В преддверии премьеры электромобиля Omoda E5, первой углеродно-нейтральной модели бренда Omoda в России, компания организовала экологическую акцию в Мурманской области. Сотрудники компании, журналисты и амбассадор бренда Анна Щербакова провели уборку берегов реки Уры. Второй экологической акцией стала расчистка водопропускного сооружения на водопаде кивач

Устойчивое развитие и экологическая ответственность – то, без чего современный большой бизнес совершенно немыслим. Компания Omoda представила рассчитанную до конца текущего года программу экологических мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия.

Программа по защите окружающей среды выражена в стратегии бренда не только в переходе к экологически чистому виду транспорта, но и в конкретных действиях, направленных на поддержку масштабных экологических инициатив. И первое такое мероприятие уже состоялось: в Мурманской области при участии столичных журналистов и амбассадора бренда Omoda фигуристки Анны Щербаковой прошла акция по очистке от мусора одного из самых популярных мест отдыха у мурманчан – берегов реки Уры.

Близость к федеральной трассе «Кола» делает эти места доступными и часто посещаемыми. К сожалению, многие отдыхающие не увозят мусор с собой, а оставляют его здесь же. За сутки удалось собрать около 250 кг мусора, большая часть которого будет направлена на переработку.

До конца года при помощи бренда планируется организовать еще два экологических мероприятия. В Республике Карелии начнется строительство рыбопропускных сооружений, а в Республике Коми пройдут специальные мероприятия по восстановлению популяции лососевых видов рыб. Все акции будут проводиться совместно с природоохранными и научными организациями и при непосредственной консультации сотрудников особо охраняемых природных зон. Кроме того, в московском пространстве «Депо. Три вокзала» компания Omoda вместе с брендом Urbantiger организовала пункт сбора одежды, которую можно отдать на благотворительность или в переработку.