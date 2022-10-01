В Москве прошла церемония награждения победителей десятой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», в рамках которой был определен обладатель титула CAR Of The YEAR — «АВТОМОБИЛЬ ГОДА»

Члены жюри премии «ТОП 5 АВТО», в состав которого вошли известные журналисты и представители автобизнеса, определили победителей за 2021 год в десяти номинациях. Результаты подтверждены аудиторской компанией Kept.

Главный приз — почетный титул Car of the Year — по праву достался среднеразмерному SUV Genesis GV70. Этот автомобиль обладает ярко выраженным спортивным дизайном и огромным списком самого современного оборудования. Браво!

В номинации «Компактный городской автомобиль» победителем признан представитель той же страны и той же марки — Genesis G70.

В категории «Большой и представительский городской автомобиль» победил Mercedes-Benz S-класса.

В номинации «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» победу одержал Renault Duster.

В сегменте «Большой кроссовер / внедорожник» лучше других оказался Cadillac Escalade.

Триумфатором в категории «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет» стал Porsche Taycan Cross Turismo.

В номинации «Легкий коммерческий автомобиль / пикап» награды удостоен Isuzu D-Max.

В номинации «Лучший PR депар­тамент автопроизводителя» победу второй год подряд одержала компания «Renault Россия». В этой категории члены жюри оценивают уровень профессионализма сотрудников PR-служб автомобильных компаний, их умение выстраивать оперативную и эффективную коммуникацию между автопроизводителем и журналистами.

В номинации «Лучший маркетинговый департамент автопроизводителя» победу одержал АвтоВАЗ. Здесь чемпион определялся по эффективности и креативности рекламных кампаний.

В номинации «Автоперсона», которая вручается за большие дос­тижения в области автомобильного дела в России, премию получил Николя Мор.

Партнерами премии в сезоне 2021/22 стали телеканалы «Авто Плюс», «Авто24», «Драйв», автомобильные порталы MotorPage, «АвтоВзгляд», журналы «Автопанорама», Discovery, «Автопилот», проект Авто Mail.ru, сетевое издание maximonline.ru, радиостанция «Автодор», исследовательская компания Mediascope.

В финале церемонии председатель жюри Антон Чуйкин дал старт следующей премии сезона 2022 года. В рамках 11 го по счету конкурса традиционно будут определены лучшие автомобили российского рынка и самые значимые персоны в сфере автобизнеса. Поехали!

Председатель жюри премии «ТОП-5 АВТО» Антон Чуйкин:

«Десятая церемония «ТОП-5 АВТО» выделяется тем, что победа в различных номинациях сегодня досталась автопроизводителям со всего света. Мы все надеемся на нормализацию работы нашего рынка, от разнообразия игроков на котором всегда выигрывают покупатели. Наш конкурс продолжается. В начале следующего года жюри вновь соберется для обсуждения претендентов на победу в «ТОП-5 АВТО».

Номинация Победитель

Car of the Year Genesis GV70 Компактный городской автомобиль Genesis G70 Большой и представительский городской автомобиль Mercedes-Benz S-класса Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости Renault Duster Большой кроссовер / внедорожник Cadillac Escalade Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет Porsche Taycan Cross Turismo

Легкий коммерческий автомобиль / пикап Isuzu D-Max Лучший маркетинговый департамент автопроизводителя АвтоВАЗ Лучший PR-департамент автопроизводителя «Renault Россия» Автоперсона Николя Мор