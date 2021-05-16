В рубрике «Классовый отбор» мы оцениваем автомобили российского рынка определенного класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня на очереди среднеразмерные кроссоверы

Сумасшествие по кроссоверам, набирающее ход по всему миру, разумеется, не обошло и Россию. У нас его отчасти сдерживают лишь высокие цены и перманентный экономический кризис – бюджетных моделей этого сегмента не так много. И все равно с каждым годом они откусывают все более значительные куски в разных нишах рынка. А начался процесс, пожалуй, именно с С-класса. О среднеразмерных кроссоверах из массовой линейки с колесной базой в диапазоне 2600–2750 мм сейчас и пойдет речь.

В этой категории нынче играют почти все представленные на рынке автопроизводители, ведь быть в числе конкурентов таких корифеев, как Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan или Mazda CX-5, дорогого стоит. Причем у иных брендов имеется сразу парочка таковых. Например, Mitsubishi Outlander и Eclipse Cross, Nissan X-Trail и Qashqai, Geely Atlas и Emgrand X7.

Покидают этот сегмент редко, но и такое случается. Несколько лет назад вместе со всей легковой линейкой бренда отчалил Ford Kuga, а не так давно российские салоны покинул и Renault Koleos. Взамен же на наш рынок, как правило, подтягиваются различные «китайцы».

Самый мощный

Пожалуй, мощность считается добродетелью лишь в премиальной подгруппе этого класса, о которой мы писали ранее. В масс-маркете скорее приветствуется разумная достаточность в рамках 149–185 л.с., обеспечивающая относительный психологический комфорт при налогообложении и у колонки АЗС. И все же мощные моторы сюда еще заглядывают. Наиболее могучим автомобилем среди «допремиальных» С-SUV оказалась 220-сильная версия Volkswagen Tiguan c 2-литровой турбочетверкой под капотом с разгоном до сотни за 6,8 с. Модификацию R-Line TSI 4-Motion с 7-ступенчатым роботом DSG, развивающую 350 Нм уже при 1500 об/мин, сегодня можно приобрести не меньше чем за 2 969 900 рублей.

Самый быстрый

Пришлось перерыть большой объем информации, прежде чем удалось удостовериться, что тот же 220-сильный Tiguan R-Line является и самым быстрым. Нет, в нем самом мы не сомневались, с разгоном 6,8 с до сотни и максимальной скоростью 217 км/ч он безоговорочный лидер в классе. Просто показалось, что этот Tiguan идет немного вне конкурса, переступив одной ногой премиальную черту. Нас же больше интересовал именно серебряный призер. А им неожиданно оказался Citroen C5 Aircross. Его 2-литровый 180-сильный турбодизель способен развивать до 400 Нм крутящего момента. Быть может, поэтому вы вправе требовать от кроссовера в соответствующей модификации HDI 180 максимальной скорости 211 км/ч.

Самый дорогой

Говоря о средней цене машины из сегмента С-SUV, речь можно вести об автомобиле в диапазоне цен от 1,8 до 2,4 млн рублей. Сейчас это нормально. Все, что больше, уже дорого. Однако «выстрелить» за психологическую границу в 3 млн удалось нескольким моделям. И дело не в том, что кроссоверы в этом сегменте отлично умеют перенимать премиальные опции из классов «постарше». Очень дорогим автомобилем при сомнительной «оправдательной» базе можно считать 186-сильный Honda CR-V. Кроссовер в топовой версии 2.4 Prestige по прайс-листу потянул на внушительные 3 129 900 руб­лей. Чуть дороже – 3 169 900 – просят за топ-модификацию Subaru Forester 2.5 Premium ES. Примерно 3 207 000 рублей при желании можно заплатить за все тот же 220-cильный Volkswagen Tiguan R-Line TSI 4-Motion. Но чемпионом все же оказалась 150-сильная модификация Jeep Compass S, которую с помощью пакетных опций и ухищрений вроде фаркопа или крыши контрастного цвета можно «раскачать» до непостижимых 3 420 000 рублей.

Самый доступный

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, выходец из какой страны окажется победителем в этой номинации. Действительно, у каждого представленного в России китайского бренда есть в сегменте свой представитель. А то и не один. Поэтому изучение актуальных прайс-листов потребовало немало времени. Самым бюджетным на сегодня оказался переднеприводный Geely Emgrand X7 с 1,8-литровым мотором мощностью 131 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. За него просят 1 209 990 рублей. Кроссоверы с полным приводом дороже. Скажем, тоже весьма доступный 150-сильный рамный Haval H5 оценивают в 1 399 000 рублей.

Самый популярный

Зато выявить наиболее востребованный С-кроссовер труда не составило. Им оказалась Toyota RAV4. В 2020 году модель разошлась по России тиражом 36 433 экземпляра. Машина достаточно дорогая, но высокая цена покупателей не отпугивает. Автомобиль считается высоколиквидным, он медленно теряет в цене и бережно хранит вложенные в него деньги. Кстати, обойти RAV4 по продажам в нашей стране удалось лишь одному кроссоверу – более компактному и доступному Hyundai Creta. Если же говорить о внутрисегментной конкуренции, то на пятки «японцу» наступает Volkswagen Tiguan c показателем продаж 32 982 штуки в 2020 году.

