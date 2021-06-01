"ТОП 5 АВТО: В правильном формате"

После годичного перерыва, вызванного пандемией, тест-драйв Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» снова собрал на одной площадке как финалистов нынешнего сезона, так и членов жюри, которым предстояло выбрать победителей
Выстроившиеся в ряд десятки новеньких машин различных классов, брендированные шатры, мобильная автомойка, музыка – все это неизменно привлекало тех, кто проезжал в один из весенних дней неподалеку от столицы по трассе М11 Москва – Санкт-Петербург. Казалось, тут проходит некий необычный праздник.
С одной стороны, именно так и было – уже традиционный Большой тест премии «ТОП-5 АВТО» действительно стал своего рода праздником, куда приезжают не только члены экспертного жюри (а это более полусотни представителей различных СМИ страны и блогеры, рассказывающие об автомобилях), но и представители автомобильных марок, а также фирм-партнеров. С другой стороны, тут кипит работа: кто-то впервые тестирует те или иные модели, кто-то стремится освежить впечатление от машин, с которыми уже знаком, кто-то ведет деловые разговоры, воспользовавшись редким шансом «здесь и сейчас» повстречать многих из своих коллег или партнеров.
Формат мероприятия, в 2021 году прошедшего уже в шестой раз, и в самом деле для России уникален. Членам жюри предоставляется возможность сравнить между собой автомобили, попавшие в своих категориях в финал премии. Номинаций шесть: пять основных – «Компактныи? городскои? автомобиль», «Большои? и представительскии? автомобиль», «Компактныи? кроссовер/внедорожник и автомобиль повышеннои? проходимости», «Большои? кроссовер и внедорожник», «Спортивныи? автомобиль/купе/родстер/кабриолет», плюс одна специальная – «Легкии? коммерческии? автомобиль/пикап». Изначально в каждую из них включаются новые или глубоко модернизированные модели, выведенные в предыдущем году на российский рынок. Сейчас речь идет о 2020-м, когда в нашу страну привезли 72 такие машины. Но после того, как каждой из них эксперты «ТОП-5 АВТО» на предварительном этапе выставили баллы по пяти критериям, большинство отсеялось, и в шорт-листы попали только по пять лучших. Из них и выбирают победителей, в том числе благодаря опыту, полученному на комплексном тест-драйве, где эксперты могут испытать транспортные средства на различных трассах Подмосковья – скоростном шоссе, в городских условиях, на маленьких извилистых дорожках и грунтовках.
Вот и теперь в распоряжении участников мероприятия оказалось около трех десятков новеньких машин различных классов, некоторые в двух-трех экземплярах. Тут были Audi A5, A6 Allroad и Q7, Cadillac XT6, Geely Coolray, Genesis G80, Hyundai Palisade, Jaguar F-Type, Kia K5 и Sorento, Land Rover Defender, Opel Zafira Life, Peugeot 2008, Renault Kaptur и Master, Skoda Karoq и Octavia, Toyota Hilux, Volkswagen Multivan, Transporter, Polo и Tiguan, Volvo V90 Cross Country. Увы, по тем или иным причинам сюда не добрались новинки трех премиальных брендов – BMW, Mercedes-Benz и Porsche. А жаль, ведь многие члены жюри сразу по окончании тест-драйва тут же и проголосовали, тайно заполнив официальные бюллетени и передав их представителям международной консалтинговой и аудиторской компании KPMG, которая осуществляет подсчет голосов. Более того, именно из тридцатки финалистов премии «ТОП 5 АВТО» одновременно выбирается и главный лауреат сезона – победитель конкурса Car of the Year («Автомобиль года»).
Тем не менее «экзамен на дорогах» удался, что подчеркнули все его участники. Причем на этот раз он даже обрел черты семейного мероприятия – некоторые приехали с детьми и женами, с друзьями. Атмосфере праздника (пусть даже с необходимыми мерами предосторожности, обусловленными пандемией) способствовали различные викторины, конкурсы, где победителям вручали ценные призы; гостям также были доступны угощения и горячий кофе от компании LEBO, ставшей партнером теста.
Огромный вклад в организацию мероприятия внес генеральный партнер премии «ТОП-5 АВТО» – SINTEC Lubricants, один из крупнеи?ших игроков на россии?ском рынке антифризов, автомасел, смазочных материалов и других автомобильных специальных жидкостеи?. Уже по традиции площадку под дислокацию машин, а также транспондеры для беспрепятственного проезда по платнои? магистрали предоставила «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), которая построила и эксплуатирует головнои? участок трассы М11. А бренд Husqvarna, входящий в число ведущих мировых производителеи? садовои? техники, позаботился о чистоте автомобилеи?, участвовавших в тест-драйве: весь день мощные мои?ки высокого давления от этой шведской марки практически бесперебои?но приводили внешнии? вид транспортных средств в порядок.
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