"ТОП-5 АВТО 2019: Участвуй, а то проиграешь!"

Опыт предыдущих лет подтвердил, что у финалистов Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», участвующих в комплексном тест-драйве конкурса, значительно возрастают шансы на победу. А потому и нынешней весной на это мероприятие прибыло два с лишним десятка новеньких машин, каждая из которых претендует стать триумфатором в одной из номинаций
Визг шин, рев двигателей, дымящиеся тормоза – автомобили один за другим въезжают на площадку отдыха скоростной трассы «Москва – Санкт-Петербург». И сразу, едва меняются водители, снова уносятся на магистраль. Оттуда уже каждый член жюри премии может либо свернуть на менее «цивильную» дорогу Подмосковья, чтобы испытать модель, скажем, на плохом асфальте или на грунтовке, либо продолжить путь по платной М-11, стремясь проверить управляемость и динамические качества машины на шоссе.
И так на протяжении всего светового дня, с раннего утра до вечера, пока тест-пилоты не сочтут, что в достаточной мере опробовали и сравнили все автомобили и теперь можно выносить вердикт – выбрать по одной лучшей машине из пяти финалистов в каждой категории. К последним относятся пять основных номинаций («Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский автомобиль», «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер и внедорожник», «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет») и одна специальная («Легкий коммерческий автомобиль/пикап»).
Вошедшие в эту «тридцатку» модели (новинки российского рынка 2018 года) набрали большее количество баллов на первом этапе голосования жюри, члены которого должны были выставить оценки по таким параметрам, как внешний и внутренний дизайн, комфорт и практичность, уровень технических новаций, а также соотношение цены и качества. Теперь же, на «большом тест-драйве», экспертам (а это более полусотни автомобильных журналистов из разных СМИ и разных городов России) предстояло свести претендентов на победу в своего рода очной ставке, дабы определить своих фаворитов.
Увы, по тем или иным причинам до теста добрались не все машины, вышедшие в финал седьмого сезона премии «ТОП-5 АВТО». Здесь были три модели Audi (A7 Sportback, Q8 и RS4), по две от KIA (Ceed, Stinger) и Hyundai (H1, Tucson), а также Cadillac CT6, Genesis G70, электрокар Jaguar I-Pace, Lada XRAY Cross, Lexus LS, Nissan X-Trail, Renault Logan Stepway, Toyota Alphard, Volkswagen Touareg, Volvo XC40 и УАЗ «Пикап». А вот представителей Bentley, BMW, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz и Porsche членам жюри еще раз испытать не удалось, и можно с уверенностью говорить, что шансы этих машин на приз самого авторитетного автомобильного конкурса России теперь снизились. Ведь многие эксперты проголосовали тут же, сразу после теста, заполнив и передав заполненные бюллетени в счетную комиссию – сотрудникам международной аудиторской компании KPMG.
Свою лепту в организацию тест-драйва внесли и постоянные партнеры премии «ТОП 5 АВТО». Так, уже пятый год подряд площадку под дислокацию машин, а также транспондеры для их беспрепятственного проезда по платной магистрали предоставила «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), которая построила, а ныне и эксплуатирует головной участок трассы М-11. Бренд Husqvarna, один из ведущих мировых производителей садовой техники, снова взял на себя ответственность за чистоту автомобилей, принявших участие в мероприятии: в течение всего дня флагманские мойки высокого давления Husqvarna PW 360 и PW 460 благодаря своей высокой производительности бесперебойно приводили внешний вид транспортных средств в порядок. А вот компания Webasto оказала интеллектуальную поддержку – мировой лидер по производству предпусковых подогревателей для автомобилей и их накрышных систем наглядно показал журналистам, как спроектированы и работают современные сдвижные люки и панорамные крыши. Кстати, аналогичные конструкции члены жюри тут же нашли и в некоторых машинах, принявших участие в тест-драйве.
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