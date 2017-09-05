Казалось бы, ничего хитрого внутри топливного бака быть не может – это ведь всего лишь емкость для бензина или солярки, разве что особо прочная и стойкая к воздействию углеводородов. Но так кажется лишь на первый взгляд

Топливный бак имеет форму, определяемую конструкцией автомобиля. Часто он, будучи единым по объему, представляет собой, по сути, две соединенные емкости. Для чего? Запас топлива – существенная нагрузка для автомобиля, примерно равная весу одного пассажира, что немало. Конечно, у городских микролитражек этот «пассажир» скромный: их баки имеют объем 35–40 л. У среднеразмерных седанов и хэтчбеков емкость баков составляет 45–60 л, у тяжелых внедорожников – 75–90 л, у коммерческих фургонов – 90–120 л, а у магистральных тягачей – уже 300–600 л.

Наполовину полон или пуст?

Размещение бака – сложная задача для инженеров. Ведь приходится учитывать нагрузку на автомобиль, которая при заправке под пробку может прийтись на один борт. Приходится каким-то образом делить бак, превращая его по форме в своеобразную бабочку. Ну или располагать так, чтобы даже при полной заправке другие устройства компенсировали нагрузку на один из бортов. При выборе расположения бака учитывается также опасность его повреждения при столкновении.

Емкость бака – величина условная, заполнить его до упора невозможно, в нем останется немного воздуха. При кренах автомобиля топливо может переливаться от борта к борту, а это чревато опасной ситуацией. Все мы знаем из теоретического курса автошколы, какая из автоцистерн более склонна к опрокидыванию: заполненная доверху или наполовину пустая. Значительная масса топлива, перемещаясь внутри бака, тоже может нарушить равновесие машины. Как с этим борются? Внутри бака делают перегородки, препятствующие переливу, – их размеры и расположение тщательно просчитываются.

Любой бак снабжен системой вентиляции. В жару топливо имеет свойство испаряться, причем повышенное давление паров может даже разорвать бак. А при выработке бензина или солярки давление в емкости падает – она может сплющиться. Система вентиляции не только предотвращает это, но и улавливает пары топлива, не позволяя им выделяться в атмосферу. Специальный клапан не допускает разлива топлива при опрокидывании автомобиля или его сильном крене.

В современные баки, как правило, встраивается и модуль электрического топливного насоса. Важно помнить: насосы для современных систем питания автомобилей не любят работать «на сухую», от этого они быстро выходят из строя. Поэтому не допускайте полной выработки топлива, старайтесь заправляться, едва загорится лампочка резерва, ведь топливный насос стоит недешево, да еще расходы на его замену...

Чуешь запах?

В большинстве случаев доступ к модулю насоса возможен из салона легкового автомобиля (часто при снятом или поднятом заднем сиденье). Но бывает, что приходится снимать с автомобиля весь бак, а это практически невозможно без подъемника или гаражной ямы. Впрочем, иногда насос работает исправно, а бак все равно необходимо демонтировать из-за повреждения. Как так, спросите вы, ведь он очень прочный? Это правда, но… Дурная голова способна сломать и не такое.

В моей практике было три показательных случая. В первом хозяйка «немолодой» уже иномарки пожаловалась на скрежет из-под днища во время езды. Ей показалось, что глушитель провис и касается асфальта. Заглянув с фонариком под днище, я обнаружил, что от старости и коррозии лопнула одна из стальных лент, на которых висел топливный бак! Естественно, на улице устранить неисправность было нельзя, и до ближайшего сервиса мы ехали медленно и осторожно. К счастью, удалось восстановить поврежденную ленту, а не искать новую.

Другая ситуация: однажды на даче я почувствовал сильный запах бензина, исходивший от автомобиля. Это был тревожный сигнал: так пахнуть не должно. Заглянув под днище, я увидел, что топливо активно капает из дырки в нижней части бака. Пробил? Да нет, похоже, кто-то пытался слить бензин в мое отсутствие: пробоина была как от зубила, случайный камень, «пойманный» на шоссе, такую не оставит. Тогда удалось немного «развернуть» отверстие, слить остатки топлива, вынуть топливозаборник, забраться рукой внутрь бака и заделать дыру «сэндвичем» из болта с гайкой и четырех шайб (двух стальных и двух резиновых). «Сэндвич», надо сказать, прослужил несколько лет.

А вот в третьем случае бак внедорожника оказался пробит в «боевых» условиях, причем несмотря на то, что снизу он был прикрыт надежной стальной защитой. Снятие ее показало, что бензин просачивается из-под заклепки, крепящей, судя по всему, внутреннюю перегородку. Заварить место повреждения не брался никто: мастера боятся подходить к бензобакам со сварочным аппаратом, даже если емкость неделю пролежала опорожненной или залитой водой (все хорошо представляют себе последствия взрыва паров топлива). А новый бак, даже без топливной аппаратуры, тянет на 30 40 тыс. рублей. Обойтись удалось меньшими затратами: повреждение было заклеено составом «холодная сварка».

Удар кувалдой

Топливные баки изготавливаются из стали, алюминия или специального пластика (полиэтилена). Насколько прочен пластик? Об этом я узнал из рассказа сотрудника завода УАЗ. Когда для «Патриота» разработали единый 68-литровый бак вместо двух 36-литровых, располагавшихся по бортам, в качестве материала был предложен многослойный пластик. Комиссия, принимавшая образец, усомнилась в его прочности. Одному из ее представителей была предложена кувалда: мол, ударьте изо всех сил и посмотрите, что будет. Тот ударил – и кувалда отскочила, едва не травмировав его. Бак же остался невредим.

Почему мы так ратуем за прочность бака? Верно, опасаемся взрыва топлива в случае его повреждения. Но опасен не столько взрыв, сколько разлив того же бензина и большая площадь горения, ведь горит не бензин, а его пары. К тому же их очень трудно потушить. То же относится и к солярке: ее пары вспыхивают не так охотно, как бензиновые, но потушить разлившееся дизтопливо еще сложнее.

Каким бортом подъезжать к колонке на заправке? Заливная горловина может быть расположена как справа, так и слева, на это указывает маленькая стрелочка у символа бензоколонки на панели приборов (хотя иногда ее и нет). Автомобили, у которых горловина бака слева, я для себя именую профессиональными, остальные рассчитаны на белоручек и услуги заправщика.

Не забывайте закрывать крышку горловины и запирать лючок. Случаи слива топлива злоумышленниками по-прежнему нередки. Хотя порой бак настолько хитро устроен, что откачать топливо проблематично. Так и товарища в трудной ситуации не выручишь.

Заправочные «пистолеты» дизельных колонок имеют разный размер. Большие рассчитаны на горловины баков тяжелых грузовиков. Подобный диаметр могут иметь горловины и некоторых пикапов, тогда заправка под пробку на грузовой колонке будет длиться считаные секунды, что удобно холодной зимой. А у коммерческих фургонов, наоборот, встречаются «легковые» горловины – такой вот парадокс.

Интересный факт можно сообщить о таких емкостях для топлива, как цистерны аэродромных заправщиков. На них есть особое устройство, называемое Dead Man`s Switch. При заполнении цистерны на нефтебазе водитель или мастер обязан раз в несколько минут вручную прерывать подачу топлива, затем запуская ее снова. Это сделано для того, чтобы система «понимала»: заполнение идет под контролем человека, он жив, с ним все в порядке. Если не прервать заливку вовремя, она будет отключена автоматикой.