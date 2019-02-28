В обширном портфолио компании Isuzu имеются модели с бескомпромиссным характером и огромным запасом прочности. Один из таких героев – пикап ISUZU D-MAX ARCTIC TRUCKS

У японского пикапа Isuzu D-Max на нашем рынке имеется брутальная модификация Arctic Trucks, созданная российским отделением исландской компании Arctic Trucks. Такой автомобиль отличается от стандартного весьма серьезными внедорожными доработками. Это и дорожный просвет, увеличенный с 235 до 290 мм, и подвеска с измененными характеристиками, и расширенная колея, и исполинские шины размерностью 315/70 R17. Но мы выбрали для знакомства еще более экстремальную версию, подготовленную для участия в ралли-рейдах.

Помимо обязательного арсенала, положенного D-Max Arctic Trucks, она получила переднюю электрическую лебедку, фаркоп и выводы под заднюю лебедку, 6-миллиметровую алюминиевую защиту двигателя и топливного бака, пластиковую крышку, шноркель, пневматическую блокировку переднего и заднего дифференциалов и компрессор, позволяющий оперативно менять давление в шинах. И это далеко не полный список усовершенствований, превративших просто серьезный пикап в настоящего внедорожного героя.

Уступите дорогу!

Расширенные колесные арки, крюк лебедки под передним номерным знаком, шноркель, пущенный по правой кузовной стойке, светодиодная «люстра» на крыше, увеличенные боковые подножки и мощные «крылья» надстройки создают сильный образ – на такой автомобиль засматриваются прохожие, а соседи по потоку от греха подальше уступают дорогу. Впрочем, D-Max Arctic Trucks и сам рвется за пределы города, где ему после увеличения габаритной ширины за счет пластиковых крыльев (+180 мм) стало тесновато.

В двойной кабине (доступен также полуторный вариант) на удивление много пространства. Сиденья обшиты кожей и имеют выраженный профиль, а задний диван может похвастаться к тому же «легковым» наклоном спинки. Еще одно нестандартное компоновочное решение – складывающаяся подушка задних сидений. Ее можно установить вертикально, создав в кабине, по сути, второй багажный отсек. Что же касается основной грузовой площадки, то доступ к ней после доработки предусмотрен как сверху (через запираемую пластиковую крышку), так и через откидной борт, а на полу, обшитом прочным пластиком, смонтированы направляющие для жесткого крепления внедорожного оборудования: бензопил, лопат, запасных колес, строп и шаклов.

Инструментарий водителя в кабине нацелен на внедорожную эксплуатацию. На консоли размещены две дополнительные клавиши принудительной блокировки дифференциалов, еще одна – слева от руля – ведает включением компрессора ARB. Классическая панель приборов лаконична, но информативна, управлять климатической системой, вращая стильную регулировочную шайбу, удобно. На центральном тоннеле – тумблер включения полного привода и «понижайки», а кнопками на руле можно принимать телефонные звонки по громкой связи, менять треки добротной магнитолы и корректировать работу круиз-контроля.

Король бездорожья

В движении такой D-Max диктует степенную манеру езды. Доработанная подвеска (усиленные кронштейны крепления кузова к раме, а также передние и задние амортизаторы увеличенного объема) заточена на то, чтобы «японец» мог и гонять по глухому бездорожью без намека на пробой ходовой, и «ползать» в размытых дождями колеях. Естественно, упругие элементы подвески откалиброваны очень плотно, а ходы подвесок увеличены. Несмотря на это, Isuzu D-Max Arctic Trucks отлично держится на скоростной прямой, не рыская и не стремясь «спрыгнуть» с траектории на неровностях. Плавность же хода в черте города вполне приемлема, в том числе благодаря мягкой «липучке» Yokohama.

Трансмиссия тоже настроена с прицелом на бездорожье. По словам инженеров Arctic Trucks, они применили главные пары с более короткими передаточными числами, занизив таким образом «максималку» в угоду тяговитости. Ведь амплуа нашего героя – это не спурты по шоссе, а движение с повышенной нагрузкой: буксирование прицепов, работа с лебедкой, вызволение из плена застрявших автомобилей.

Вдобавок доработанная коробка отлично ладит с 2,5-литровым 163-сильным дизелем, оснащенным двумя турбинами. К слову, этот силовой агрегат позаимствован у легких коммерческих грузовиков Isuzu, что делает его весьма привлекательным в плане надежности и тяговых возможностей. Грузоподъемность достигает 1 т, при этом автомобиль может тянуть прицеп массой до 3,5 т.

Итак, перед нами пикап, способный привлечь серьезных джиперов, и они действительно проявляют повышенный интерес к D-Max Arctic Trucks. Скажем, экземпляр, побывавший у нас в редакции, участвовал в трофи-рейде «Ладога-2018» в качестве «боевого» автомобиля. Продвигая такие спецверсии, компания Isuzu не только наращивает продажи, но и укрепляется в нишевых сегментах рынка, что не может не радовать верных поклонников марки.