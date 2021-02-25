Hyundai Motor Group представила новую глобальную платформу E-GMP для выпуска электрических моделей брендов Hyundai, KIA, Genesis и Ioniq

Премьера инновационного продукта состоялась в ходе онлайн-презентации с участием руководителей и технических специалистов компании, которые рассказали о некоторых параметрах и конкурентных преимуществах автомобилей на новой «тележке». Прежде всего, в отличие от существующих электрокаров этой группы с базовым передним приводом платформа E GMP по умолчанию заднеприводная с возможностью доукомплектации трансмиссией 4х4. При этом корейцы называют свой продукт одним из самых эффективных среди существующих на рынке. А сегодня, напомним, электрические платформы задействованы концерном Volkswagen, Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi и компанией BMW, аналогичный проект анонсировали Группа PSA и концерн Daimler.

Архитектуру E-GMP выделяет ряд базовых характеристик. Тяговая батарея в подполе кузова защищена силовым каркасом из сверхпрочнной стали. За счет низкого размещения батарейного блока в пределах базы удалось добиться снижения центра масс и оптимальной развесовки по осям. Автомобили на такой платформе получат полностью независимую подвеску, при этом принцип модульности предполагает варьирование колесной базы, колеи, дорожного просвета и других параметров.

Показатели силового привода заявлены как высококонкурентоспособные. В электрокарах, построенных на фирменной «тележке», поддерживается зарядка от бытовой электросети, а также от 400- и 800-вольтных источников без специальных переходников. Предусмотрена функция V2L (vehicle-to-load), позволяющая использовать тяговый аккумулятор для питания внешних устройств (телевизоров, холодильников, мощных гаджетов) и даже для зарядки других электромобилей. Базовой батареей для компактных моделей станет литиевый аккумулятор емкостью 50 кВт•ч. Но предусмотрены и более мощные тяговые батареи разных типов. Максимальный запас хода на платформе E-GMP превышает 500 км, а экспресс-зарядка от самых «быстрых» терминалов позволит пополнить запас энергии до 80% всего за 18 минут (пос­ле же пятиминутной экспресс-зарядки электрокар сможет преодолеть 100 км).

Анонсированы также компактные и легкие электромоторы нового поколения с максимальными оборотами, увеличенными на 70% по сравнению с существующими аналогами. Такие двигатели будут объединены в один блок с инвертором и одноступенчатым редуктором, они получат масляную систему охлаждения. Отдача установок не уточняется, однако объявлено, что в линейку войдет в том числе и электрический спорткар, способный ускориться до сотни за 3,5 с и развить «максималку» 260 км/ч.

Первые электрокары на E-GMP планируется запустить в производство в начале 2021 года. Как дали понять спикеры компании, одним из первых на рынок выйдет электрокар Ioniq 5, по внешним габаритам сопоставимый с Hyundai Santa Fe, а также неназванная электрическая новинка KIA. По словам президента Hyundai Motor Company Вон Хи Ли, платформа даст толчок развитию дизайна экстерьера и интерьера электрических новинок концерна. К 2025 году намечено выпустить 23 электрические модели, а общий объем продаж «зеленого» транс­порта на новой платформе от брендов Hyundai, KIA, Genesis и Ioniq должен достичь 1 млн экземпляров.

Вместе веселее?

На конвейер завода компании Skoda в Млада-Болеславе встал первый серийный электрокроссовер марки Enyaq iV, созданный на платформе MEB. По словам члена совета директоров Skoda Auto Михаэля Оэльеклауса, пропускная способность предприятия позволяет выпускать до 350 Enyaq iV ежедневно на одной линии с Octavia нового поколения и кроссовером Karoq. Внешне новинка решена в одном стиле с Kodiaq и Karoq, а по размерам лишь немного недотягивает до флагманского SUV. Для базовой заднеприводной модификации выделен 148-сильный электромотор и батарея емкостью 55 кВт•ч, позволяющие пре­одолеть 340 км. Более производительные версии могут быть полноприводными и имеют запас хода до 510 км. Изюминка салона – центральный тачскрин диагональю до 13 дюймов, и это рекорд для бренда! В отделке используют­ся экологически чистые материалы. В оснащение входят матричные фары, проекционный дисплей с функ­цией дополненной реальности и до девяти подушек безопасности.

Малыш за миллион

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ) совместно с инженерами КамАЗа представили электромобиль «КАМА-1» для отечественного авторынка. При компактных габаритах 3,4х1,7х1,6 м трехдверная новинка рассчитана на четырех человек. Клиренс 160 мм и короткие свесы обеспечивают хорошую геометрическую проходимость. Запас хода заявлен на уровне 250 км, а подзарядить литий-ионный аккумулятор на 33 кВт•ч на 70% от экспресс-терминала можно всего за 20 минут. Приводящий колеса задней оси 109-сильный электромотор обеспечивает ускорение до 60 км/ч за 3,2 с, а «максималка» ограничена 150 км/ч. Изюминка салона – 9-дюймовый экран мультимедиа и «приборки», встроен­ный в ступицу руля. Заявлена система автопилотирования третьего уровня. В декабре завершились испытания опытной версии электромобиля. Ожидается, что при запланированном объеме продаж в 20 тыс. машин в год начальная цена составит от 1,0 до 1,3 млн рублей.

Декларация о намерениях

При взгляде на концепт электрофургона MINI Vision Urbanaut невольно спрашиваешь себя: неужели британская марка расширяет бизнес в сегменте LCV? Как бы то ни было, «однообъемник» длиной 4,46 м снабжен единственной сдвижной дверью по правому борту, а его интерьер напоминает гостиную и обладает широкими возможностями трансформации. Адаптивная светодиодная оптика скрыта за алюминиевыми сетками, лобовое стекло поднимается вверх, а тонирующий градиент затемняет стекла, если это необходимо для приватности пассажиров. Особенность электронного оснащения – автопилот пятого уровня, не предполагающий вмешательства водителя. Впрочем, предусмотрен и режим, когда шофер располагается за штурвалом, выезжающим из трансформирую­щегося углового дивана. В отделке салона, стилизованного под лаундж-зону, превалируют текстиль и пробковое дерево. Заявлено, что концепт-кар оснащен электрической силовой установкой, однако ее технические характеристики не приводятся.

