Жюри Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» впервые в истории определило не только лауреатов ее номинаций, но и обладателя нового для России титула – Car of the Year

Увы, финальная часть восьмого сезона «ТОП-5 АВТО» пришлась на разгар противовирусных ограничений. И оргкомитет премии вынужден был на ходу отчасти перекраивать как ставший уже традиционным календарь мероприятий, так и регламент конкурса. Рассказывая об этом «Автопанораме», исполнительный директор премии Сергей Мышлявцев отметил: «Пандемия серьезно повлияла на все планы. Пришлось не только отказаться от «большого тест драйва», когда все члены жюри могут еще раз испытать машины, вошедшие в шорт лист, но и поменять формат церемонии оглашения лауреатов, их награждения. Она, будем надеяться всего на один раз, перекочевала в онлайн».

Да, объявили победителей дистанционно. Причем так прошло и первое присвоение титула Car of the Year («Автомобиль года») в России. Отныне он определяется из числа финалистов премии «ТОП-5 АВТО», набравших большее количество баллов в первом туре и вышедших в финал шести номинаций (все эти пятерки мы представляем). Напомним, что сначала каждую из новинок, выведенных в предыдущем году на российский рынок (в 2019-м их было 72), члены жюри оценивают по 10-балльной шкале по пяти критериям: соотношение «цена-качество», дизайн, технический уровень / инновационность, комфорт, практичность. После чего в каждой категории остается лишь пять лидеров, из числа которых нужно выбрать лучшего. Что же касается Car of the Year, то на победу претендуют все 30 финалистов премии – эксперты могут голосовать так, как считают правильным.

Кстати, следует сказать, что судьи – это более полусотни автожурналистов, представители различных СМИ из многих городов страны, включая юг России, Уральский регион, Поволжье… «Все они в этих непростых условиях проявили понимание и профессионализм, взвешенно и своевременно проголосовав за лучшие из лучших автомобилей в сезоне 2019–2020 годов», – подчеркивает Сергей Мышлявцев. Каждый из экспертов отправлял заполненные бюллетени в международную аудиторскую компанию KPMG, осуществлявшую подсчет голосов и сертификацию этой процедуры.

Впрочем, наряду с машинами премия «ТОП-5 АВТО» выявляет победителей и в двух «человеческих» номинациях – это самый эффективный PR-департамент автопроизводителя в России и наиболее значимая для рынка личность. В первом случае в финал выходят шесть номинантов: три – по баллам, набранным в ходе голосования жюри, еще три – на основании мониторинга исследовательской компании Mediascope, отслеживавшей самые эффективные пресс-материалы. В этот раз шестерка выглядела таким образом: Haval, Jaguar Land Rover, KIA, Peugeot-Citroen-Opel, Renault, Skoda.

Схожий принцип используется и при формировании пятерки финалистов в категории «Автоперсона года». Номинанты здесь определяются по результатам мониторинга цитируемости в СМИ. В нынешнем сезоне лидерами мнений рынка стали глава «Audi Россия» Любомир Найман, управляющий директор Hyundai Motor CIS Алексей Калицев, президент и главный исполнительный директор компании MMC Rus Осаму Иваба, глава марки Skoda в России Ян Прохазка и генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов.

О том, кто (и почему) стал лауреатом «ТОП-5 АВТО» в 2020 году и кто удостоился первого титула Car of the Year в России, мы рассказываем в этом материале далее. Но, пожалуй, тут даже важнее то, что это событие произошло, что ему не помешали никакие сложности. Председатель жюри премии Антон Чуйкин неспроста заметил: «Нынешний год не раз давал повод сказать: будет что вспомнить! Вот и еще одна веха – впервые мы назвали Car of the Year, по сути, абсолютного победителя, главного лауреата нашей премии. И я собираюсь запомнить 2020-й именно таким – с новым автомобилем, с новым призом, а отрицательную цену нефти, пандемию и падение рынков с радостью забуду». Что ж, с этим трудно не согласиться.

НОМИНАНТЫ СЕЗОНА 2019–2020

КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ Hyundai Elantra Jaguar XE KIA Ceed SW Lada Vesta Mazda 3 БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ Audi A8 Genesis G90 KIA K900 Skoda Superb Volvo S60 КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР/ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ Audi Q3 Citroen C5 Aircross KIA Soul Range Rover Evoque Volvo V60 Cross Country БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР/ВНЕДОРОЖНИК Audi Q8 Bentley Bentayga Speed BMW X7 Mercedes-Benz GLE Porsche Cayenne Coupe СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ/КУПЕ/РОДСТЕР/КАБРИОЛЕТ Audi RS 5 Sportback Bentley Continental GT Convertible BMW M8 KIA ProCeed Porsche Taycan ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ/ПИКАП Citroen Space Tourer Isuzu D-Max Mitsubishi L200 Peugeot Traveller Toyota Hiace

MAZDA 3

Победитель в номинации «Компактный городской автомобиль»

Хэтчбек и седан Mazda 3 четвертого поколения дебютировали в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос Анджелесе, став вызовом мейнстриму. Обе модификации выглядят экстравагантнее предшественниц, а в оформлении салона наведен лоск. Центральный 8,8-дюймовый дисплей вопреки тренду не сенсорный, а аналоговые кнопки соседствуют с ранее недоступным проектором данных на лобовое стекло. Очевидно, все это в большой мере повлияло и на членов жюри «ТОП-5 АВТО». Так, Евгений Липовицкий отмечает: «Меня как автожурналиста часто спрашивают: что тебе понравилось за последнее время? Обычно этот вопрос ставит в тупик: машины меняются довольно часто, не успеваю к ним привыкнуть, а уже через неделю не могу вспомнить. Однако новая Mazda 3 другая, я до сих пор смакую каждую деталь. Это один из самых ярких автомобилей года».

Впрочем, с инженерией здесь тоже все в полном порядке. Комплекс инновационных решений SkyActiv пронизывает весь автомобиль – от шасси до агрегатной связки и систем помощи водителю, а технология G-Vectoring Control Plus работает как на улучшение управляемости, так и на безопасность. Седану на российском рынке полагается 1,5-литровый 120-сильный бензиновый «атмосферник», работающий в паре с 6-диапазонным «автоматом». Хэтчбек, помимо этого мотора, может предложить и более «горячий» 2-литровый 150-сильный агрегат с той же коробкой передач. За четырехдверную модификацию дилеры просят от 1 570 000 рублей, за «пятидверку» – от 1 490 000 рублей.

AUDI A8

Победитель в номинации «Большой и представительский городской автомобиль»

Победа Audi A8 в этой категории закономерна – сегодня не найти более технически совершенного автомобиля не только в представительском классе, но и, пожалуй, в принципе. Ведь только он может быть оснащен автопилотом 3-го уровня, позволяющим без участия водителя двигаться на скоростях до 60 км/ч. По сути, седан обогнал свое время, так как пока ни одна страна так и не подготовила закон, регламентирующий автономное вождение. Хотя и без автопилота машина следит за дорожной обстановкой лучше человека и в случае опасности возьмет управление на себя. Помимо продвинутой электроники Audi A8 отличается от многих конкурентов высочайшим качеством отделки салона, великолепной плавностью хода, отточенной управляемостью и уникальными функциями комфорта. Например, где еще задний пассажир может включить себе массаж ступней? Впечатлена моделью и главный редактор журнала Discovery Наталия Штаева: «У Audi A8 динамичный разгон и молниеносная отдача руля на действия водителя, но вместе с тем управление этой машиной расслабляет – всю работу за тебя, по сути, выполняет электроника. В салоне же продумана каждая мелочь, уровень комфорта для пассажиров невероятный».

В России автомобиль предлагается с 3-литровыми 6-цилиндровыми бензиновым и дизельным моторами, развивающими соответственно 340 и 249 л.с., а также с 4-литровой 460-сильной «восьмеркой». При этом Audi A8 дешевле основных конкурентов: цены на седан стартуют с 6 547 000 рублей.

RANGE ROVER EVOQUE

Победитель в номинации «Компактный кроссовер / внедорожник / автомобиль повышенной проходимости»

Evoque первой генерации образца 2011 года был удостоен звания «Всемирный женский автомобиль года». Второе поколение представили в 2018-м, при этом SUV, цены на который сейчас стартуют с 3 041 000 рублей, сохранил верность чувственному стилю, перебрался на новую платформу и получил целый арсенал продвинутой электроники. Важно также, что никаких скидок на статус начальной модели линейки Range Rover нет: светодиодная или матричная оптика, дуэт 10-дюймовых сенсорных экранов на консоли, возможность выбора между аналоговой и цифровой «приборкой», система «Прозрачный капот», «умное» зеркало ClearSight и широчайший набор ассистентов водителя – эти новации характеризуют «британца» как игрока высшей автомобильной лиги. Его 2-литровые бензиновые и дизельные двигатели серии Ingenium (от 150 до 300 л.с.), опциональное адаптивное шасси и точнейший руль превращают езду в удовольствие, а система Terrain Response 2 и хорошая геометрическая проходимость посрамят тех, кто станет утверждать, что это чисто асфальтовый «паркетник».

На все это обратили внимание и члены жюри премии. Так, Павел Федоров, ведущий телеканала «Авто Плюс», подчеркивает: «У четырех других финалистов данной номинации есть свои выраженные «нишевые» достоинства – к примеру, городской кроссовер или отличный универсал, и лишь к Evoque нет никаких вопросов, он готов играть в любой лиге, включая бездорожье. Британцам удалось по-настоящему улучшить модель».

AUDI Q8

Победитель в номинации «Большой кроссовер / внедорожник»

Большие купеобразные кроссоверы сегодня в моде, особенно если они, как Audi Q8, не ущемляют в комфорте задних пассажиров. Этот стильный «спортсмен» отличается очень просторным вторым рядом и объемным багажным отсеком, что делает его идеальным компаньоном как в городе, так и в путешествиях, – несмотря на низкую крышу, SUV получился комфортабельным и практичным. Впрочем, и красивым, на что обратил внимание шеф-редактор «Радио Автодор» Игорь Моржаретто: «Взгляните на него – граненая решетка спереди, алая светодиодная полоса сзади, гигантские колеса, безрамочные боковые окна... Вслед Audi Q8 люди оборачиваются, и это дорогого стоит. А ведь еще у него ураганная динамика, а также образцовый баланс управляемости и плавности хода. Да и просторный роскошный салон удовлетворит кого угодно. Это автомобиль для тех, кому мало «обычного» большого внедорожника».

Причем на ходу кроссовер утюжит трассу, будто скоростной экспресс, автомобиль предельно собран и точен в поворотах, а его пневматическая подвеска обеспечивает отличную плавность хода даже на огромных 22-дюймовых колесах. Еще один козырь модели – управляемые задние колеса, благодаря которым пятиметровый «немец» оказывается удивительно маневренным даже на тесных улочках. Покупатель сейчас может выбирать из двух модификаций – бензиновой и дизельной. Оба двигателя 6-цилиндровые, имеют объем 3 л. Турбодизель развивает 249 л.с., а бензиновый агрегат – 340 л.с. Цены начинаются с 5 145 000 рублей.

MITSUBISHI L200

Победитель в номинации «Легкий коммерческий автомобиль / пикап»

Рестайлинг 2019 года дал пикапу пятого поколения то, чего ему не хватало для полной гармонии: имевшийся внедорожный потенциал и грузовые таланты были усилены яркой внешностью. Базовая версия «японца» оснащается 2,4-лит­ровым 154-сильным турбодизелем, за модификацию с 6-ступенчатой «механикой» и новым 6-диапазонным «автоматом» (пришел на место 5-диапазонного») просят от 2 179 000 и 2 618 000 рублей соответственно. Выше расположился вариант со 181-сильным дизелем того же объема по цене 2 782 000 рублей.

В «верхних» исполнениях клиенты найдут светодиодную оптику, двухзонный «климат», камеру заднего вида, USB-порты, подогрев руля и другие блага, редкие в коммерческом сегменте. Еще одно слагаемое популярности L200 – выносливые полноприводные трансмиссии Easy Select и Super Select, ранее недоступные система выбора внедорожных режимов и ассистент при спуске. Клиренс увеличился с 200 до 220 мм. Кроме того, в L200 улучшена шумо- и виброизоляция, а его грузовая платформа обладает увеличенной на 15 мм глубиной и прочным пластиковым настилом.

Жюри премии это оценило. «Для меня лично не было никаких вопросов: L200 – самый известный легкий коммерческий автомобиль в России. Но главное, что обновленный пикап стал еще удобнее, не растеряв своих утилитарных свойств, – в последнее время такое случается все реже. В своем классе это поистине народный автомобиль», – сказал Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM».

PORSCHE TAYCAN

Car of the Year

Победитель в номинации «Спортивный автомобиль / купе /родстер / кабриолет»

И кто сказал, что россияне не доросли до электрокаров? Ценят у нас инновации, да еще как ценят! По крайней мере, члены экспертного жюри премии «ТОП-5 АВТО» большинством голосов лучшей моделью, выведенной на российский рынок в 2019 году, однозначно признали именно автомобиль на электроприводе. Причем Porsche Taycan можно назвать дважды героем: он стал не только самым первым обладателем титула Car of the Year в России, но и вполне ожидаемо первенствовал в профильной номинации.

Комментируя свое решение, заместитель главного редактора портала ru.motor1.com Юрий Урюков, в частности, отметил: «Никогда бы не подумал, что проголосую за машину на батарейках. Но Taycan не оставил выбора. И дело не в экологии. Просто у Porsche в очередной раз получился инженерный прорыв: мощный, быстрый, классно настроенный автомобиль с пока еще непривычной для нас силовой установкой. А главное, его можно купить хоть завтра, ограничений и оговорок нет».

Уверен в своем выборе и другой член жюри, шеф-редактор popmech.ru Сергей Белоусов: «Все номинанты, безусловно, заслужили очень высоких баллов: кто за мощность, кто за дизайн, кто за роскошь. Однако я как представитель сайта о науке и технологиях ни минуты не сомневался: Porsche Taycan – самый технологичный авто­мобиль современности, в котором есть по-настоящему уникальные решения».

Напомним, модель, дебютировавшая в 2019 году, сразу стала предметом вожделения фанатов бренда. Электромобиль поражает как передовой технической начинкой, так и потрясающей динамикой. Трехкамерная пневмоподвеска, активные стабилизаторы поперечной устойчивос­ти, задние управляемые колеса, близкая к идеалу развесовка (49:51), полный привод со сверхбыстрым распределением момента по осям – вот далеко не полный список особенностей, свидетельствующих о недюжинных талантах автомобиля. Более того, благодаря интегрированной в пол батарее у четырехдверного купе центр тяжести даже ниже, чем в спорткаре Porsche 911. А потому управляется Taycan великолепно, причем и на дорогах общего пользования, и на гоночном треке! Это настоящий Porsche, несмотря на отсутствие двигателя внутреннего сгорания.

А если выбрать самую дорогую версию Turbo S, то это еще и самый мощный серийный Porsche, развивающий 761 л.с! Такая модификация разгоняется до «сотни» всего за 2,8 с, что равно показателю почти гоночной модели 911 GT2 RS. Впрочем, и другие версии мощностью 530 и 680 л.с. более чем впечатляют. Цены на новинку, разумеется, немаленькие – от 7 793 000 руб­лей. Однако первый электромобиль от Porsche свою стоимость полностью оправдывает.

АЛЕКСЕЙ КАЛИЦЕВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ООО «ХЕНДЭ МОТОР СНГ»

Победитель в номинации «Автоперсона года»

Пожалуй, нынешний лауреат премии в этой номинации как никто другой заслужил награду. На протяжении трех лет подряд Алексей Калицев выходил в финал «ТОП-5 АВТО» именно в этой категории, дважды был в шаге от победы, и вот теперь ее одержал. Нет никаких сомнений в том, что члены жюри в данном случае учитывали работу топ-менеджера в совокупности – не только его деятельность в 2019 году, но и ряд значимых более ранних достижений. Придя в автомобильный бизнес в 2000 году, в 2010-м Алексей стал директором по продажам Hyundai на российском рынке, еще через пять был назначен исполнительным директором компании, а в 2017-м (в год своего 40-летия) стал управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ». На этих постах г-н Калицев существенно расширил дилерскую сеть марки в России, повысил эффективность бизнеса, успешно вывел на рынок премиальный бренд Genesis. Важной новацией 2019 года стал запуск под непосредственным руководством лауреата еще одного инновационного продукта – сервиса подписки на автомобили Hyundai Mobility.

ПРЕСС-СЛУЖБА «RENAULT РОССИЯ»

Победитель в номинации «Лучший PR-департамент автопроизводителя»

В этой категории конкуренция оказалась выше, чем в других, ведь финалистов было сразу шесть – трех претендентов на победу выявил мониторинг СМИ, определивший наиболее эффективные пресс-релизы, а еще три PR-службы назвали члены профессионального жюри.

В итоге представители французской марки выиграли, что называется, за явным преимуществом, заметно опередив коллег из других брендов. И тут можно предположить, что на голосование повлияла как мощная и креативная медийная активность по запуску купе-кроссовера Renault Arkana в 2019 году, так и профессионализм, проявленный уже в 2020-м, в период пандемии. В частности, пока пресс парки подавляющего большинства компаний в нашей стране были закрыты, «Renault Россия» наладила доставку тестовых машин журналистам прямо к дому – на автовозах, а вслед за этим разработала и механизм индивидуальных тестов модели Kaptur новой генерации. Все эти проекты реализует слаженная команда, в состав которой входят Оксана Вершинина, Дарья Головина, Анна Гемиш, Василиса Зотова и Александр Портнов.