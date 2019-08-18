Как известно, гоночные грузовики «Камаз-Мастер» оснащаются аккумуляторами Varta. В 2018 году этот немецкий бренд официально стал партнером команды

Начиная с 1996 года, когда российские гонщики из команды «КАМАЗ мастер» выиграли свой первый «Дакар», они становились чемпионами этого ралли-марафона 16 раз: никто из соперников и близко не приблизился к такому результату. Помимо «Дакара» российская команда участвует во многих других соревнованиях, где также побеждает с завидной регулярностью.

Летом 2018 года на ралли «Шелковый путь» дебютировал абсолютно новый спортивный грузовик КАМАЗ-43509. Несмотря на внешнее сходство с предшественником, в конструкции модели использован целый ряд прогрессивных технических решений. Так, этот 10-тонный 1000-сильный «монстр» оборудован усовершенствованной подвеской кабины, благодаря которой гонщики чувствуют себя более комфортно, а значит, меньше устают во время многочасовых марш-бросков. И, разумеется, новые грузовики оснащены аккумуляторами VARTA AGM.

Надо сказать, что мощная и долговечная батарея играет важнейшую роль в гонках на выносливость, где и спортсменам, и автомобилям приходится в буквальном смысле работать на пределе своих возможностей. Аккумуляторы VARTA AGM разработаны с учетом экстремальных условий и потому идеально подходят для грузовиков, эксплуатируемых именно в таких условиях. Эта батарея устойчива к вибрациям и высоким температурам, обеспечивает высокую устойчивость к циклированию, что позволяет многократно заряжать и разряжать аккумулятор без потери производительности.

По словам российских автогонщиков, участвовавших в ралли «Шелковый путь» в 2018 и 2019 годах, а также в «Дакаре» нынешнего года, аккумуляторы VARTA продемонстрировали абсолютно надежную работу в самых сложных условиях эксплуатации. В отличие от других аккумуляторов, грешащих протечками, новые батареи прекрасно выдерживают сильнейшую тряску и вибрации на бездорожье.

Кстати, аббревиатура AGM в названии аккумулятора означает, что в нем используется новейшая, более того, на сегодняшний день самая совершенная технология Absorbent Glass Mat (абсорбирующее стекловолокно). Она обеспечивает втрое больший срок службы по сравнению с обычными аккумуляторами, выдает максимальную мощность в течение длительного времени и не требует обслуживания. Кроме того, аккумулятор AGM безопасен и герметичен даже в случае поломки. Высочайшая устойчивость к циклированию обеспечивается за счет специального стекловолоконного сепаратора, впитывающего весь электролит.

История бренда VARTA насчитывает более 125 лет, за которые компания стала одним из самых известных в мире производителей аккумуляторов. Сейчас она является крупнейшим поставщиком аккумуляторных батарей для первичной комплектации: продукция марки применяется в миллионах легковых машин, грузовиков, автодомов, мотоциклов и моторных лодок.

Аккумуляторы VARTA, поставляемые в Россию, производятся на шести европейских заводах компании, расположенных в Германии, Испании, Франции и Чехии. Вся продукция проектируется и тестируется в собственных исследовательских лабораториях, расположенных по всему миру. Батареи VARTA AGM, использующиеся в спортивных грузовиках команды «КАМАЗ-мастер», выпускают исключительно в Германии – на крупнейшем в мире и самом современном заводе по изготовлению AGM-аккумуляторов.