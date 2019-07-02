"ТОП-5 АВТО 2019: Дальше – больше!"

Финал седьмого сезона Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» запомнится совершенно неожиданным для всех известием: со следующего года на российском рынке станет определяться лучший из лучших – один автомобиль, который, по мнению профессионального жюри, достоин титула Car of the Year. При этом в уже действующих номинациях победителей будут выбирать по-прежнему – в каждом из сегментов

Новость об учреждении в России титула Car of the Year – по аналогии с мировым и европейским конкурсами – по-настоящему взбудоражила гостей финальной церемонии седьмого сезона премии «ТОП-5 АВТО». Пришедшие (несколько сотен журналистов, представителей автомобильной индустрии и других сфер бизнеса) практически весь вечер обсуждали эту тему: как будет определяться «царь горы» отечественного рынка, по каким критериям, какие модели смогут претендовать на новое звание? Так что и председателю жюри «ТОП-5 АВТО» Антону Чуйкину, и исполнительному директору премии Сергею Мышлявцеву пришлось еще долго отвечать на множество вопросов.

Суть, если кратко, в том, что, выбирая победителей в традиционных номинациях, члены жюри (полсотни автожурналистов из различных СМИ – прессы, радио, ТВ, интернет-порталов, блогеры, представляющие разные города России) должны будут в рамках шорт-листа премии (куда войдут по пять финалистов в каждой категории) отдельно назвать еще одну модель. Ту, которая наилучшим образом отвечает ключевым критериям оценок конкурса – уровню дизайна, комфорта и практичности, использованным техническим новациям, а также оптимальному балансу в соотношении «цена-качество».

Напомним, по такому принципу осуществляется отбор претендентов на победу как в рамках предварительного этапа, когда эксперты выставляют баллы всем новым и рестайлинговым машинам, выведенным на российский рынок за предыдущий календарный год, так и на второй стадии, где члены жюри голосуют за одну из пяти моделей-финалистов в каждой номинации. После этого в дело вступает официальная счетная комиссия «ТОП-5 АВТО» – международная аудиторско-консалтинговая компания KPMG. Ее сотрудники контролируют правильность и конфиденциальность заполнения всех бюллетеней, а после подсчета голосов сертифицируют победу того или иного номинанта и следят за тем, чтобы до церемонии награждения лауреатов не случилось никаких утечек информации.

Кстати, позже, после обнародования результатов, все данные о том, кто из экспертов как голосовал, становятся полностью открытыми – сведения выкладываются на официальном сайте премии. Благодаря этому любой желающий может увидеть, в каких категориях борьба за титул оказалась наиболее ожесточенной, а в каких – лидеры выигрывали с явным преимуществом, какие места заняли машины, которые не завоевали приз. Например, на этот раз лучший легкий коммерческий автомобиль выиграл с преимуществом лишь в один голос, в то время как триумфаторы среди компактных городских моделей и компактных SUV, напротив, опередили ближайших преследователей более чем вдвое.

Официальный же итог седьмого сезона Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» состоит в том, что по результатам 2018 года лучшими на российском рынке в основных категориях признаны:

• «Компактный городской автомобиль» – KIA Ceed;

• «Большой и представительский городской автомобиль» – Audi A7 Sportback;

• «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» – Jaguar I-Pace;

• «Большой кроссовер / внедорожник» – Audi Q8;

• «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет» – Audi RS 4.

В специальной номинации «Легкий коммерческий автомобиль / пикап» первенствовал Hyundai H1.

Кроме того, награды получили победители в двух специальных – «человеческих» – категориях. Так, титул «Лучший PR-департамент автопроизводителя» был отдан компании MMC Rus, таким образом отечественные журналисты оценили профессионализм представителей японской фирмы по продвижению бренда Mitsubishi. Примечательно, что в этой номинации шорт-лист формировался на базе сразу двух источников – выбора жюри и результатов мониторинга компанией Mediascope федеральных и региональных СМИ страны, что помогло выявить самые эффективные пресс-релизы автомобильных марок.

Принцип медиамониторинга лежит в основе выдвижения претендентов на победу и в номинации «Автоперсона года», где обработку данных проводит компания «TNS Россия». Она определяет уровень цитируемости глав отечественных производителей и представительств международных автомобильных фирм, топ-менеджеров крупных дилерских сетей, руководителей правительственных и общественных организаций, главных редакторов отраслевых СМИ, лучших спортсменов-автогонщиков. На этот раз большинство голосов членов жюри получил Стив Маттин, шеф-дизайнер марки Lada.

Конечно же, одним «официозом» церемония объявления и награждения лауреатов премии не ограничилась. В столичном банкетном зале «Арт Шик Холл», где проходило действо, гости смогли и отдохнуть, и обсудить дела, и развлечься. В частности, официальный партнер «ТОП-5 АВТО», ведущий производитель автомобильного оборудования компания Webasto наградила ценными призами – беспроводными наушниками Jabra – интернет-блогеров, выпустивших лучшие видеоролики об автомобилях-номинантах. Праздничную атмосферу вечера поддержал также ряд других брендов и фирм. К примеру, винным партнером мероприятия выступила компания «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ», различные напитки предоставили компании ГК АПК и Valio, своей продукцией порадовал гурманов швейцарский сыр Le Gruyère AOP.