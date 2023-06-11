Все больше АЗС в России начинают предлагать бензины с октановым числом 100, однако многие автомобилисты относятся к ним настороженно: очень уж много мифов и вопросов связано с подобным топливом

Чтобы понять, кому и зачем показан «сотый» бензин, имеет смысл несколько расширить и углубить тему, взглянув на нее комплексно. Именно при таком подходе можно найти верные ответы на вопросы, связанные с бензинами марки Аи-100. А их немало. Например, за счет чего достигается круглое октановое число? Может ли навредить такое топливо мотору? Имеет ли оно реальные преимущества? Что будет, если заправлять высокооктановым бензином старенькую машину?

Магические цифры

Отнюдь не все владельцы транспортных средств знают, что означает маркировка бензина для автомобилей – Аи-92, Аи-95... Главную роль тут играют цифры – показатель октанового числа топлива, который характеризует детонационную стойкость. Этот термин обозначает способность бензина воспламеняться и сгорать в цилиндрах двигателя без нежелательных взрывных процессов – тех, что ведут к перегреву силового агрегата и снижению его КПД, ускоренному износу цилиндров и поршневых колец, дымности выхлопа и, как итог, местным разрушениям камеры сгорания и поверхностей поршней.

Чем больше число в индексе бензина, тем выше его стойкость к детонации. Повышенное октановое число подразумевает прирост мощности мотора и лучшую защиту от разрушительного взрывного горения топливовоздушной смеси в цилиндрах даже при повышенных нагрузках, экстремальной езде или в жару.

Когда «сотка» не предел

Многие полагают, что октановое число не может быть более 100 (как при процентном соотношении). Это заблуждение.

Когда на заправках только появился Аи-100, автовладельцы озадачились: за счет чего достигнуто это октановое число и не навредит ли двигателю «химия»? Действительно, один из способов повышения октанового показателя – использование присадок из спиртов и эфиров. Хотя опасаться их не стоит, они промывают и защищают мотор от нагара, поддерживая чистоту инжекторов.

При этом так называемые ароматические углероды – бензол, толуол, ксилол – имеют октановые числа выше 100. А современное автомобильное топливо включает добрый десяток разных ингредиентов, в числе которых и высокооктановые компоненты бензина.

Высокооктановое топливо особенно востребовано в автоспорте – бензины с октановым числом 102 и 104 гонщикам знакомы уже давно. А после основательной обкатки на соревнованиях подобные продукты выходят и в гражданский оборот – чаще всего их можно найти на сетевых заправках крупных нефтяных компаний. Правда, обычно там предлагаются сорта бензина с октановым числом 100, что, видимо, выигрышно смотрится с точки зрения маркетинга.

За что платим?

В рознице «сотые» бензины предсказуемо дороже, нежели другие, и все-таки спрос на них существует. Почему?

Прежде всего, эффективность топлива с октановым числом 100 доказана в ходе различных испытаний – стендовых, квалификационных, лабораторных. Некоторые эксперты утверждают, что при использовании «сотого» бензина примерно на 6% уменьшается его расход и приблизительно на 7% улучшается динамика разгона. Кроме того, такое топливо лучше защищает двигатель от детонации, в моторе образуется меньше нагара, а догорания бензина в выпускном коллекторе не происходит.

С этим согласны и многие автомобилисты, которые, по их словам, лично убедились в преимуществах подобного горючего. На форумах в интернете россияне делятся, сколь эффективен Аи 98 или Аи 100 в условиях повышенной нагрузки на силовой агрегат. К примеру, на затяжных подъе­мах, при совершении обгонов, в жаркую погоду, при перевозке грузов или в высокогорной местности. В таких режимах высокооктановое топливо смягчает нагрузку на мотор и сокращает его «аппетит». Хотя эффект ощущается не сразу – обычно через месяц-другой после перехода с одного сорта бензина на другой. К тому же следует заметить, что в большинстве своем подобный опыт основан лишь на субъективных ощущениях, не подкрепленных какими-либо инструментальными замерами.

То, что инженер прописал…

Значит ли сказанное выше, что каждому автовладельцу рекомендуется (или как минимум не возбраняется) заливать «сотый» бензин. Нет и еще раз нет!

Тут важно исходить из конструкции того или иного двигателя автомобиля, поскольку каждая модель силового агрегата настраи­вается под бензин с конкретным октановым числом (в зависимости от проектной степени сжатия мотора). В частности, высокооктановое топливо создается специально для машин с высокофорсированными двигателями и турбомоторами: сгорая в них медленнее, равномернее, такой бензин предотвращает детонацию.

Нужная марка топлива всегда указывается в инструкции по эксплуа­тации транспортного средства, а иногда и на лючке бензобака, где для забывчивых может быть указано, что именно следует покупать на АЗС. И это неспроста.

Если введено четкое ограничение (скажем, «не выше 95 го»), то регулярно заливать 98 й или 100 й бензин даже вредно – просто загубите машину (смесь не будет успевать сгорать и разрушит двигатель). Когда же сказано, что можно использовать, к примеру, «не ниже 92 го», скорее всего, вреда не будет: блок управления двигателем сам должен адаптироваться под изменение октанового числа. И уж тем более «соточкой» необходимо заправляться, если мотор в принципе рассчитан только на высокооктановое горючее – бензины Аи-98 или Аи-100.