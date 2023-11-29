Китайский концерн GAC представляет серийный электрокар, который поражает своим внешним видом и динамикой. Кто сказал, что Китай только учится делать автомобили? Нет, он уже научился!

Эта «малышка» из КНР называется Hyper SSR. В машине, произведенной на свет концерном GAC, нет ничего особенного. Ничего, особенно для автомобиля XXII века! Подумаешь, мощность 1224 «лошади», которые разгоняют SSR до первой сотни всего за 1,9 с. И это не опечатка. Да, менее двух секунд требуется Hyper, чтобы набрать с места 100 км/ч. Речь идет о самой мощной версии. Вариант послабее разгоняется заметно медленнее — за 2,3 с. Интересно, кто-нибудь сможет почувствовать разницу? «Максималка» во всех версиях одинаковая — 250 км/ч. Запас хода — 500 км.

Аббревиатура SSR ничего общего с Советским Союзом, несмотря на красный цвет болида, не имеет. Это Super, Sport, Race. Всего же будущим покупателям предложат на выбор три комплектации. Разница в элементах отделки и динамических параметрах. Самая дорогая версия обойдется в 175 000 долларов.

Длина гиперкара составляет 4556 мм, а ширина — 1988. Колесная база равна 2650 мм. По этим параметрам крутой GAC сильно напоминает европейские суперкары — например итальянские.

Внутри болид оснащен 8,8 дюймовой цифровой приборной панелью, которая дополнена 14,6 дюймовым экраном мультимедийной системы. Спортивные кожаные сиденья, конечно же, имеют подогрев и вентиляцию. Про хорошую боковую поддержку и говорить не стоит.

Из других подробностей новинки известно, что кузов Hyper SSR состоит из карбоновых панелей. За сцепление с дорогой отвечают 20 дюймовые колеса. Активный задний спойлер создает нешуточную прижимную силу в 100 кг. Разработчики также сообщают, что ходовая часть изначально адаптирована для эксплуатации на гоночных треках. Подводя итог, скажем, что ничего экстраординарного в новом GAC нет. Обычный идеальный автомобиль будущего. Вот и все.

