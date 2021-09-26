"Классовый отбор. Дети маркетинга"

Оценивая автомобили российского рынка определенных класса и категории по пяти параметрам – самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный, сегодня мы попытались выстроить по ранжиру непоседливую «мелюзгу» – компактные кроссоверы на платформе B-класса длиной до 4,3 м

Это один из самых массовых сегментов рынка. Не скроем, были опасения запутаться в столь пестрой и многочисленной компании транспортных средств, поэтому, чтобы привести к какому-то общему знаменателю, мы решили разделить их на два подсегмента – по обе стороны отметки 4,3 м габаритной длины. А потому не ищите в данном рейтинге следы таких неотъемлемых, казалось бы, персонажей сегмента B-SUV, как Renault Duster и Renault Kaptur, а также Kia Seltos или Skoda Karoq. Они, как и ряд других моделей (например, Toyota С-HR), тоже принадлежащих к этому классу, оказались в верхней («старшей») подгруппе. А значит, речь о них пойдет в следующий раз.

Забегая вперед, можно утверждать, что сегмент предельно компактных кроссоверов на российском рынке постепенно скукоживается. Вспомним о покинувших его Opel Mokka, Ford EcoSport, Nissan Juke и Сhery Tiggo2. Оставшиеся же кучкуются вокруг рыночного ледокола Hyundai Creta. В целом здесь задают тон автомобили с моторами 1,6 л, передним приводом и двумя педалями в не самых топовых комплектациях. Впрочем, есть и исключения из правил. Например, Suzuki Vitara сравнительно неплохо покупают и с полным приводом, а Kia Soul чаще берут с 2-лит­ровым двигателем в исполнении Luxe.

Самый мощный

Мы сознательно не брали в расчет MINI Cooper Countryman по цене от 2 620 000 рублей, оставив его в гордом одиночестве на премиальной полке сегмента B-SUV. Иначе в нашем «курятнике» его «заряженная» 306-сильная версия John Cooper Works с разгоном до сотни за 5,1 с навела бы шороху, одержав верх сразу в трех категориях – самый мощный, самый быстрый и самый дорогой. Но так было бы неспортивно. Поэтому наиболее мощный экземпляр из компактных кроссоверов разыскивался среди «гражданских» представителей сегмента. Им оказалась переднеприводная 200-сильная версия Kia Soul c турбомотором 1.6 T-GDI и роботизированной трансмиссией. Такая версия кроссовера, называемая GT Line, обойдется как минимум в 1 859 900 рублей.

Самый быстрый

Неудивительно, что наиболее стремительным в разгоне представителем этого семейства автомобилей оказался все тот же 200-сильный Kia Soul. Его турбомотор, располагая крутящим моментом 265 Нм, в сотрудничестве с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением позволяет дос­тигать сотни за 7,8 с. Что же касается максимальной скорости 205 км/ч, то здесь «корейца» лихо обошел 150-сильный Peugeot 2008, который по паспорту способен развивать 213 км/ч. Кроме этой парочки быстрее «двухсот» никто в данном классе автомобилей ездить не способен.

Cамый дорогой

В этой номинации, признаться, поначалу мы ожидали Peugeot 2008. Французский бренд безудерж­но стремится в премиум сегмент, и этот его представитель вполне преуспел. За 150-сильную версию «2008-го» дилеры просят 2 229 000 рублей, а при желании с помощью допобо­рудования эту сумму можно поднять еще на 250 000, чтобы получить без малого 2,5 млн. Но! Нашелся персонаж и подороже – Jeep Renegade. Записать его в премиум мешает стартовая цена от 1 710 000 рублей, хотя в топовой комплектации Limited полноприводная версия, оснащенная 170-сильным мотором и 9-диапазонным автоматом, тянет уже на 2 504 000 рублей. Дополнительные же опции, если не мелочиться, способны подвести финальную сумму к отметке почти 2,8 млн руб­лей.

Самый доступный

Слегка неожиданный результат оказался и тут. Мы были уверены, что тольяттинская Lada XRAY по цене от 730 900 рублей, несмотря на регулярные подорожания, станет победителем. Не вышло. Ее перещеголял Lifan X50 стоимостью от 689 900 рублей. Доподлинно неизвестно, остались ли такие машины у дилеров до сих пор (в 2020-м китайский кроссовер еще продавался), но всезнающий Интернет сообщает, что автомобили 2021 года выпуска с 1,5-лит­ровым 103-сильным мотором и механической коробкой передач все еще можно приобрести за указанную сумму. Примечательно, что двухпедальный вариант X50 с вариатором не принципиаль­но дороже – 769 900 рублей. Речь, разумеется, исключительно о переднем приводе.

Самый популярный

Здесь, простите за тавтологию, ожидаемо без неожиданностей. Лидер очевиден, это Hyundai Creta, которая даже в провальном 2020-м умудрилась показать рост продаж. За год в России было продано более 73,5 тыс. таких кроссоверов – отличный результат, учитывая регулярное повышение цен. Лучше всего брали переднеприводные версии Active 1.6 с автоматом. Ждет ли похожая судьба новое поколение модели, продажи которого только начались, сказать сложно. Машина изрядно прибавила не только в электронной начинке, но и в цене. Но главное, как нам кажется, теперь еще придется мириться с дизайном – корейцы явно переборщили с авангардом…