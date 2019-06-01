"ТОП-5 АВТО 2019: Участвуй, а то проиграешь!"

Опыт предыдущих лет подтвердил, что у финалистов Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», участвующих в комплексном тест-драйве конкурса, значительно возрастают шансы на победу. А потому и нынешней весной на это мероприятие прибыло два с лишним десятка новеньких машин, каждая из которых претендует стать триумфатором в одной из номинаций

Визг шин, рев двигателей, дымящиеся тормоза – автомобили один за другим въезжают на площадку отдыха скоростной трассы «Москва – Санкт-Петербург». И сразу, едва меняются водители, снова уносятся на магистраль. Оттуда уже каждый член жюри премии может либо свернуть на менее «цивильную» дорогу Подмосковья, чтобы испытать модель, скажем, на плохом асфальте или на грунтовке, либо продолжить путь по платной М-11, стремясь проверить управляемость и динамические качества машины на шоссе.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Сергей Мышлявцев, исполнительный директор Национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 АВТО» Каждое мероприятие в рамках нашей премии выполняет определенную задачу. «Большой тест-драйв» – это площадка, на которой члены экспертного жюри получают доступ одновременно практически ко всем автомобилям-финалистам. Целый день поездок, общения с коллегами, обмена мнениями, а в результате – более объективная, взвешенная оценка претендентов. На этот раз мы собрали для теста почти три десятка машин от 14 брендов. Более представительную выборку, или, если угодно, палитру новинок автомобильного рынка России, собранную в одном месте, сложно найти. Традиционно многие члены жюри заполняют бюллетени для голосования прямо по завершении тест-драйва, благо в мероприятии принимают участие представители аудиторской компании KPMG, которым и передаются запечатанные конверты с результатами.

И так на протяжении всего светового дня, с раннего утра до вечера, пока тест-пилоты не сочтут, что в достаточной мере опробовали и сравнили все автомобили и теперь можно выносить вердикт – выбрать по одной лучшей машине из пяти финалистов в каждой категории. К последним относятся пять основных номинаций («Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский автомобиль», «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер и внедорожник», «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет») и одна специальная («Легкий коммерческий автомобиль/пикап»).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Антон Чуйкин, председатель жюри премии, главный редактор «Радио Автодор» Пожалуй, главное отличие нынешнего тест-драйва – это участие в нем электромобиля Jaguar I-Pace. Впервые в практике премии «ТОП-5 АВТО» полностью электрическая машина не только приняла участие в голосовании, но и вошла в финал. Думаю, за первопроходцем последуют другие, и я убежден – это хорошо. Ибо опасения, что мир однообразен, а все автомобили похожи друг на друга, подобные «электрички» уничтожают на корню. Конечно, само по себе это не делает их ни практичными, ни лучшими, но весьма перспективной части автомобильного мира, каковой становятся электрокары, премия «ТОП 5 АВТО» говорит: «Добро пожаловать!»

Вошедшие в эту «тридцатку» модели (новинки российского рынка 2018 года) набрали большее количество баллов на первом этапе голосования жюри, члены которого должны были выставить оценки по таким параметрам, как внешний и внутренний дизайн, комфорт и практичность, уровень технических новаций, а также соотношение цены и качества. Теперь же, на «большом тест-драйве», экспертам (а это более полусотни автомобильных журналистов из разных СМИ и разных городов России) предстояло свести претендентов на победу в своего рода очной ставке, дабы определить своих фаворитов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Роман Скольский, PR-директор Nissan и Datsun в России Если говорить о «ТОП-5 АВТО» в принципе, то из всех существующих в России автомобильных конкурсов и премий, эта наиболее профессиональная. В ней собран практически весь бомонд отечественной автожурналистики: члены жюри действительно разбираются в предмете, мы видим их на испытаниях многих новинок рынка, и, соответственно, они формируют свое мнение о каждой из машин не «с потолка», а на основе собственного опыта и знаний. Хочу отметить и формат комплексного тест-драйва этой премии – подобного в нашей стране больше никто не делает, притом что такой тест позволяет членам жюри сосредоточиться именно на тех моделях, которые уже на финишной прямой борются за победу.

Увы, по тем или иным причинам до теста добрались не все машины, вышедшие в финал седьмого сезона премии «ТОП-5 АВТО». Здесь были три модели Audi (A7 Sportback, Q8 и RS4), по две от KIA (Ceed, Stinger) и Hyundai (H1, Tucson), а также Cadillac CT6, Genesis G70, электрокар Jaguar I-Pace, Lada XRAY Cross, Lexus LS, Nissan X-Trail, Renault Logan Stepway, Toyota Alphard, Volkswagen Touareg, Volvo XC40 и УАЗ «Пикап». А вот представителей Bentley, BMW, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz и Porsche членам жюри еще раз испытать не удалось, и можно с уверенностью говорить, что шансы этих машин на приз самого авторитетного автомобильного конкурса России теперь снизились. Ведь многие эксперты проголосовали тут же, сразу после теста, заполнив и передав заполненные бюллетени в счетную комиссию – сотрудникам международной аудиторской компании KPMG.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Мария Мельникова, обозреватель журнала Discovery Возможность испытать одновременно большое количество разных автомобилей во время официального тест-дня – отличная идея оргкомитета премии «ТОП 5 АВТО», которая позволяет непосредственно сравнить «одноклассников» и тем самым облегчает работу членов жюри. Когда еще получится, например, проехаться на УАЗ «Пикап», сразу же пересесть в Hyundai H1, а затем и в Toyota Alphard? Только на подобном тесте! И это существенная экономия времени, возможность сравнительного опыта и просто приятный день, проведенный в отличной компании коллег по цеху и интересных машин, которые и составляют весь смысл нашей работы.

Свою лепту в организацию тест-драйва внесли и постоянные партнеры премии «ТОП 5 АВТО». Так, уже пятый год подряд площадку под дислокацию машин, а также транспондеры для их беспрепятственного проезда по платной магистрали предоставила «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), которая построила, а ныне и эксплуатирует головной участок трассы М-11. Бренд Husqvarna, один из ведущих мировых производителей садовой техники, снова взял на себя ответственность за чистоту автомобилей, принявших участие в мероприятии: в течение всего дня флагманские мойки высокого давления Husqvarna PW 360 и PW 460 благодаря своей высокой производительности бесперебойно приводили внешний вид транспортных средств в порядок. А вот компания Webasto оказала интеллектуальную поддержку – мировой лидер по производству предпусковых подогревателей для автомобилей и их накрышных систем наглядно показал журналистам, как спроектированы и работают современные сдвижные люки и панорамные крыши. Кстати, аналогичные конструкции члены жюри тут же нашли и в некоторых машинах, принявших участие в тест-драйве.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Дарья Головина, руководитель службы продуктовых коммуникаций «Renault Россия» Из года в год PR-команда компании «Renault Россия» принимает участие в уже традиционном тест-драйве «ТОП 5 АВТО». Это прекрасный формат мероприятия, который дает нам возможность познакомиться со многими автомобильными новинками рынка и пообщаться практически со всеми членами экспертного жюри. В этот раз мы представили вниманию журналистов наш новый Logan Stepway – версию с увеличенным клиренсом, которая сделала бессмертную и всеми любимую модель еще более привлекательной для клиентов. Первые три месяца продаж 2019 года показали, что 34% покупателей модели Logan выбрали для себя именно Stepway, и этот показатель будет лишь расти!