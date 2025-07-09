Оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» при поддержке журнала «Автопанорама» провел круглый стол на темы: «Текущее состояние автомобильного рынка России и перспективы возвращения ушедших брендов» и «Новые тренды в автомобильных технологиях и перспективы их использования и развития на российском рынке»

Когда на отечественном автомобильном рынке остановится падение продаж, станет ли локализация выпуска машин влиять на снижение цен, сколько будет стоить новый российский электромобиль «Атом» и когда в городах будущего автомобили начнут не только передвигаться по дорогам, но и летать в воздухе? На эти и другие вопросы попытались ответить участники круглого стола, который был проведен в Москве при участии журнала «Автопанорама».

На мероприятии сразу разгорелась жаркая дискуссия. Тон задал Станислав Зингеревич, руководитель практики Kept («Кепт») по работе с компаниями автомобильной промышленности. Он вынужденно констатировал продолжающееся снижение продаж на российском авторынке: за первые пять месяцев текущего года в РФ было реализовано всего 440 тыс. новых машин, падение составляет минус 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Станислава Зингеревича, по итогам текущего года авторынок в лучшем случае сможет повторить результаты прошлого года в 1,55 млн единиц. Но вполне вероятно и ощутимое снижение спроса.

Потрясения российского авторынка связаны с его трансформацией: регулятор взял курс на стимулирование выпуска машин внутри страны, из-за чего на импортные поставки повышается утилизационный сбор. Так, если в 2025 году на самые распространенные модели с двигателем 1–2 л он составляет 667 тыс. рублей, то к 2030 году поднимется до 1,17 млн руб. В этой связи в России постепенно возрождаются автомобильные заводы, которые ранее были оставлены автопроизводителями из недружественных стран. Уже сейчас доля иномарок российской сборки на оте­чественном авторынке достигает 21 %. В планах правительства — довести этот показатель до 70–80 %. Важно, что с ростом локализации производства как минимум будут стабилизироваться цены на новые авто, как максимум — цены на них станут снижаться.

Игорь Моржаретто, автомобильный эксперт, ведущий радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, член жюри национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», выразил надежду на то, что российский авторынок в ближайшие месяцы хотя бы остановит свое падение. «Сейчас мы находимся в очередной яме, я не думаю, что она будет очень глубокая. Падать вниз нам уже особенно некуда, хотя и стимулов подыматься вверх, увы, пока не наблюдается», — отметил эксперт.

«Придать стимул развитию российскому авторынку в ближайшее время помогут новые проекты — такие, как производство нового электромобиля «Атом», — заявил в своем выступлении Александр Костылев, директор по продажам и послепродажному обслуживанию бренда «Атом». На круглом столе он подробно рассказал о новом российском электромобиле, который полностью разработан российскими инженерами. Новинка будет отличаться рядом высокотехнологичных функций — например, здесь появится самый большой в мире проекционный дисплей. В настоящее время на столичном автозаводе «Москвич» уже смонтировано все оборудование для выпуска «Атома». Ожидается, что на рынок он поступит в течение первого-второго квартала следующего года.

Ну а визионер и футуролог Владимир Пирожков, директор инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности «Кинетика», управляющий директор Лаборатории дизайна Сбера, в своем выступлении дал обзор глобальных трендов развития концепций личных транспортных средств. По его словам, уже совсем скоро привычные наземные автомобили оттеснят машины, способные летать по воздуху. Транспортные средства станут похожи на капсулы, которые дронами доставляются, допустим, на крышу здания, потом на лифте спускаются на землю и, помещаясь на колесные тележки, прибудут в пункт назначения. При этом человек в такой капсуле будет заниматься своими делами, так как движение станет полностью автоматическим.

Предлагаем нашим читателем наиболее интересные выдержки из выступлений спикеров круглого стола.

Станислав Зингеревич

«Напомню, что в 2023–2024 годах появились достаточно оптимистичные сценарии, по которым мы уже в какое-то время должны были выйти на 2 млн автомобилей в год и больше. К сожалению, макроэкономика снизила этот прогноз. Сейчас мы видим, что происходит достаточно сильная просадка авторынка. Сценарии в оптимистичном виде говорят о том, что рынок выходит на уровень 2024 года. Но в реальности, скорее всего, продажи окажутся ниже. Хотя все, конечно, зависит от ряда внешних факторов, в том числе от размера ключевой ставки.

Мощностей для выпуска автомобилей в России предостаточно. При текущем производстве полтора миллиона машин в год мощности позволяют производить до трех миллионов. Есть ряд заводов, которые уже перезапущены, есть предприятия, которые еще в состоянии, скажем так, недееспособности, на их площадках возможно дальнейшее «приземление» новых брендов.

Важно, что государство проводит четкую политику в части технологического суверенитета. Как следствие, любое возвращение ушедшего бренда — не просто продажи на рынке, это должно стать долгосрочной деятельностью через производство и через локализацию. Увы, процесс этот небыстрый.

Каким образом будет происходить возможное возвращение тех или иных брендов, как станет работать правительственная комиссия по утверждению таких проектов, пока неясно. У нас еще нет ни одного примера возвращения компании на наш рынок, но мы точно знаем, что переговоры по некоторым направлениям уже ведутся. И, как следствие, рассчитывается ряд сценариев с точки зрения возвращения в Россию ранее ушедших автомобильных компаний».

Игорь Моржаретто

«За первые пять месяцев в России продано чуть более 400 тыс. легковых автомобилей. Соответственно, простые математические приемы позволяют посчитать, что, если мы продадим в этом году 1,1 млн автомобилей, это будет очень неплохо. Недавно на внутренних чатах опросили примерно 900 экспертов авторынка, из которых 60% однозначно сказали, что ни в 2025 м, ни в 2026 году при нынешних реалиях никакого роста рынка ожидать не стоит. Можно говорить в перспективе о 2030 годе, но это еще так далеко. И потом кто знает, что случится завтра в мировой геополитике, а этого никто не знает.

Так что дорогие коллеги, могу сказать, что нас ждет очень интересный год. С точки зрения наблюдателя это интересно, с точки зрения покупателя, а тем более производителя — уже достаточно тяжело. Ну а если подводить краткие итоги, могу сказать, что, к сожалению, никаких светлых перспектив на текущий год я не вижу. Во всяком случае, нет ни одного признака, который говорит о каком-либо улучшении в ближайшем будущем».

Александр Костылев

«Автомобиль «Атом» получился снаружи — компактный городской, но внутри — огромный. Внутри у автомобиля много места, там очень удобно сидеть. Радиус разворота маленький, всего 4,9 м. Когда попытаешься развернуться в двух полосах, машина это делает абсолютно спокойно. «Атом» полностью разработан российскими инженерами, абсолютно с нуля. Это продукт, сделанный российскими инженерами. Мы сами построили платформу и запускаем сейчас на производстве. Она адаптирована под российские условия. Запас хода — до 500 км. Прошли зимние тесты, в машине установлены дополнительные термоизоляционные батареи, система термоменеджмента адаптирована под российские суровые зимние условия.

Цена автомобиля, предположительно, где-то в диапазоне 3–4 млн рублей, более точно на этот вопрос мы пока не готовы ответить. Но точно знаем, что на электроавтомобили при его покупке предусмотрена субсидия. Она сегодня составляет 925 тыс. рублей. Соответственно, от той цены, которую мы объявим, отнимаете 925 тыс. И получается, что мы вроде попадаем в ценовой показатель ниже 3,5 млн рублей, который сегодня соответствует средней цене нового автомобиля. При этом мы даем автомобиль, который по технологиям и качеству — из премиального сегмента. То есть мы пытаемся дать людям из среднего сегмента автомобиль, который по качеству, комплектации и наполнению — из премиума. И да, наша машина получилась и вправду технологичная.

С точки же зрения обслуживания нашего электроавтомобиля, здесь получаете такой, знаете, супер «вау-эффект». Вот задумайтесь: вам надо проехать 20 тыс. километров или один год, чтобы поменять в машине только один фильтр в салоне. Больше ничего не надо. За год вы меняете лишь фильтр в салоне. Раз в два года нужно измерить уровень влажности в тормозной жидкости и поменять тормозную жидкость. Раз в четыре года — то же самое, и раз в шесть лет мы меняем антифриз и масловый редуктор. Вот и все обслуживание, которое рекомендовано производителям для электроавтомобиля. Когда таксопарки, каршеринговые операторы смотрят на эту историю, смотрят, какой будет стоимость ремонта машины, во сколько обойдется обслуживание автомобиля, они видят для себя сумасшедшую выгоду с точки зрения эксплуатационных характеристик».

Владимир Пирожков

«К 2050 му году население Земли увеличится до 10 миллиардов, из них 70% станут горожанами. И эти 7 миллиардов будут поделены на две части: одна — совсем бедная, другая — совсем богатая. Все внутри города будущего будет взаимосвязано. Это так называемый интернет вещей. У каждого из тех, кто может себе позволить хоть какой-то интернет-гаджет, есть порядка 20 гаджетов, которые между собой могут разговаривать, они уже это делают. Направления цифровизации в городе — очень любопытные. Они как раз связаны с передвижением. Это зарядные станции для электромобилей, интеллектуальные системы учета отходов, датчики состояния окружающей среды, «умные» парковки, «умное» уличное освещение.

Из-за того что люди практически не встречаются, одиночество — супертренд. И в районе одиночества самая главная проблема — безопасность. Поэтому безопасное пространство внутри и снаружи мегаполиса, недалеко от него — это прямо «фишка». А защищенное пространство должно быть максимально цифровизировано. То есть дети снимают квартиры, где желательно наличие 40 розеток, а не трех, как у наших бабушек.

Теперь по технологиям. Очень перспективна 3D-печать. Вот, например, существует реактивный двигатель, напечатанный одной деталью. Любой технолог при виде такого изделия поймет, что тысяча запчастей — это путь в никуда.

Что же касается личного транспорта, то я где-то лет 15 назад здесь начал рассказывать про то, что мы будем передвигаться в пространстве, а не ползать по плоскости. Почему? Это связано с тем, что, например, ареал муравейника — всего один километр. А ареал пчелиного улья — это уже 300 километров. Сейчас где-то 800 компаний в мире активно разрабатывают автономный транспорт, передвижение в пространстве. Компания Mitsubishi представила удивительную концепцию: вы садитесь на крышу дома, пропеллеры у вас остаются наверху, а вы вместе с вашей капсулой, в которой сидите, на лифте уезжаете вниз. Там, внизу, стоит платформа с колесиками, которая эту же капсулу везет к пункту назначения. То есть по большому счету — это бесшовное передвижение в объеме».