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Победителями конкурса «Европейский автомобиль года 2022» оказались почти исключительно электрокары

Главной сенсацией конкурса, проводящегося с 1964 года, стало первое место электрического кросс-хэтчбека Kia EV6. Корейская модель набрала 279 баллов по итогам голосования жюри в составе 61 автомобильного журналиста из 23 европейских стран. При этом коллегия решила не учитывать голоса двух представителей России из-за военных действий на территории Украины. Победитель – первый автомобиль корейского бренда, созданный на платформе E-GMP, которая ляжет в основу целого ряда электромобилей марки.

Серебро конкурса получил Renault Megane E-Tech (265 баллов), а бронзу – Hyundai Ioniq 5, базирующийся с Kia EV6 на одной платформе. Остальные места распределились следующим образом: на четвертой позиции обос­новался Peugeot 308, набравший 191 балл, на пятой – Skoda Enyaq iV (185 баллов), шестым стал Ford Mustang Mach-E (150 баллов) и, наконец, замкнул семерку финалистов Cupra Born (144 балла). Интересно, что среди всех машин только Peugeot 308 оказался с двигателем внутреннего сгорания, хотя и у этой модели есть версия «подзаряжаемый гибрид».

Аргументируя свое решение, участники голосования похвалили Kia EV6 за яркий дизайн, высокий уровень безопасности, интеграцию в Сеть, продвинутые системы помощи водителю, а также за просторный салон и экологичные материалы интерьера. Объясняя преимущество победителя по баллам над «близкородственной» моделью Ioniq 5, журналисты указали на спортивный характер EV6 – в частности, на более драйверские настройки подвески и рулевого управления, а также на наличие в гамме 585-сильной версии EV6 GT.

Напомним, что платформа E-GMP предполагает основной задний и опциональный полный привод и, соответственно, один или два электромотора, которые питаются от никель-кобальт-марганцевого аккумулятора емкостью 58 или 77,4 кВт•ч. Силовые установки EV6 выдают от 170 до 585 л.с. в зависимости от комплектации. Флагманская версия ускоряется до сотни за 3,5 с при максимальных 260 км/ч, а аккумулятор на 77,4 кВт•ч обеспечивает до 400 км пробега.

Топовый вариант соплатформенного Hyundai Ioniq 5 в исполнении для европейского рынка оснащен двухмоторной 306-сильной установкой. На ускорение до 100 км/ч отмерено 5,2 с, а максимальная скорость составляет 185 км/ч. Как и у родственного Kia в салоне установлена пара 12,3-дюймовых экранов, проекционный дисплей поддерживает технологию дополненной реальности, а в панорамную крышу может быть встроена солнечная батарея.

Что касается Renault Megane E Tech, то это первая модель французской марки, сконструированная на модульной платформе CMF-EV. Несмотря на то что «тележка» допускает использование полного привода, тяга передается здесь исключительно на передние колеса. Электромотор предлагается в исполнениях 130 и 218 л.с. Наиболее мощная модификация способна ускориться до 100 км/ч за 7,4 с при «максималке» 160 км/ч, а литий ионная ультратонкая батарея на 60 кВт•ч обеспечивает 470 км пробега. В списке электронных помощников фигурируют адаптивный «круиз», системы контроля рядности, считывания дорожных знаков, контроля слепых зон, предотвращения столкновений и автоматический дальний свет.

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