начале 2022 года, по габаритам (4996х1977х1623 мм) близок к среднеразмерному SUV XT6. Однако колесная база у него больше (3094 против 2863 мм), а багажник попросту огромен – его объем варьируется от 793 до 1723 л. Lyriq делит платформу с внедорожником GMC Hummer, но, в отличие от него, представлен пока исключительно в заднеприводном исполнении. На задней оси установлен электроагрегат отдачей 347 л.с. и 440 Нм, питающийся от литий ионного аккумуляторного блока на 100 кВт⋅ч. Заявленный запас хода составляет 483 км. Подключение к спецтерминалу на 10 минут позволит пополнить заряд на 122 км пробега. Поддерживается экспресс-зарядка от бытовой электросети. Изюминка пятиместного салона – изогнутый светодиодный 33-дюймовый дисплей, объединяющий приборку и мультимедийный центр. Есть также акустика AKG Studio с 19 динамиками, система шумоподавления и трассовый автопилот Super Cruise. Выпуск Lyriq наладят на заводе марки в штате Теннесси, где уже производятся кроссоверы Cadillac XT5, XT6 и GMC Acadia.

Компания Genesis тоже представила в Шанхае свой первый электромобиль, созданный на базе седана G80. Модель G80 Electrified отличается от варианта с ДВС глухой решеткой радиатора, оригинальными передним и задним бамперами, а также солнечными панелями, интегрированными в крышу. В интерьере применены материалы, полученные путем вторичной переработки. Силовая установка объединяет два 185-сильных электродвигателя, разнесенных по осям. Суммарная отдача привода составляет 370 л.с. и 700 Нм. При этом в большинстве ситуаций G80 Electrified задействует задний привод, а передние колеса подключаются, когда требует дорожная ситуация. В «спортивном» режиме седан разгоняется до 97 км/ч за 4,9 с, а запас хода достигает 427 км. В оснащение входит адаптивная подвеска, получающая информацию с фронтальной камеры и регулирующая жесткость электроуправляемых амортизаторов.

За будущее компании Audi в Шанхае отвечал концептуальный лифтбек A6 e-tron. Эта предтеча нового поколения А6 базируется на электрической платформе PPE, разработанной совместно с Porsche. При внешних габаритах 4960x1960x1440 мм концепт близок к семействам A6 и A7, а также к «зеленому» суперседану e tron GT. Колесная база, составляющая 2950 мм, предопределила простор в пятиместном салоне. Дизайн, как говорят представители марки, приближен к грядущей серийной версии. Тем не менее камеры-зеркала и матричные фары, проецирующие навигационные подсказки на дорогу, вряд ли доберутся до серии. За ускорение отвечают два электромотора, разнесенных по осям и выдающих совокупно 476 л.с. и 800 Нм. Заявленное время ускорения до сотни – 4 с, а подзарядка батареи на 100 кВт⋅ч до 80% емкости займет менее получаса. Если заряжаться от спецтерминала всего 10 минут, это увеличит пробег на 300 км. Дебют серийного Audi A6 нового поколения намечен на вторую половину 2022 года.

Третья модель электросемейства Volkswagen получила название ID.6 и дебютировала на Шанхайском смотре в двух версиях – ID.6 Crozz и ID.6 X, имеющих особенности оформления экстерьера и интерьера. Автомобиль, соразмерный Volkswagen Touareg, имеет внушительное межосевое расстояние (2965 мм). В салоне число физических кнопок сведено к минимуму, а 12-дюймовый центральный тачскрин соседствует с компактной виртуальной приборкой. Компоновка салона может быть 6- или 7-местной. Полноразмерный автомобиль базируется на платформе MEB. За доплату доступны мехатронное шасси DCC, адаптивный круиз-контроль Travel Assist и система удержания в полосе. Уже этим летом ID.6 Crozz и ID.6 X выйдут на китайский рынок в задне- и полноприводном исполнениях с электрическими установками, выдающими 180 или 204 л.с. (4х2) и 305 л.с. (4х4). Тяговая батарея предложена в вариантах емкости 58 или 77 кВт⋅ч. В зависимости от используемых моторов, аккумуляторов и типов привода запас хода варьируется от 436 до 588 км.Китайский концерн SAIC, владеющий британской маркой MG, отметился в Шанхае концептуальным родстером Cyberster, над дизайном которого работали специа­листы лондонской дизайн-студии SAIC Advanced Design. Ретромотивы, навеянные двухдверкой MGB начала 1960 х, соседствуют здесь с футуристической оптикой Magic Eye (ее заслонки открываются как веки), зеркалами-камерами и огромной фальшрадиаторной решеткой. В 2-местном салоне установлены руль-штурвал, цифровая приборка и центральный тачскрин. Подробности о технической начинке скупы. Объявлено лишь, что на разгон до 100 км/ч уходит менее 3 с, а запас хода сос­тавляет впечатляющие 800 км. Серийную версию MG Cyberster планируется выпус­тить в 2024 году к столетнему юбилею британской марки.