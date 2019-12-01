В восьмом сезоне Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» членам жюри предстоит выбрать лучшие из 70 моделей, выведенных на российский рынок в 2019 году

Именно столько новых или существенно обновленных легковых машин и внедорожников появилось в уходящем году в салонах отечественных автодилеров. Уже по традиции модели разделены для голосования на пять основных номинаций: «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский городской автомобиль», «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер / внедорожник», «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет». Кроме того, есть три дополнительные специальные категории: «Легкий коммерческий автомобиль / пикап», «Автоперсона года» и «Лучший PR-департамент автопроизводителя». Согласно регламенту, жюри премии (а это около полусотни авторитетных российских автомобильных журналистов из различных городов и СМИ) до февраля следующего года должно определить по пять наиболее сильных претендентов на победу, которые войдут в шорт-листы каждой номинации, а ближе к маю из них выявят победителей. Кроме того, в новом сезоне из числа моделей, попавших в финальные пятерки, будет определен обладатель еще одного титула – Car of the Year («Автомобиль года»). Им может стать только одна модель – лучшая из лучших, по мнению большинства экспертов.