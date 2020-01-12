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Новый флагман

Эргономичный кокпит с мультирулем
Эргономичный кокпит с мультирулем
Потолочная консоль с большим ящиком для вещей
Потолочная консоль с большим ящиком для вещей
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Чистота на лестнице – три ступени из четырех прикрыты дверью
Чистота на лестнице – три ступени из четырех прикрыты дверью

КАМАЗ, отметивший в уходящем году свое 50-летие, готовит к выпуску новый флагманский тягач для магистральных перевозок. с учетом планов продаж этой модели в старом свете «Большая европейская семерка» вполне может превратиться в «восьмерку»

Опытный образец магистрального тягача КАМАЗ-54901 впервые показали на выставке COMTRANS в 2017-м. В прошлом году собрали пилотную партию этих грузовиков, а старт серийного производства машин серии К5 был запланирован уже на этот год. Сейчас в парках партнеров завода в опытной эксплуатации находится около 80 автомобилей из опытной партии, которые проходят окончательную проверку перед запуском в серию, причем максимальный пробег одного из грузовиков уже достиг расчетного ресурса – 1,2 млн км (притом что ресурс двигателя заявлен на уровне 1,5 млн км). Водители дают замечания и рекомендации, которые еще могут быть учтены при постановке новой модели на конвейер, но в целом автомобиль клиентам нравится. Важно, что, как бы ни хотелось начать выпуск новых машин пораньше, производитель стремится сделать все, чтобы их надежность оправдала ожидания потребителей. Поэтому в серию модель пойдет все-таки в следующем году, хотя уже в начале нынешней осени завод получил заказы на приобретение 2300 тягачей К5 в 2020 году и еще 1000 – в 2021-м.

Три двигателя и «робот»

Производитель, учитывая тенденции на рынке, будет предлагать новые грузовики с тремя типами двигателей – дизельным, газодизельным и газовым. Основным станет новый мотор КАМАЗ Р6, созданный в партнерстве с компанией Liebherr и на три четверти состоящий из отечественных компонентов. Пока заявленная мощность этого дизеля составляет 450 л.с., но в перспективе она может быть увеличена почти вдвое.

Если судить по предыдущей модели КАМАЗ-5490 NEO, очевиден рост спроса на версии с газодизельным двигателем Mercedes-Benz – в 2018 году было реализовано 2010 таких грузовиков. Использование на некоторых режимах метана вместе с дизельным топливом позволяет снизить годовые затраты на топливо примерно на 20% (при пробеге 185 тыс. км), а также заметно сократить количество вредных выбросов, главным образом сажи. По заказу КАМАЗ-54901 будет оснащаться и двигателем Weichai, который начнут выпускать на новом заводе совместного предприятия «Вейчай-КАМАЗ», запущенном минувшим летом в Китае. Этот мотор работает на сжиженном или сжатом газе по принципу двигателя внутреннего сгорания с принудительным воспламенением смеси.

Предполагающаяся коробка передач для нового «магистральника» – 12-ступенчатый автоматизированный агрегат ZF Traxon. Этот «робот» с сухим сцеплением дает возможность экономить 6–8% топлива по сравнению с машиной на «механике» и намного облегчает работу водителей, в том числе за счет дополнительных функций – ассистента трогания на подъеме, «ползущего» режима (как у «автомата»), движения накатом. Кроме того, точно выполнять маневры помогает ассистент маневрирования, ограничивающий скорость, а ассистент раскачки выручает, когда нужно выбраться из небольших ям.

Дизайн – в духе времени

Стильная кабина, в основу которой положен каркас, используемый и на грузовиках Mercedes-Benz Actros MP4, привлекает внимание мощным клином решетки радиатора, удачными пропорциями, светодиодной головной оптикой и современным обликом. Важно, что форма здесь диктуется функциями. Например, дефлекторы направляют поток воздуха ниже ручек дверей, чтобы они оставались чистыми, а огромное лобовое стекло легко очистить, встав на широкую переднюю подножку и взявшись за ручку у основания стекла.

В кабину ведут четыре ступени с «зубастыми» нескользящими накладками. Причем верхние ступени закрыты дверью. Чтобы по отвесной лестнице попасть внутрь кабины, нужно крепко держаться за  поручни.

Новый кокпит радует: это рабочее пространство современного «магистральника». За многофункциональным рулем хорошо видны приборы, разделенные дисплеем, а ближе к центру передней панели расположен 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Есть все условия для того, чтобы водитель чувствовал себя в дороге комфортно: анатомическое подрессоренное кресло с обогревом и подлокотниками, кондиционер, дополнительный воздушный отопитель. На стоянке же кабина превращается в удобный апартамент с ровным полом и почти двухметровой высотой, а также с оборудованием, делающим быт водителей максимально комфортным. Например, лежа на спальной полке длиной 2,2 м, можно управлять отопителем. Для обеспечения же ездового комфорта задняя часть кабины опирается на амортизационные стойки, а сама кабина для обслуживания двигателя теперь откидывается при помощи электропривода.

Первые километры

Первые тест-драйвы для дилеров, водителей и журналистов прошли на гоночной трассе в Мячково. Конечно, в полной мере оценить возможности нового автомобиля на полукилометровой петле непросто, особенно если это одиночные тягачи – без прицепов. Тем не менее было невозможно не заметить отличную обзорность, удобство посадки и то, что управлять таким «магистральником» не намного сложнее, чем любым автомобилем с «автоматом». Поскольку на машине стоял опциональный интардер, тормозить пришлось лишь на нескольких особенно крутых поворотах (кстати, в этой модели все тормоза дисковые).

Разработчики грузовика позаботились и о безопасности. Для новой модели опционально предлагаются многочисленные электронные помощники, среди которых – система распознавания знаков, ведение по полосе, мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

У нового флагмана хорошие перспективы – стоимость его обслуживания вполовину меньше, чем у предыдущей модели, а расход топлива ниже на 10%. Стартовая цена КАМАЗ-54901 с сервисным контрактом составляет 6 436 000 рублей. Это ниже, чем цены на машины ближайших конкурентов даже без подобного контракта. Благодаря ему производитель гарантирует нормальную работу автомобиля в течение трех лет, а потребитель знает, что по истечении этого срока или после 540 тыс. км пробега остаточная стоимость транспортного средства будет ниже 60% от цены нового грузовика.

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