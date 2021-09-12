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Кому нужны чужие штрафы?

На примере случаев, о которых рассказывают читатели нашего журнала, разъясняем, как следует себя вести в неоднозначных ситуациях

Каков порядок составления административного протокола? И может ли инспектор ДПС дополнить его после того, как водитель расписался?

В случае обнаружения административного правонарушения сотрудник ГИБДД выносит постановление о привлечении водителя к ответственности (если последний не отрицает факт нарушения), или составляет протокол. В протоколе об административном правонарушении инспектор указывает дату и место составления, свои данные и данные нарушителя. Кроме этого, описывает, как произошло правонарушение, какие требования ПДД водитель нарушил и какой статьей Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено наказание.

При составлении протокола водителю разъясняются его права и обязанности, о чем делается специальная запись. Водителю также предоставляется возможность дать письменные объяснения в протоколе. Если инспектор ДПС не разъяснил права или допустил другие нарушения, водитель вправе указать на это в протоколе.

В соответствии с ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, а также физическим лицом (водителем), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. После того как инспектор и водитель поставили свои подписи, внесение каких-либо дополнений в документ не допускается.

В течение какого времени нужно обратиться в страховую компанию по ОСАГО при самостоятельном оформлении аварии?

В ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» сказано, что пострадавший в дорожно-транспортном происшествии обязан при первой возможности уведомить страховую компанию о наступлении страхового случая и в сроки, установленные правилами обязательного страхования, направить страховщику заявление о страховом возмещении и документы, предусмотренные правилами обязательного страхования. Так, в соответствии с ПДД участники аварии обязаны направить заполненные извещения о ДТП в течение 5 дней с момента происшествия.

В этот же временной интервал пострадавший в аварии обязан обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения. Однако пропуск данного периода не может считаться основанием для отказа в выплате компенсации. Здесь нужно учесть следующее: общий срок исковой давности составляет три года. Но лучше все-таки обратиться в страховую компанию при первой же возможности, чтобы исключить споры и разногласия.

Несколько лет назад я продал свой автомобиль, но покупатель не поставил его на учет. С тех пор мне так и приходят штрафы и налоговые квитанции, а договор купли-продажи утерян. Каким образом снять автомобиль с учета, чтобы не получать штрафы и не платить налоги?

На основании ч. 2 ст. 8 ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прежний владелец транспортного средства имеет право обратиться в подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий смену его владельца.

Если же договора купли-продажи нет и связаться с покупателем невозможно, то факт продажи можно установить через суд. В заявлении об установлении факта продажи автомобиля необходимо сообщить о невозможности получения документов иными способами. Например, указать, что покупатель не выходит на связь, не отвечает ни по телефону, ни на почтовые обращения. При этом факт совершения сделки купли-продажи транспортного средства может быть подтвержден в суде объяснениями заявителя, показаниями свидетелей, письменными и другими доказательствами.

После установления факта продажи автомобиля информацию о смене собственника внесут в базу ГИБДД и оттуда эти данные направят в налоговые органы.

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