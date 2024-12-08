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Восемь с половиной

Volkswagen Golf GTI (2024) передняя фара
Volkswagen Golf GTI (2024) салон
На руль вернулись обычные кнопки, а новая медиасистема во всех отношениях стала лучше прежней
Volkswagen Golf GTI (2024) передние кресла
Volkswagen Golf GTI (2024) вид сзади
С этого ракурса обновленный Golf GTI сложно отличить от предшественника

Volkswagen вывел на рынок обновленный Golf поколения «восемь с половиной», а вместе с ним вышла и «горячая» версия GTI. Что в ней изменилось?

Golf GTI 7 го поколения был одним из лучших (если не лучшим) Volkswagen, носивших знаменитый шильдик из трех букв. Даже когда вышло 8 е поколение Golf, фанаты, обычно стремящиеся скорее обновить свою модель до самой актуальной версии, вовсе не спешили пересаживаться на новый Golf GTI. При этом на вторичке цены на 7 й Golf GTI оставались до неприличия высокими. И на то были причины, начиная от качества отделки «восьмерки» и заканчивая глючной медиасистемой.

В версии 8.5 немецкие инженеры постарались «пофиксить» все известные проблемы Golf. Здесь появился новый медиацентр, который сейчас активно внедряется во всю линейку Volkswagen по личной просьбе главы немецкого автоконцерна Томаса Шефера. Также есть позитивные изменения в качестве материалов отделки и в дизайне — с новой модной светотехникой автомобиль похорошел. Вдобавок ко всему GTI получил более агрессивный передний бампер и новый комплект легкосплавных дисков, в которых есть немного от Alfa Romeo.

Еще, к большому разочарованию фанатов, хот-хэтч лишился механической коробки передач — ее место заняла безальтернативная 7 ступенчатая DSG. Так что, если хочется непременно механику, придется брать что-то другое. Например, новый Ford Focus ST. Либо Toyota GR Yaris или Honda Civic Type R, хотя они стоят значительно дороже.

Под капотом обновленного Golf хорошо известный 2,0 литровый турбомотор EA888. Его мощность выросла до 262 л.с., но крутящий момент остался прежним, как и 5,9 секундное время разгона от 0 до 100 км/ч. Предыдущая модель никогда не казалась медленной, но наличие в вашем распоряжении дополнительных 20 «лошадей», безусловно, помогает при обгонах.

Рулевое управление быстрое и точное, а шасси с адаптивными амортизаторами удерживает кузов ровно даже на самых крутых поворотах. «Умная» система контроля тяги купирует любые проявления недостаточной поворачиваемости. Машина всегда ощущается контролируемой, независимо от того, как сильно вы увлеклись быстрым прохождением поворотов. Возможно, Honda Civic Type R пройдет тот же поворот еще быстрее, но ей не хватает универсальности Volkswagen.

После волны хейта в адрес салона 8 го Golf немцы усердно работали над его улучшением, и это окупилось. В первую очередь Volkswagen отказался от ужасных тач-панелей на руле, которыми пытались заменить традиционные кнопки. Экран медиацентра стал больше (его диагональ выросла до 12,9 дюйма), а его сенсор — отзывчивей. По сравнению с предшественником разница огромная!

Качество отделки также сделало шаг вперед: появилось больше мягких материалов, а превосходные спортивные сиденья, «одетые» в культовую клетку GTI, с боков обшиты замшей. Удивительно, как несколько небольших штрихов могут повлиять на общий вид и ощущение салона!

Цены на обновленный GTI выросли отчасти из-за отсутствия версии с механической коробкой передач, которая всегда была примерно на 1500 фунтов дешевле. Теперь прайс-лист начинается от 39?400 фунтов стерлингов. Может показаться, что для «горячего» семейного хэтчбека это много, но Ford Focus ST с аналогичными характеристиками обойдется более чем в 40 000 фунтов, а за Honda Civic Type R придется отдать и вовсе 50 000 фунтов.

Как и стандартный Golf 8.5, GTI сделал шаг в правильном направлении, став тем автомобилем, которым он должен был быть с самого начала. Обновления в интерьере и медиацентре внесли существенные изменения в общее восприятие машины. И, хотя отсутствие механической коробки передач может кого-то расстроить, учитывая, как мало покупателей выбирали механику вместо DSG до рестайлинга, вы не можете винить Volkswagen за то, что он отказался от МКП.
 

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