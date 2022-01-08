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Porsche 911 Turbo S
Porsche 911 Turbo S
Mercedes-AMG GT R
Mercedes-AMG GT R
Audi A5 Coupe
Audi A5 Coupe
Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz E-Class

В этой рубрике мы оцениваем автомобили российского рынка определенных класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня выявляем самых-самых среди чистокровных двухдверных купе

Купе – это красиво, быстро и, наконец, дорого. Тут компромиссов быть не может! Но следует признать, что как таковые купе – двухдверные автомобили, у которых крыша является неотъемлемой частью кузова, в последние годы подвергаются, если можно так выразиться, межклассовой агрессии. Приобщиться к модному облику стремятся модели прочих, подчас не столь романтических сегментов. И ладно бы кабриолеты, им сам бог велел, но, когда всеми правдами и неправдами к сегменту норовят бесстыже примкнуть седаны, а то и кроссоверы с внедорожниками, включая даже бюджетные по сути модели, это уже, что называется, ни в какие ворота.

Однако даже в этом классе есть ограничения. Например, сегодня мы сознательно выключили из рейтинга чистокровный люкс: за бортом оказались такие суперкары, как Bentley Continental, Lamborghini Huracan и Aventador, Ferrari 812 Superfast или 488 GTB, Aston Martin Vantage и DB11. Искать самый мощный и быстрый среди таких претендентов, знаете ли, себе дороже. Да и верхняя планка по цене размыта – не определишь. Впрочем, наверное, позже мы все же попробуем сформировать из них отдельный рейтинг «автонебожителей». Ну а пока посмотрим, что есть на рынке из более-менее «земных» автомобилей.

Модельная линейка купе в России постоянно изменяется. Так, например, еще в 2020-м можно было заказать Chevrolet Camaro и Toyota Supra. Теперь нет. А еще раньше, в 2019-м, отмечались единичные продажи Audi R8 и TT, Nissan GT-R и Chevrolet Corvette C7, которые тоже покинули наш насквозь прагматичный рынок. Жаль. И все же кое-что из «горяченького» еще осталось и даже пользуется спросом. Так, за девять месяцев нынешнего года сегмент купе/кабриолеты в сравнении с пандемийным прошлым годом прибавил аж 30%. Растем!

Самый мощный

Признаться, мы не испытывали никаких иллюзий и знали почти наверняка, кто зай­мет первую строчку в этой номинации. Быть может, кто-то еще и посмотрел бы с надеждой в сторону 585-сильного Mercedes-AMG GT, но мы были уверены, что победит именно Porsche 911, точнее, его топовая модификация Turbo S. При объеме 6-цилиндрового двигателя 3,7 л купе имеет в своем арсенале не только 650 л.с., но и колоссальные 800 Нм крутящего момента – мощность, способную выстрелить автомобилем до сотни за невероятные для серийных бензиновых машин 2,7 с. При этом среди остальных соперников (коль скоро суперкары остались пока за бортом рейтинга) не нашлось выскочек, готовых продемонстрировать мощность более чем 600 «лошадей».

Самый быстрый

Не получилось интриги и здесь. Есть, конечно, одно купе, которое не уступит Porsche 911 Turbo S ни доли секунды в разгоне до сотни. Это Porsche Taycan. Но, во-первых, это как бы 4-дверное купе, а значит, уже не участвует в сравнении, а во-вторых, это электрокар. И посему поздравления вновь принимает 911-й Turbo S с уже упомянутым разгоном до сотни за 2,7 с и максимальной скоростью 330 км/ч. Примечательно, ни один из конкурентов с такой скоростью перемещаться не способен. Даже весьма бойкий Mercedes-AMG GT, если верить документам, более чем 318 км/ч не покажет, а в плане динамики разгона на целые 0,9 с медленнее лидера. На третьем месте, если кому интересно, полноприводный Jaguar F-Type с максимальными 300 км/ч. Его 575-сильный V8 разгоняет купе до сотни тоже за вполне убедительные 3,7 с.

Cамый дорогой

А вот здесь – стоп! Изучая при подготовке этого материала Интернет, мы наткнулись на предложение одного из столичных автосалонов, который продает все тот же Porsche 911 Turbo S за фантастические 24 950 000 рублей. Вероятно, так выглядит чип-кризис по-немецки: при стоимости версии Turbo S от 17 850 000 рублей (на сайте производителя) «допы» потянули почти на 8 млн. Казалось бы, чемпион снова очевиден? Нет. На самом деле базовый и самый скромный «911-й» – обычная заднеприводная Carrera – продается «всего» за 8 790 000 рублей. Сущий по нынешним временам пус­тяк, поэтому самым дорогим купе эту модель мы считать не имеем права. А вот Mercedes-AMG GT R назовем таковым с чистой совестью, поскольку дешевле 16 690 000 рубликов эту машину в России не купить ни за что на свете. Кстати, на российском сайте Mercedes-Benz конфигуратор тоже еще работает…

Самый доступный

Казалось бы, низкая цена станет в данном классе машин самой невостребованной добродетелью. Отнюдь, продажи Porsche Turbo S не зашкаливают и измеряются даже двухзначными числами. И все же слова «купе» и «доступный» всегда вполне справедливо составляли оксюморон. Однако наиболее доступная модель нашлась без труда. Ею оказалась Audi A5. За 150-сильную версию производитель назначил не менее 3 120 000 рублей. Что ж, отличный вариант, причем Audi неожиданно опередила 2-литровый дизельный BMW 2 Series Coupe, за который просят чуть больше – от 3 370 000 рублей.

Самый популярный

А вот здесь нам пришлось подергаться, поскольку далеко не все автопроизводители из сегмента «премиум» раскрывают подробности – объемы продаж помодельно. Если говорить о 2020-м годе, то лидером сегмента в этой дисциплине стало все семейство «911-го» совокупно: в России было приобретено 164 единицы Porsche 911 Carrera / 4 / S / 4S / GTS / 4GTS/ Turbo и Turbo S/ GT2 RS. В году нынешнем, по итогам девяти месяцев, лидер поменялся – теперь им стал Mercedes Benz E-Class (купе и купе/кабриолет) с результатом 1052 автомобиля.
 

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