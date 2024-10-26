В этом году у концерна Volkswagen громкая премьера в сегменте универсалов — электрический ID.7 Tourer. Народ устал от электрокроссоверов?

Хотя может показаться, что Volkswagen положил все яйца в корзину кроссоверов, на самом деле это не так. Руководство автоконцерна из Вольфсбурга прекрасно понимает, что многие покупатели (особенно на родном немецком рынке) по-прежнему выбирают универсалы. Недавно был обновлен Golf Estate, а новый Passat вышел только в кузове универсал. Так что появление ID.7 Tourer совсем не удивляет.

Электрический хэтчбек ID.7 был выпущен как новый флагман VW, призванный исправить жалобы, омрачившие дебют линейки ID. Новый сенсорный экран (ставший еще больше), обновленное ПО и значительное улучшение качества отделки — главные фишки новинки. Ну и отдельно стоит упомянуть появление спортивной версии GTX, а также версии Pro S с увеличенной батареей, с которой можно добраться из Лондона в Париж без подзарядки.

VW ID.7 Tourer в исполнениях Pro и Pro S имеет задний привод и двигатель мощностью 282 л.с., в то время как полноприводный GTX оснащен вторым электромотором спереди, который увеличивает суммарную мощность до 335 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у «прошек» 6,6 с и сокращается до 5,5 с у GTX. Даже со штатной батареей на 77 кВт·ч электрический универсал способен проехать до 600 км, но если вы выберете аккумулятор на 86 кВт·ч, то получите запас хода 680 км. Это одна из самых дальнобойных «электричек» на рынке — дальше может проехать только Mercedes-Benz EQS, но он вдвое дороже ID.7.

Изначально в ID.7 делалась ставка на премиальный уровень комфорта, и версия Tourer не стала исключением. Универсал потрясающе тихий в движении: шум ветра в его салоне ощущается немного сильнее, чем в хэтчбеке, но он все равно едва заметен. Опциональная система динамического управления шасси (DCC) добавляет плавности хода: в самой мягкой настройке автомобиль буквально скользит по дороге, сглаживая даже весьма крупные неровности.

И, хотя ID.7 Tourer ориентирован в первую очередь на комфорт, водить его чертовски приятно. Несмотря на довольно крупные габариты автомобиля, точное рулевое управление позволяет уверенно проходить быстрые связки узких поворотов. Стандартная версия с задним приводом может даже попытаться дрифтить, если вы спровоцируете ее на это, но система контроля тяги быстро вернет машину в колею.

В ID.7 хорошо видно, что конструкторы Volkswagen потратили много времени, устраняя недостатки раннего ID.3, включавшие раздражающий сенсорный экран и дешевые материалы отделки. Гигантский 15 дюймовый дисплей входит в стандартную комплектацию ID.7. Он доминирует в интерьере и используется почти для всего, что включается и настраивается в автомобиле. Большие значки и множество кнопок быстрого доступа делают «навигацию» в меню проще, чем вы могли бы ожидать. Однако все еще есть на что поворчать: например, вы не можете изменить направление обдува, отрегулировав положение вентиляционных решеток вручную, а должны делать это через экран. Дорогой Volkswagen, не нужно копировать Tesla!

Теперь пришло время перейти к главному, из-за чего выбирают ID.7 Tourer, — к его багажнику. И, хотя он не такой большой, как у нового Passat, его объем не так уж и мал — 605 л. При этом здесь еще и впечатляющее пространство на задних сиденьях, где спокойно поместятся трое взрослых.

Мы все помним, как первые электрические модели ID получили довольно прохладный прием, что подорвало доверие к бренду Volkswagen и его продуктам. Но ID.7 полностью реабилитировал немецкий автоконцерн, показав, на что он в действительности способен. Просторный, с комфортабельным салоном и отличным запасом хода — это лучший электромобиль, который Volkswagen сделал на сегодняшний день.

ID.7 Tourer ­стоит почти как гибрид Passat такой же мощности, а если учесть богатое оснащение новинки, с массажными передними сиденьями и проекционным дисплеем дополненной реальности, разница в цене становится еще менее заметной. Эта модель — золотая середина между недорогими электрическими «сараями», такими как MG5, и премиальными универсалами вроде BMW i5 Touring. И, поскольку VW ID.7 Tourer всего на 700 фунтов стерлингов дороже хэтчбека, выбор кажется очевидным.

