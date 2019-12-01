В восьмом сезоне Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» членам жюри предстоит выбрать лучшие из 70 моделей, выведенных на российский рынок в 2019 году
Именно столько новых или существенно обновленных легковых машин и внедорожников появилось в уходящем году в салонах отечественных автодилеров. Уже по традиции модели разделены для голосования на пять основных номинаций: «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский городской автомобиль», «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер / внедорожник», «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет». Кроме того, есть три дополнительные специальные категории: «Легкий коммерческий автомобиль / пикап», «Автоперсона года» и «Лучший PR-департамент автопроизводителя». Согласно регламенту, жюри премии (а это около полусотни авторитетных российских автомобильных журналистов из различных городов и СМИ) до февраля следующего года должно определить по пять наиболее сильных претендентов на победу, которые войдут в шорт-листы каждой номинации, а ближе к маю из них выявят победителей. Кроме того, в новом сезоне из числа моделей, попавших в финальные пятерки, будет определен обладатель еще одного титула – Car of the Year («Автомобиль года»). Им может стать только одна модель – лучшая из лучших, по мнению большинства экспертов.
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Дан официальный старт восьмому сезону Национальной премии «ТОП-5 АВТО»
В лонг-лист премии в этом году вошло более семидесяти моделей. Среди них новинки Audi, Bentley, Peugeot, Citroen, Lada, Hyundai, Kia, Suzuki, BMW, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo и других фирм
"CAR ОF THE YEAR" - теперь и в России!
На седьмой ежегодной церемонии вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО", которая состоялась 23 мая, было объявлено об учреждении в России титула "CAR OF THE YEAR" (АВТОМОБИЛЬ ГОДА).
Объявлены победители седьмой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО".
23 мая в московском банкетном зале "Арт Шик Холл" прошла седьмая ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО 2019". В очередной раз авторитетные российские автомобильные журналисты из различных СМИ собрались вместе, чтобы выразить консолидированное независимое мнение об автомобильных новинках и самых влиятельных персонах в автомобильной отрасли в России.
Большой тест-драйв премии "ТОП-5 АВТО"
18 апреля 2019 г. состоялся традиционный тест-драйв автомобилей, которые вошли в шорт-листы в 6-ти категориях ежегодной Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО".
Дан официальный старт седьмому сезону премии «ТОП-5 АВТО»
В лонг-лист, который в этом году увеличился на восемь позиций, попал 81 автомобиль. Среди них новинки Audi, Bentley, Cadillac, Lexus, Hyundai, Kia, Lada, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo и других фирм
Премия Топ-5 Авто: лучшие названы!
Подведены итоги ежегодной независимой национальной премии «Топ-5 Авто», жюри которой назвало победителей во восьми номинациях