Классовый отбор: Практичность и престиж

В этой рубрике мы оцениваем автомобили российского рынка определенного класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня рассматриваем среднеразмерные кроссоверы премиум-сегмента

Кроссоверы средних размеров сейчас являются одними и з самых распространенных транспортных средств. Чтобы убедиться в этом, достаточно оглядеться на улицах российских городов, где чуть ли не каждый второй автомобиль принадлежит этому классу. Представителей премиальных марок среди них тоже немало.

Самый мощный

В этой номинации побеждают сразу два кроссовера: Jaguar F-Pace SVR и Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic. Эти два автомобиля – прямые «родственники», так как принадлежат одной компании и имеют одну платформу. Соответственно, силовой агрегат у них один и тот же. Речь идет о 5-литровой компрессорной «восьмерке» отдачей 550 л.с. и 680 Нм. F-Pace чуть быстрее разгоняется, чем Velar, потому что легче: 4,3 с до 100 км/ч против 4,5 с. И максимальная скорость у представителя «семейства кошачьих» чуть выше – 283 против 274 км/ч. Кстати, Jaguar F-Pace буквально на днях прошел процедуру рестайлинга, но версия SVR пока обновлению не подвергалась. Впрочем, желающим ничто не мешает приобрести дорестайлинговый вариант.

Самый быстрый

Если рассматривать среднеразмерные кроссоверы исключительно с точки зрения заявленной производителем максимальной скорости, то самым быстрым является опять же Jaguar F-Pace SVR с показателем 283 км/ч. Но Mercedes AMG GLC 63 S потенциально быс­трее. Во первых, потому, что его наддувный 4-литровый V8, развивающий 510 л.с. и 700 Нм, обеспечивает лучший в классе разгон до 100 км/ч за 3,8 с, в то время как SVR выполняет это упражнение за 4,3 с. Во-вторых, потому, что максимальная скорость немецкого кроссовера, равная 280 км/ч, ограничена электроникой, и в принципе он может ехать быстрее. В-третьих, рекорд Северной петли Нюрбургринга, равный 7 мин 49,4 с, в этом классе принадлежит именно Mercedes AMG GLC 63 S. А значит, в нашем рейтинге лучшим становится именно он.

Самый дорогой

Mercedes-AMG GLC 63 S, победивший у нас в номинации «самый быстрый», мог бы стать и самым дорогим, потому что среди конкурирующих брендов нет кроссовера не то что дороже, но даже равного ему по цене, стартующей с 8 960 000 руб­лей. Однако есть один автомобиль, который превосходит его по данному параметру, и принадлежит он той же марке. Да и называется почти так же. Дело в том, что Mercedes AMG GLC 63 S выпускается еще и в кузове купе. Конечно, это не настоящее купе, а всего лишь аналогичный «донору» 5-дверный кузов, но с более низкой крышей. У него тот же 510-сильный силовой агрегат и те же динамические характеристики (3,8 с до «сотни» и максимальная скорость 280 км/ч), только рекордов Северной петли он не ставил. Просят за этого «штутгартца» минимум 9 330 000 рублей.

Самый доступный

Есть в премиум-сегменте среднеразмерных кроссоверов автомобиль Infiniti QX50, созданный в тесном сотрудничестве с Mercedes-Benz. Если быть более точным, то у него мерседесовское шасси, хотя сами немцы его ни в одной из своих моделей не используют. Более того, ни Infiniti, ни Mercedes-Benz факт этого сотрудничества не афишируют. На нашем рынке это самый дешевый автомобиль в сегменте с ценой от 3 210 000 рублей. Оснащается он всего одним силовым агрегатом: 2-литровой наддувной «четверкой» мощностью 249 л.с. Полный привод и бесступенчатый вариатор тоже не имеют альтернативы. Предлагается несколько комплектаций. Несмотря на самую доступную цену, кроссовер на фоне конкурентов практически не продается.

Самый популярный

Россия – удивительная страна. Самый доступный в нашем классовом отборе кроссовер еле сводит концы с концами, а самым популярным в сегменте автомобилем является… правильно – тот, кто дороже всех в сопоставимых комплектациях. Встречайте Mercedes-Benz GLC! В 2019 году он обрел 8586 владельцев, в то время как идущий на втором месте (и более дешевый) BMW X3 выбрали всего 5984 россиянина. Статистика за первые три месяца 2020 года соответствующая: 2182 покупателя GLC и 1510 почитателей Х3. Кроссовер продается у нас во множестве модификаций. Мощность бензиновых и дизельных двигателей – от 194 до 510 л.с. Диапазон цен составляет от 4 240 000 до 8 960 000 руб­лей, и это только начальные комплектации.