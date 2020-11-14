Когда вспоминают основателей автомобильных фирм, то чаще всего говорят о европейцах и американцах, а вот биографии их азиатских коллег нередко остаются будто бы за кадром. Сегодня мы расскажем об основателе Hyundai Group – Чон Чжу Ёне, родившемся 105 лет назад, 25 ноября 1915 года

Чон Чжу Ён появился на свет в деревне Тончон, располагавшейся на севере Корейского полуострова. Он был старшим из шести сыновей в большой крестьянской семье. В тот период Корея находилась под властью Японии, и коренному населению жилось нелегко. Рассказывают, что в детстве будущий предприниматель мечтал стать учителем и стремился получить хорошее образование. После окончания начальной школы мальчику пришлось помогать отцу, и на дальнейшее обучение времени почти не оставалось. Однако в часы досуга он посещал одну из школ, где преподавалось учение китайского философа Конфуция. В итоге ему удалось научиться китайскому языку и благодаря этому познакомиться с китайской литературой. Надо сказать, что родственники всячески поддерживали его стремление к знаниям и помогали чем могли.

Но время шло, приходило осознание того, что «выбиться в люди» можно только в большом городе. Поэтому в 18 лет Чжу ушел из дома и устроился работать на склад по продаже и доставке риса в Сеуле. Платили не много, а жить пришлось в небольшой комнатенке при складе. На первые же заработанные деньги молодой человек купил велосипед и начал развозить рис заказчикам. По своей природе Чон Чжу Ён был трудолюбив, исполнителен и упорен в достижении целей, что вызвало симпатию у хозяина склада, и тот вскоре сделал юношу своим заместителем. Так Чон получил первый опыт ведения бизнеса.

А когда спустя несколько лет хозяин предприятия тяжело заболел, то решил передать дело в руки верного помощника. Так после смерти владельца Чон, которому к тому времени минуло 22 года, стал владельцем фирмы. Благодаря его оборотистости торговля приносила хороший доход, однако в 1939 году японцы перевели страну на карточную систему распределения продовольствия и предприниматель был вынужден закрыть бизнес и вернуться к родителям. Но приехал он с деньгами и семья зажила по-новому.

Согласно корейским традициям, встав на ноги, молодой человек был обязан жениться. Не миновала эта участь и Чжу. Невесту подобрали родители, девушку звали Бён Джу Сук, и было ей 16 лет. Спустя год после свадьбы молодые вернулись в Сеул, где глава семейства поначалу устроился в гараж, а спустя некоторое время открыл собственную мастерскую. За время Второй мировой войны машин в стране прибавилось, и предприятие быстро росло. Однако в 1943-м японцы конфисковали мастерскую Чона, и тот, снова оставшись не у дел, опять вернулся в деревню, где прожил до конца войны.

Уверенной поступью

После поражения Японии многие сферы ее влияния, в том числе Корея, перешли под покровительство США. В 1946 году Чон Чжу Ён с женой и двумя братьями вновь приехал в Сеул, где открыл небольшую компанию под названием Hyundai Auto Service, занимавшуюся ремонтом американских военных автомобилей. Кстати, в переводе с корейского «хёнде» означает «современность». Братья тоже без дела не сидели. Один из них – Чон Ин Ён, владевший английским, устроился переводчиком в американское военное подразделение.

Тем временем в стране началось масштабное восстановление хозяйства, и благодаря стараниям Чон Ин Ёна предприятие его старшего брата получило ряд крупных заказов. Тогда оно уже имело парк собственных грузовиков, перевозивших стройматериалы. А отсюда оставался всего лишь шаг до открытия строительного бизнеса, что в скором времени и произошло. В 1950 году Чон Чжу Ён был владельцем трех довольно крупных по корейским меркам предприятий – Hyundai Auto Service, Civil Industries и Hyundai Commercial Transportation, которые вскоре объединились в одну группу. Крупные финансово-промышленные предприятия в Корее назывались «чеболями», и Hyundai стала одним из первых.

Затем началась Корейская война, в ходе которой руководитель компании еще больше укрепил свои позиции в экономике страны. Правда, у войны была и оборотная сторона: после раздела страны на Северную и Южную части родная деревня семейства Чон оказалась на территории КНДР.

Считается, что именно тогда на главу нового объединения обратил внимание президент страны Пак Чжон Хи, которому импонировали организаторский талант Чона, его деловые качества и готовность работать за минимальный доход. Компания начала получать правительственные заказы как внутри Кореи, так и за рубежом. Одним из направлений ее деятельности было строительство автомагистралей.

В 1960-х годах чеболь Hyundai стал одним из крупнейших предприятий в Южной Корее, сосредоточившись на таких направлениях, как строительство, тяжелая промышленность, судостроение. В 1967 году пришла очередь автомобилестроения. Именно тогда в городе Ульсан началось создание автогиганта Hyundai Motor Co.

Уже на следующий год стартовало производство модели Cortina, предназначенной для внутреннего рынка, а в 1976-м состоялся запуск производства нового автомобиля Pony. К тому же году относится и первая экспортная поставка: шесть Pony отправились в Эквадор. Показательно, что уже в 1985 году марка вышла на рынок США, в 1994-м годовой объем ее выпуска перевалил за 1 млн автомобилей, а в 2006 м сумма продаж Hyundai Motor Company превысила 100 трлн вон.

Главные ценности

Одной из важнейших основ промышленной империи, созданной Чоном, стали родственные связи. Сначала ему активно помогали братья, затем в бизнес вошли дети и племянники. У Чон Чжу Ёна было восемь сыновей, которых с юношества обучали премудростям бизнеса. Карьеру они, как правило, начинали в различных подразделениях Hyundai и, приобретя со временем необходимый опыт, могли работать в различных сферах. Кстати, один из них – Чон Се Ён – числится среди основателей Hyundai Motor.

Благодаря своей безупречной репутации Чон Чжу Ён со временем сделался одним из самых популярных людей в Южной Корее. При этом его имя было хорошо известно и по другую сторону 38-й параллели. Предприниматель неоднократно посещал КНДР и от всей души старался помочь соотечественникам на своей историчес­кой родине. Он активно выступал за сближение обеих частей страны. Ярким примером такой деятельности стала безвозмездная передача в 1988 году северокорейским властям тысячи породистых молочных коров и быков для решения проблемы продовольствия. О высшей степени уважения к заслугам бизнесмена говорит и тот факт, что во время своего второго визита в КНДР Чжу был принят лидером страны Ким Ир Сеном, чего до того времени не удостаивался ни один предприниматель. В дальнейшем он неоднократно оказывал продовольственную, финансовую и культурную помощь КНДР.

Особые заслуги Чон имеет и как спортивный деятель: в 1981 году его избрали председателем южнокорейского Олимпийского комитета, затем членом Корейского спортивного совета. Его компания вела строительство олимпийских объектов к летним Олимпийским играм 1988 года и была их титульным спонсором. В начале 1990-х Чон Чжу Ён решил, что созрел для серьезной политической деятельности и был избран в парламент, а в 1992-м выдвинул свою кандидатуру на пост президента Республики Корея.

И здесь напрашивается параллель с другим всемирно известным бизнесменом: такой же шаг некогда сделал Генри Форд, для которого выборы обернулись неудачей. Неудачным оказался финал президентской гонки и для Чона, за которого проголосовало около 20% избирателей. Политологи считают, что основным фактором «против» оказался возраст кандидата в президенты. Поражение плохо отразилось на здоровье Чона: вскоре он отказался от политических амбиций, хотя и продолжал активно заниматься общественной деятельностью. В мае 2000 года Чон Чжу Ён оставил пост председателя корпорации, который унаследовал его пятый сын Чон Мон Хун, а в мае следующего года бизнесмен ушел из жизни.