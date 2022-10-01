В Москве прошла церемония награждения победителей десятой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», в рамках которой был определен обладатель титула CAR Of The YEAR — «АВТОМОБИЛЬ ГОДА»
Члены жюри премии «ТОП 5 АВТО», в состав которого вошли известные журналисты и представители автобизнеса, определили победителей за 2021 год в десяти номинациях. Результаты подтверждены аудиторской компанией Kept.
Главный приз — почетный титул Car of the Year — по праву достался среднеразмерному SUV Genesis GV70. Этот автомобиль обладает ярко выраженным спортивным дизайном и огромным списком самого современного оборудования. Браво!
В номинации «Компактный городской автомобиль» победителем признан представитель той же страны и той же марки — Genesis G70.
В категории «Большой и представительский городской автомобиль» победил Mercedes-Benz S-класса.
В номинации «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» победу одержал Renault Duster.
В сегменте «Большой кроссовер / внедорожник» лучше других оказался Cadillac Escalade.
Триумфатором в категории «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет» стал Porsche Taycan Cross Turismo.
В номинации «Легкий коммерческий автомобиль / пикап» награды удостоен Isuzu D-Max.
В номинации «Лучший PR департамент автопроизводителя» победу второй год подряд одержала компания «Renault Россия». В этой категории члены жюри оценивают уровень профессионализма сотрудников PR-служб автомобильных компаний, их умение выстраивать оперативную и эффективную коммуникацию между автопроизводителем и журналистами.
В номинации «Лучший маркетинговый департамент автопроизводителя» победу одержал АвтоВАЗ. Здесь чемпион определялся по эффективности и креативности рекламных кампаний.
В номинации «Автоперсона», которая вручается за большие достижения в области автомобильного дела в России, премию получил Николя Мор.
Партнерами премии в сезоне 2021/22 стали телеканалы «Авто Плюс», «Авто24», «Драйв», автомобильные порталы MotorPage, «АвтоВзгляд», журналы «Автопанорама», Discovery, «Автопилот», проект Авто Mail.ru, сетевое издание maximonline.ru, радиостанция «Автодор», исследовательская компания Mediascope.
В финале церемонии председатель жюри Антон Чуйкин дал старт следующей премии сезона 2022 года. В рамках 11 го по счету конкурса традиционно будут определены лучшие автомобили российского рынка и самые значимые персоны в сфере автобизнеса. Поехали!
|
Номинация
|
Победитель
|
|
Genesis GV70
|
Компактный городской автомобиль
|
Genesis G70
|
Большой и представительский городской автомобиль
|
Mercedes-Benz S-класса
|
Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости
|
Renault Duster
|
Большой кроссовер / внедорожник
|
Cadillac Escalade
|
Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет
|
Porsche Taycan Cross Turismo
|
|
Isuzu D-Max
|
Лучший маркетинговый департамент автопроизводителя
|
АвтоВАЗ
|
Лучший PR-департамент автопроизводителя
|
«Renault Россия»
|
Автоперсона
|
Николя Мор
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