Получив официальную лицензию на выпуск легковых машин лишь в 2001 году, сегодня Geely является одним из самых мощных автопроизводителей Китая, крупнейшего и наиболее динамично развивающегося рынка на планете. Более того, компания входит в число мировых лидеров в области инновационных технологий –электрокаров, автопилотов, передовых систем безопасности

Май 2019 года в истории Geely Holding Group запомнится как месяц, когда был сделан очередной важный шаг к достижению этой корпорацией своей стратегической цели – вхождению в число самых больших игроков глобальной автоиндустрии. В канун нынешнего лета в Германии, в городе Раунхайм был открыт новый научно-исследовательский комплекс Geely Auto Technical Deutschland, где около 300 инженеров станут проектировать перспективные силовые установки и развивать технологии мобильности следующего поколения.

Особое внимание специалисты центра должны уделить созданию электромобилей премиум-класса, тем самым присоединившись к разработкам, которые уже ведутся в других научно-исследовательских институтах Geely. А таковых у компании немало: к моменту открытия немецкого подразделения они уже действовали в Китае, Швеции и Англии, имея штат, насчитывающий свыше 20 000 человек, из которых более 2500 заняты в сфере новых энергетических технологий. Добавьте к этому сеть из пяти собственных учебных заведений (от профессионального училища и колледжа до университета) и поймете, сколь основательно и серьезно в Geely относятся к долгосрочной перспективе своего развития.

Впрочем, R&D – только одно из ключевых направлений деятельности как всего холдинга, так и его автомобильного подразделения – Geely Auto Group. Решив познакомиться с этой международной компанией поближе, мы неожиданно для себя узнали много нового.

По мировым лекалам

Открыв «транспортную» страницу своей истории в 1992 году выпуском скутеров и мотоциклов на базе сотрудничества с Honda, уже спустя пять лет Geely перешла на более высокий уровень – в 1997-м компания стала первым частным автопроизводителем Китая. В начале своей деятельности в этой сфере фирма пошла по уже апробированному пути, наладив выпуск машин на базе одной из моделей опять же японской марки – Daihatsu. Позже, получив государственную лицензию на автопроизводство, она стала сотрудничать с корейской Daewoo и итальянской Maggiora, а вскоре приобрела еще и китайскую компанию Shanghai Maple Automobile.

Именно в тот период, в начале нулевых, глава и основатель Geely Ли Шуфу понял, что на высококонкурентном рынке необходимо расширять и диверсифицировать бизнес. Как результат, в 2003-м был учрежден Geely Holding Group. Показательно, что в том же году компания начала экспортировать свои машины за пределы Поднебесной, после чего первой из китайских марок приняла участие и в главных отраслевых выставках: в 2005 году несколько моделей бренда были представлены на Франкфуртском автосалоне, а в январе 2006 го – на Детройтском.

Благодаря этому сотрудники компании набирались опыта во всем, что касалось проектирования, выпуска, продвижения и реали­зации продукции. Соответственно, шаг за шагом Geely приближалась к следующему этапу своей эволюции – вступлению в клуб глобальных автопроизводителей. О том, насколько грамотно была решена эта задача, можно судить по современному портфелю брендов, принадлежащих Geely Holding Group. Помимо Geely Auto (крупнейшего частного автопроизводителя КНР) в него входят шведская Volvo Cars, малайзийский Proton Cars и британский Lotus Motor Cars, а также созданный вместе с Volvo премиальный бренд Lynk & CO, производитель лондонских такси London Electric Vehicle Company, разработчик летающих автомобилей Terrafugia и целый ряд собственных и совмест­ных предприятий по выпуску ключевых автокомпонентов (двигателей, аккумуляторных батарей, трансмиссий).

Еще одно важнейшее подразделение – Geely Design. Его сотрудники – это молодая, но чрезвычайно дерзкая, талантливая и амбициозная интернациональная команда, работающая в четырех студиях, которые базируются в Шанхае, Гетеборге, Барселоне и Лос-Анджелесе. Руководит ими Питер Хорбери, одна из знаковых фигур отрасли (до перехода в Geely он «рисовал» многие модели Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Aston Martin). Теперь же под началом этого гуру автомобильного дизайна создаются новые продукты не только для самой Geely, но и для ее «дочек», прежде всего Lynk & CO и лондонских кэбов.

Кроме того, холдингу принадлежат 12 заводов на территории Китая и еще шесть за его пределами, с конвейеров которых в 2018 году сошло в общей сложности 2,15 млн новеньких машин. Модели этого международного автопроизводителя сегодня продаются на рынках более 30 стран, расположенных в разных регионах мира.

Как видим, неспроста Geely не только на протяжении восьми лет подряд входит в рейтинг 500 крупнейших корпораций мира (Fortune Global 500), но и уверенно поднимается в нем. Если еще в 2014-м компания была 466-й в этом списке, то по итогам 2018-го обосновалась на 267-м месте, за короткий срок обойдя добрые две сотни других мировых «тяжеловесов», а к середине нынешнего года отыграла еще почти полсотни позиций, закрепившись уже на 220-й строчке.

Равнение – на флагмана

Активной экспансии Geely Auto способствуют как потребительские свойства ее продуктов (широкая гамма моделей, безопасность, надежность, инновационность), так и продуманное позиционирование, маркетинг. К примеру, в 2016 году на встрече мировых лидеров G20 в Ханчжоу автомобили Geely использовались в качестве машин кортежей и сопровождения. Благодаря этому на протяжении нескольких дней они присутствовали во всех выпусках теленовостей, а многочисленные члены официальных делегаций лично убедились в их качестве и комфорте. Понятно, что подобной чести компания удостоилась совсем не случайно – был принят во внимание весь комплекс ее достижений в области экономики, научно-исследовательских разработок, социальной сферы и, разумеется, выпуска самой современной продукции.

Действительно, сегодня Geely Auto предоставляет рынку по-настоящему актуальные и качественные модели. Прежде всего они обладают стильными внешностью и интерьером – тот, кто не знаком с этой маркой, глядя на ее машины, определяет их в качестве европейских или же американских. Вместе с тем автомобили Geely уже не раз демонстрировали высочайшую надежность. Вспомним, как зимой 2014 года кроссовер Emgrand X7 преодолел 24 тыс. км от Минска до Магадана и обратно без поломок, тем самым показав свою готовность к эксплуатации даже в Заполярье. А год назад, в 2018-м, колонна новеньких кроссоверов Atlas осуществила беспрецедентный для китайской автоиндустрии пробег по Евразии: стартовав в Поднебесной, участники проекта проехали свыше 18 тыс. км (в том числе через пустыню Гоби, горные перевалы, степи) и точно по графику – спустя 33 дня – финишировали в Англии. И вновь без единого ремонта!

Клиенты это и видят, и ценят. Как результат, нынешней весной – на третьем году после начала глобальных продаж – был приобретен 700-тысячный Geely Atlas. Свой вклад в это внесли и россияне, где спрос на модель явно набирает обороты: в нашей стране по итогам первого квартала 2019 года кроссовер стал самым востребованным китайским автомобилем – только за первые три месяца было реализовано 1956 экземпляров.

Говоря о нем, эксперты выделяют очень сбалансированный набор потребительских характеристик. Современный экстерьер удачно сочетается с продуманным, эргономичным и качественно собранным салоном, грамотно настроенное шасси обеспечивает ездовой комфорт (чему также способствует отменная шумоизоляция), а сразу же ставший популярным 1,8-литровый турбированный двигатель, несущий 184 л.с., эффективно взаимодействует с 6-дипазонной автоматической коробкой передач. При этом в гамме агрегатов есть также 2- и 2,4-литровые атмосферные моторы и 6-ступенчатая «механика», а привод доступен как передний, так и полный.

Не менее важно, что бестселлер марки постоянно обновляется. Так, упомянутый двигатель 1.8T в России появился в конце февраля 2019 года, а в августе дилеры начали предлагать Atlas с модернизированным мультимедийным головным устройством, в которое уже на заводе предустановлена система «Яндекс.Авто». То есть новые владельцы этих SUV смогут прокладывать маршруты и искать заправки, используя сверхпопулярный навигатор отечественного сервиса, слушать с его помощью музыку, пользоваться Интернетом и даже привлекать к «беседе» голосового ассистента Алису.

Одновременно мультимедийные устройства кроссовера получили ряд других улучшений. К примеру, все элементы управления стали сенсорными, а новая функция «Камера 360» обеспечивает круговой обзор, причем с возможностью переключения как на общий вид, так и на каждую видеокамеру в отдельности. Цена же на такой автомобиль приятно удивляет: отлично укомплектованный кроссовер Geely Atlas с системой «Яндекс.Авто» можно приобрести за 1 679 990 рублей, что однозначно привлекательнее, нежели предложения других марок на машины со схожим функционалом.

Кстати, следует отметить, что выпуск этого автомобиля был локализован – он собирается по полному производственному циклу на современнейшем совместном предприятии «БелДжи» в Белоруссии, которое по уровню своей оснащенности вполне может дать фору многим европейским автозаводам. Так, кузов сваривается роботами от мировых лидеров рынка такой техники, окрашивается красками BASF по технологии, используемой премиум-брендами в Германии, SUV начиняется новейшими электронными системами комфорта и безопасности. Готовая же продукция тщательно проверяется не только на выходе с конвейера, но и на собственном испытательном полигоне белорусско-китайского СП, после чего отгружается в соответствии с заявками клиентов.

Сеть официальных дилеров Geely в России насчитывает уже 59 центров, работающих в 49 городах страны. В их шоурумах помимо флагманской модели Atlas представлены бизнес-седан Emgrand GT, седан Emgrand и кроссовер Emgrand X7. Однако есть уверенность, что в будущем эта линейка будет расширяться, в том числе и за счет инновационных продуктов.

Опережая время

Полагать так заставляет та активность, которую Geely Auto демонстрирует в области перспективных технологий. Мы не случайно начали статью с рассказа об открытии нового научно-исследовательского центра GATD в немецком Раунхайме, где инженеры сосредоточатся на разработке экологичных и полностью электрических автомобилей. Ведь компания одной из первых обязалась электрифицировать весь свой модельный ряд с тем, чтобы уже с 2020 года 90% продаж приходилось на «зеленые» модели (гибриды и электрокары). Кроме того, среди ее приоритетов – развитие продвинутых и совершенных систем безопасности (тут просто бесценен опыт Volvo, приобретенной в 2010-м) и технологий автопилотирования. Именно в этих сферах корпорация намерена стать одним из мировых лидеров, и, надо сказать, все основания для таких планов есть.

Так, нынешней весной мировые СМИ проинформировали о целой череде знаковых событий, связанных с Geely. Сначала холдинг объявил о запуске нового глобального бренда премиальных электромобилей Geometry, тут же представив и его первую модель, способную без подзарядки преодолеть до 500 км. Затем в рамках Шанхайского автосалона состоялась премьера сразу шести гибридных систем привода, созданных инженерами компании. А спустя месяц участники ежегодного Dragon Bay Forum смогли ознакомиться с видением Geely Auto будущего беспилотного вождения. Там стало известно, что уже через три года компания запустит полностью автономную систему, использующую технологии сети 5G, периферийных вычислений и связи автомобилей с инфраструктурой V2X. Благодаря этому зрителей и участников Азиатских игр – 2022 будет перевозить транспорт без водителей. Реализуется и еще несколько проектов, в числе которых, например, создание автономной зоны вождения в городе Нинбо и трансформация его в «умный город», а также запуск автоматизированной системы парковки, способной не только отыскать в мегаполисе свободное место для машины, но и самостоя­тельно припарковать ее.

Наконец, концепция развития компании предполагает инновационные решения в области активной и пассивной безопасности, создания высокоэффективных двигателей, улучшения внутреннего пространства выпускаемых автомобилей, использования технологий удаленного управления транспортными средствами и беспроводного Интернета. Конечно же, все эти наработки будут поэтапно внедряться и в серийные модели Geely, которые мы наверняка увидим на российском рынке.