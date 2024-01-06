Кроссовер Geely Monjaro — пример того, как азиатские и европейские технологии дали в сумме сногсшибательный результат. Фактически китайским инженерам и дизайнерам удалось вывести новую породу больших SUV

Флагманская модель марки Geely дебютировала на рынке Китая в 2020 году под названием Xing Yue L, а в минувшем апреле она с не меньшим триумфом предстала перед нашими покупателями, бравируя звучным названием Monjaro, напоминающем, к слову, о Килиманджаро — высочайшей точке африканского континента (5895 м над уровнем моря) и самой высокой отдельно стоящей горе в мире. Вот и Monjaro мыслится как вершина корпоративных достижений и намек на то, что дотянуться до этого статного «китайца» конкурентам будет ох как нелегко.

Со шведским акцентом

Для людей, разбирающихся в автомобилях, не секрет, что китайская компания Geely, купив в 2010 году шведского производителя Volvo, получила доступ к передовым технологиям скандинавского бренда, являющегося для многих синонимом эффективности и безопасности. Флагман модельного ряда Geely впитал в себя все лучшее от шведской автоиндустрии, при этом не став внешне копией Volvo XC 60 или XC 90. Разве что Monjaro отсылает скандинавам «пасхалки». Например, от его вогнутой решетки радиатора веет шведским духом. Но и китайская стать тут налицо — хищные бамперы, стильная светодиодная оптика, хромированный декор и решения интерьера выдержаны в уже хорошо узнаваемом, молодежном ключе, характерном для новинок Geely.

По габаритам (4770х1895х1689 мм), колесной базе (2845 мм) и объему багажного отделения (562 л) Monjaro близок к Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Skoda Kodiaq. Дорожный просвет составляет вполне достойные 210 мм, что вкупе с не самыми длинными свесами работает на геометрическую проходимость. Технически же привязка сделана вовсе не к большим Volvo XC 60 и XC 90, а к куда более компактному Volvo XC 40. А именно, наш герой, как и его «младший брат» Tugella, базируется на удачной вольвовской платформе CMA. Соответственно, здесь применены передняя независимая подвеска, задняя «многорычажка», поперечно расположенный мотор и полный привод на основе шустрой и надежной муфты BorgWarner шестого поколения, передающей тягу на задние колеса.

На роль же КП выбран надежнейший 8 диапазонный автомат Aisin. Наконец, с 2 литрового бензинового мотора снято 238 л.с. Он немого дефорсирован в сравнении со шведскими аналогами с прицелом на максимальный ресурс и настроен на потребление 95 го бензина, поскольку высокоэффективен и технологичен.

Богатый внутренний мир

Салон исполнен, с одной стороны, в ярком, а с другой — в статусном ключе. Отделка без преувеличения шикарна. Даже если очень постараться, найти какие-то эргономические огрехи вряд ли получится. Оснащение же — самое что ни на есть флагманское. Скажем, здесь сразу три 12,3 дюймовых дисплея, причем крайний правый тачскрин предназначен персонально для переднего пассажира. А как вам такая технология, как функция кругового обзора, транслирующая на экран детальное изображение по периметру машины?

В то же время важный функционал продублирован физическими клавишами. К примеру, на центральной консоли в ряд выстроены кнопки управления климат-контролем и различными подогревами — такой реверанс в сторону консервативной и респектабельной аудитории также вполне понятен.

Эргономика кресел едва ли не образцовая. У передних сидений длинная подушка, выраженный, но ненавязчивый боковой профиль и большое количество электрорегулировок. В дорогих комплектациях вентиляция, к слову, есть не только у водительского кресла, но и у пассажирского.

Обитатели заднего ряда порадуются царскому простору — спасибо большой колесной базе и регулируемой по углу наклона спинке разрезного дивана. Ширина салона, кстати, тоже внушительная — о контакте локтями речи не идет. Ну и вряд ли VIP-пассажирам не понравится персональный блок климат-контроля и пара силовых разъемов для подзарядки гаджетов.

Вооружен до зубов

Флагманский SUV начинен системами активной безопасности. Например, автомобиль может сам припарковаться (здесь аж 12 парковочных датчиков) и предупредит об опасности, если рядом будет ехать машина или велосипедист. Отдельной похвалы заслуживает адаптивный круиз-контроль G-Pilot на базе трех радаров, пяти камер и двенадцати ультразвуковых датчиков. «Умный» ассистент поддерживает выверенную дистанцию, причем делает это уверенно, но не нервозно, в диапазоне скоростей от 0 до 150 км/ч. На автопилоте здесь можно ехать до полной остановки, после чего машина автоматически возобновит движение. При этом система не допускает слишком резких замедлений, чтобы минимизировать риск того, что тебя «догонит» сосед по потоку. Или, скажем, электроника подруливает даже в крутых виражах, объединяя усилия со столь же чуткой системой активного удержания в полосе.

В этой машине можно подогреть как передние, так и задние сиденья, а также форсунки, лобовое и заднее стекла, зеркала и руль. Причем подогрев сидений можно запрограммировать с отключением через 5, 15 и 30 мин. Наконец, что касается пассивной безопасности: она соответствует пяти звездам по стандартам китайского C-NCAP.

Эх, прокачу!

В движении Monjaro ведет себя так, как и положено флагману, — охотно реагирует на повороты информативного и в меру острого руля, уверенно держит дорогу за счет большой колесной базы (2845 мм) и собранной подвески и столь же послушно замедляется. Причем и плавность хода на высоте — эта машина совершенно не досаждает членам экипажа тряской. Такая универсальность настроек все еще редкость для китайских машин. Даже на проселке ходовая отлично держит удар, не давая амортизаторам сработать на отбой.

Безальтернативный на нашем рынке 2 литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л. с. и 8 диапазонный автомат Aisin работают слаженно. Коробка не путается в передачах и не запаздывает с переключениями. Можно даже подумать, что это скорострельный преселективный робот. В свою очередь, полноприводная трансмиссия BorgWarner оперативно перекидывает тягу на задние колеса, когда это нужно.

Немаленький SUV ускоряется до 100 км/ч за 7,7 с, присутствуют даже пресловутое вдавливание тела в кресло при резком старте и быстрые, а потому приятные для водителя реакции на газ во время обгонов на трассе. При этом машину можно еще и подстегнуть, выбрав «спортивный» режим.

Даже на высоких скоростях в салоне тихо. Но самое удивительное, что при таких, на первый взгляд асфальтовых настройках «китаец» с несущим кузовом, подкованный шведскими технологиями, не оказывается бессильным на бездорожье. Для кроссовера с несущим кузовом внедорожный потенциал здесь как минимум неплох. Во-первых, свое дело делают 210 мм дорожного просвета, беспроблемная АКП и специальный внедорожный режим «Оффроуд», блокирующий многодисковую муфту в соотношении 50:50, а также режимы «Снег» и «Интеллектуальный».

Цены

Monjaro предлагается у нас в трех комплектациях — Luxury, Flagship и топовая Exclusive. Все версии щедро оснащены. Уже в «базе» — полностью светодиодная оптика, салон, отделанный кожей. Плюс бесключевой доступ, трехзонный «климат», полный набор обогревов, адаптивный свет, активный «круиз», беспроводная зарядка смартфона, электропривод пятой двери, панорамная крыша с люком и джентльменский набор систем активной безопасности. В «старших» комплектациях можно рассчитывать на такие бонусы, как проекционный дисплей, аудиосистема Bose с системой активного шумоподавления, 20 дюймовые диски, улучшенная шумоизоляция.

Сейчас в Россию завозят немало машин, в том числе и Geely, по так называемому параллельному импорту. Но есть важное но! В отличие от официальных поставок у «параллельных» нет антикоррозийной обработки кузова. Нет и официальной пятилетней гарантии. В комплектациях отсутствуют столь необходимые в нашей стране «теплые» опции. Для русификации потребуется вмешательство в По, а это несет серьезные и очень дорогостоящие риски. Проще говоря, преимущество покупки через официальную дилерскую сеть очевидно.