Под Мурманском открылась зарядная станция компании Enel X, развивающей глобальную инфраструктуру для электротранспорта
Самая северная зарядная станция для электромобилей компании Enel X начала работать в конце октября в поселке Териберка, прославленном режиссером Звягинцевым в драме «Левиафан». Станция JuiceBox представляет собой компактное зарядное устройство переменного тока с общепринятым разъемом Type 2 и программной платформой JuiceNet, использующей мобильные приложения для монетизации. Часовая зарядка на JuiceBox обеспечивает современным электромобилям запас хода до 100 км. Принципиально, что станция в Териберке задумана как часть будущего электрического коридора, призванного соединить зарядные локации на маршруте Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Териберка.
Подробностями этого проекта с «Автопанорамой» поделился генеральный директор ООО «Энел Икс Рус» Алексей Леонов. В частности, он рассказал, что станция JuiceBox может работать при температуре от –40 до 60 градусов, что особенно актуально в суровых условиях Кольского полуострова. При этом новой инфраструктурой будут пользоваться как мурманчане, так и туристы.
Проект электрического коридора Barents-Baltic Electric Road (BBER) реализуется некоммерческой организацией «Беллона» – международным экологическим объединением со штаб-квартирой в Осло. Станция JuiceBox производится также с учетом целей Группы Enel по внедрению экономики замкнутого цикла: она изготовлена из переработанных пластиковых отходов и может быть отправлена на рециркуляцию, когда ее использование завершится.
Как уточнил Алексей Леонов, в рамках подготовки проекта BBER «Беллона» разработала дорожную карту размещения зарядных станций. Были определены конкретные места, где есть техническая возможность создания зарядной инфраструктуры и где это экономически оправданно. Для этого еще в 2016 году между «Беллоной» и правительством Мурманской области был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию зарядной инфраструктуры. «Никаких трудностей в части установки зарядной станции мы не испытали, наоборот, получили поддержку со стороны как региональных властей, так и наших коллег из «Беллоны» и местных партнеров», – отметил наш собеседник.
По его мнению, спрос на зарядную инфраструктуру в России быстро растет: «В России мы ожидаем как рост сети быстрых зарядок от 150 кВт в рамках государственной программы по развитию электротранспорта, в первую очередь на федеральных трассах, так и создание зарядных станций разного типа внутри городов». Поэтому цель компании – предложить решения, которые являются передовыми на глобальных рынках.
Добавим, что ООО «Энел Икс Рус» занимается развитием инфраструктуры электротранспорта и является дочерней компанией Enel X – глобальной бизнес-линии Группы Enel, разрабатывающей инновационные продукты и цифровые решения. С 2018 года ООО «Энел Икс Рус» активно популяризирует электротранспорт в нашей стране, развивая зарядные мощности и полагаясь на свой мировой опыт. В 2020 году Enel X проложила коридор из 220 зарядных станций JuiceBox, проходящий через 11 стран Северной, Центральной и Южной Америки.
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