Ровно 30 лет назад тем, кто обожает путешествовать в автомобилях, был предложен нестандартный продукт – Volkswagen California, который вывел на новый уровень формат отдыха на колесах. Выяснилось, что он может быть комфортным, романтическим и беспроблемным

Что больше всего ценят люди, предпочитающие путешествовать на своих машинах? Ответ прост: свободу. Ту, что позволяет не зависеть от наличия номеров в отелях, местоположения гостиниц, расписания авиарейсов или поездов, графика работы ресторанов. Почему многие все-таки отказываются от формата таких экспедиций? Ответ снова очевиден: большинство автомобилей не позволяют говорить о качественном автономном отдыхе – в них нет ни полноценных спальных мест, ни систем трансформации салона, ни, разумеется, какого-либо подобия кухни. То есть всего того, что по умолчанию предоставляет Volkswagen California, имеющий ко всему прочему маневренность и габариты легковой модели, что, в свою очередь, делает его куда более универсальным, нежели кемперы-прицепы.

Прекрасные гены

Упоминание о кемперах отнюдь не случайно – свою родословную Volkswagen California ведет от специальной версии Camper, построенной на базе первого поколения минивэна T3. Она появилась в 1988 году и сразу же привлекла внимание множества автомобилистов. Учитывая их потребности, немецкие инженеры и дизайнеры со свойственной им методичностью продумали в машине каждую мелочь. Что не могло не найти отклик у клиентов – уже в своей первой генерации модель разошлась тиражом в 22 тыс. экземпляров!

Успех вдохновил марку Volkswagen на развитие продукта. Так по-явилась модель California, что подразумевает целенаправленную каждо-дневную работу по совершенствованию автомобиля, – от поколения к поколению он становился все более удобным, эргономичным и универсальным, способным предугадывать желания своих владельцев.

Благодаря этому в поколении T4 было выпущено уже 39 тыс. таких машин, а поколение T5 и вовсе побило производственный рекорд – по всему миру было продано почти 50 тыс. Volkswagen California. При этом к своему 30-летию модель подошла с показателем 157 500 реализованных автомобилей четырех поколений – для нишевой модели результат феноменальный!

Дело техники

Сегодня California – это компактный 4- или 5-местный «дом на колесах», который вместе с тем весьма безопасный, быстрый и маневренный (по этим показателям автомобиль вполне сопоставим с легковушками). Конечно же, таковым его делают инженерные решения.

В частности, продуманные габариты (всего 5 м в длину и около 2 м в ширину), множество самых современных электронных ассистентов (автоматическая система послеаварийного торможения, электронная система поддержания курсовой устойчивости, ABS, контроль тягового усилия, LED-фары, электронная блокировка дифференциала). И, конечно, целая гамма эффективных дизельных и бензиновых моторов.

К примеру, выбрав один из 2-литровых турбодизелей серии TDI (мощностью 149 и 204 л.с.), вы можете рассчитывать на то, что на одном 80-литровом баке сможете преодолеть до 1250 км. А тем, кто во главу угла ставит динамику, следует обратить внимание на версию California Beach. Она предлагает 149- и 204-сильные бензиновые агрегаты TSI, способные разогнать автомобиль до заветной «сотни» всего за 10 с. К этому остается лишь добавить, что двигатели сочетаются с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями, а еще больше уверенности водителю придаст фирменный полный привод 4MOTION.

Будьте как дома!

И все же главной «фишкой» этого Volkswagen является его практичность с точки зрения автомобильных путешествий. Так, в любой из версий California крыша сделана подъемной, а это означает, что здесь можно организовать сразу четыре полноценных спальных места: по два на первом этаже и на втором. Причем на первый взгляд «мансарда» совершенно незаметна и, соответственно, никак не отражается ни на динамике, ни на экономичности машины. Но если вы остановились на ночлег, проблем с размещением и взрослых, и детей не возникнет. К примеру, на втором этаже, в мансарде, высота потолка позволяет сидеть с книгой в руках, а в основании двухместной кровати (120х200 см) лежит амортизирующий настил, накрытый мягким матрасом. Вполне комфортабельно можно расположиться и внизу: там спальное место (114х200 см) тоже раскладывается за считанные минуты.

Как и любой «правильный» дом (пусть даже на колесах), California гордится полноценной кухней. В ней есть газовая плита и мойка с запасом воды, компрессорный холодильник, шкафчики для посуды. Над рабочей поверхностью – яркие лампы, для еды – удобный стол. Причем на стоянке можно без проблем подключиться к внешним системам водоснабжения и электропитания, тем самым выведя машину из режима «автономного плавания». И наоборот, решив устроить небольшой пикник, вы сможете воспользоваться специальным столиком и парой раскладных стульев, которые (как и раскладной навес) крепятся таким образом, что никоим образом не мешают передвигаться по салону.

Кстати, при поднятой крыше вы можете ходить по кухне-гостиной, даже не пригибая головы, в то время как простор в салоне обеспечивает еще целый ряд «умных» решений. Так, кресла водителя и переднего пассажира разворачиваются на 180 градусов, тем самым обеспечивая единое пространство внутри автомобиля. Задний же диван раскладывается, становясь частью нижнего спального места. Найдутся варианты трансформации салона и за счет установки или демонтажа кресел.

Наконец, следует сказать о том, что эта модель предлагается в различных версиях. В зависимости от предпочтений и задач вы можете остановиться на варианте Beach, Coast или Ocean. Каждый из них отличается ценой (от 3 285 400 рублей) и, соответственно, оригинальной комплектацией. Однако какую California вы бы ни выбрали, в любом случае получите экономичный и маневренный автомобиль, вмещающий в себя две спальни, столовую, кухню, а при желании – еще и открытую террасу.