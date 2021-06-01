"ТОП 5 АВТО: В правильном формате"

После годичного перерыва, вызванного пандемией, тест-драйв Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» снова собрал на одной площадке как финалистов нынешнего сезона, так и членов жюри, которым предстояло выбрать победителей

Выстроившиеся в ряд десятки новеньких машин различных классов, брендированные шатры, мобильная автомойка, музыка – все это неизменно привлекало тех, кто проезжал в один из весенних дней неподалеку от столицы по трассе М11 Москва – Санкт-Петербург. Казалось, тут проходит некий необычный праздник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Мышлявцев, исполнительный директор Национальной премии экспертов автобизнеса

«ТОП-5 АВТО»

После вынужденного прошлогоднего перерыва мы снова проводим Большой тест-драйв для членов жюри нашей премии. Радостно видеть множество позитивно настроенных, улыбающихся гостей. В этот раз для них вновь на целый день стали доступны десятки автомобилей на одной площадке. Уверен, что участие в тест-драйве позволит членам жюри «ТОП 5 АВТО» сформировать более взвешенное мнение и объективно проголосовать за ту или иную модель. По традиции некоторые из них стали заполнять бюллетени прямо по завершении тест драйва и сразу же передавали их в запечатанных конвертах представителям компании KPMG – официальной счетной комиссии проекта. А после будем ждать главного события каждого сезона «ТОП-5 АВТО» – церемонии награждения, где будут названы не только победители в восьми номинациях нашей премии, но и объявлен обладатель титула Car of the Year – «Автомобиль года».

С одной стороны, именно так и было – уже традиционный Большой тест премии «ТОП-5 АВТО» действительно стал своего рода праздником, куда приезжают не только члены экспертного жюри (а это более полусотни представителей различных СМИ страны и блогеры, рассказывающие об автомобилях), но и представители автомобильных марок, а также фирм-партнеров. С другой стороны, тут кипит работа: кто-то впервые тестирует те или иные модели, кто-то стремится освежить впечатление от машин, с которыми уже знаком, кто-то ведет деловые разговоры, воспользовавшись редким шансом «здесь и сейчас» повстречать многих из своих коллег или партнеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Чуйкин, председатель жюри премии, главный редактор «Радио Автодор»

Приятно, что этот Большой тест драйв стал уже традицией. Причем он действительно большой – здесь собрано свыше двадцати моделей машин, у нас много дорог, по которым их можно протестировать, и много журналистов, которые хотят это сделать. И все это сегодня соединилось в одном месте, чтобы члены жюри смогли еще раз сверить свои ощущения от финалистов нынешнего сезона. Кроме того, приятно, что мы вернулись к очному формату, ведь только так можно по настоящему общаться с автомобилем, оценивать автомобиль и любить автомобиль.

Формат мероприятия, в 2021 году прошедшего уже в шестой раз, и в самом деле для России уникален. Членам жюри предоставляется возможность сравнить между собой автомобили, попавшие в своих категориях в финал премии. Номинаций шесть: пять основных – «Компактныи? городскои? автомобиль», «Большои? и представительскии? автомобиль», «Компактныи? кроссовер/внедорожник и автомобиль повышеннои? проходимости», «Большои? кроссовер и внедорожник», «Спортивныи? автомобиль/купе/родстер/кабриолет», плюс одна специальная – «Легкии? коммерческии? автомобиль/пикап». Изначально в каждую из них включаются новые или глубоко модернизированные модели, выведенные в предыдущем году на российский рынок. Сейчас речь идет о 2020-м, когда в нашу страну привезли 72 такие машины. Но после того, как каждой из них эксперты «ТОП-5 АВТО» на предварительном этапе выставили баллы по пяти критериям, большинство отсеялось, и в шорт-листы попали только по пять лучших. Из них и выбирают победителей, в том числе благодаря опыту, полученному на комплексном тест-драйве, где эксперты могут испытать транспортные средства на различных трассах Подмосковья – скоростном шоссе, в городских условиях, на маленьких извилистых дорожках и грунтовках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Трынко, руководитель PR-группы «Jaguar Land Rover Россия»

Очень важно, что оргкомитет премии организует такой тест-драйв, потому что состав жюри очень большой и у производителей не всегда есть возможность предоставить каждому из экспертов персонально тот или иной автомобиль. Поэтому просто замечательно, что все журналисты в один день могут машины испытать и понять, как они управляются, каковы в динамике, насколько качественно сделаны внутри, удобны. В этом году в финал премии у нас вышли две модели – Jaguar F-Type 2021 модельного года и наша суперновинка – Land Rover Defender. Надеемся, что они понравятся членам жюри. Мы гордимся, что уже много лет участвуем в «ТОП-5 АВТО». Для нас очевидно, что это не какой-то очередной конкурс-однодневка, а по-настоящему серьезная, авторитетная и очень престижная российская автомобильная премия.

Вот и теперь в распоряжении участников мероприятия оказалось около трех десятков новеньких машин различных классов, некоторые в двух-трех экземплярах. Тут были Audi A5, A6 Allroad и Q7, Cadillac XT6, Geely Coolray, Genesis G80, Hyundai Palisade, Jaguar F-Type, Kia K5 и Sorento, Land Rover Defender, Opel Zafira Life, Peugeot 2008, Renault Kaptur и Master, Skoda Karoq и Octavia, Toyota Hilux, Volkswagen Multivan, Transporter, Polo и Tiguan, Volvo V90 Cross Country. Увы, по тем или иным причинам сюда не добрались новинки трех премиальных брендов – BMW, Mercedes-Benz и Porsche. А жаль, ведь многие члены жюри сразу по окончании тест-драйва тут же и проголосовали, тайно заполнив официальные бюллетени и передав их представителям международной консалтинговой и аудиторской компании KPMG, которая осуществляет подсчет голосов. Более того, именно из тридцатки финалистов премии «ТОП 5 АВТО» одновременно выбирается и главный лауреат сезона – победитель конкурса Car of the Year («Автомобиль года»).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Урюков, член жюри премии, заместитель главного редактора «Motor1 Россия»

Отличное, на мой взгляд, мероприятие! Оно позволяет если и не до конца прочувствовать автомобиль, то хотя бы прикоснуться к технике. Конечно, хотелось бы иметь чуть больше времени на ознакомление с каждой машиной, но, когда собрано одновременно и много автомобилей, и много участников тест-драйва, такой формат все таки оптимальный. В прежние годы мне не удавалось попасть на «ТОП-5 АВТО», я здесь в первый раз, но мне все нравится, потому что можно менять машины и пропустить через себя все те модели, которые раньше по той или иной причине выпадали из поля зрения. Это уже хорошо, ведь даже немного поездить – лучше, чем не поездить вообще.

Тем не менее «экзамен на дорогах» удался, что подчеркнули все его участники. Причем на этот раз он даже обрел черты семейного мероприятия – некоторые приехали с детьми и женами, с друзьями. Атмосфере праздника (пусть даже с необходимыми мерами предосторожности, обусловленными пандемией) способствовали различные викторины, конкурсы, где победителям вручали ценные призы; гостям также были доступны угощения и горячий кофе от компании LEBO, ставшей партнером теста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Голубев, менеджер по связям с общественностью «Киа Моторс Россия и СНГ»

Мы рады вновь участвовать в Большом тест-драйве премии «ТОП-5 АВТО». Это очень удобный формат для членов жюри, поскольку он дает возможность ознакомиться сразу с большим парком автомобилей и, кроме того, реально их сравнить, чего в иных условиях сделать практически нереально. Надеемся, что эксперты смогут по достоинству оценить наши автомобили и высокие технологии, которые применены в них. Такой тест-драйв позволяет всем брендам продемонстрировать конкретные возможности автомобилей и свои достижения. Если же говорить о самой премии, то факт, что голосование открытое и прозрачное, однозначно добавляет вес этому проекту и способствует тому, чтобы он развивался дальше.

Огромный вклад в организацию мероприятия внес генеральный партнер премии «ТОП-5 АВТО» – SINTEC Lubricants, один из крупнеи?ших игроков на россии?ском рынке антифризов, автомасел, смазочных материа­лов и других автомобильных специальных жидкостеи?. Уже по традиции площадку под дислокацию машин, а также транспондеры для беспрепятственного проезда по платнои? магист­рали предоставила «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), которая построила и эксплуатирует головнои? участок трассы М11. А бренд Husqvarna, входящий в число ведущих мировых производителеи? садовои? техники, позаботился о чистоте автомобилеи?, участвовавших в тест-драйве: весь день мощные мои?ки высокого давления от этой шведской марки практически бесперебои?но приводили внешнии? вид транспортных средств в порядок.