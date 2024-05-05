Tiguan — не только один из самых популярных семейных кроссоверов. Последние три года он был самой продаваемой моделью VW в мире! Задумайтесь на минутку, Golf больше не является номером один. Отныне все хотят этот кроссовер

Несмотря на массовый переход на электрический привод и обостряющуюся технологическую гонку с Китаем, VW пытается идти в ногу со временем, но все еще способен эффективно управлять бизнесом по производству двигателей внутреннего сгорания и оснащать ими свои успешные модели, такие как Tiguan. В третьем поколении этот кроссовер стал длиннее, выше и шире, а также больше внутри. Он построен на той же платформе MQB Evo, что и новый Passat, и отличается таким же широким спектром конфигураций двигателей разной мощности.

Если отойти от невзрачной внешности кроссовера с передней частью, напоминающей электрические ID, и сразу перейти к интерьеру, все станет немного интереснее. Здесь появилась медиасистема с экраном диагональю до 15,1 дюйма (минимальный размер — 12,9 дюйма), как и в новом ID.7. Вы скажете, что он слишком большой. Да, но зато у него простой и удобный интерфейс, которым приятно пользоваться.

Силовые агрегаты остались в основном такими же, как и у предшественника. Можно выбрать один из двух мягких гибридных бензиновых двигателей TSI, из двух подзаряжаемых гибридных приводов eHybrid, а также из пары классических 2,0 литровых бензиновых двигателей с турбонаддувом и дизеля. При этом ожидается, что наибольший спрос придется на бензиновую модель начального уровня.

Наше знакомство с новинкой мы начали с дизельной версии мощностью 148 л.с. И она оказалась именно такой, как мы и ожидали: энергичной, быстрой и экономичной. Популярный бензиновый 1.5 TSI доступен в вариантах мощности 128 и 148 л.с. Разница в «лошадях» отражена во времени разгона от 0 до 100 км/ч: она составляет 9,1 с для дизеля и бензина, развивающих 148 л.с., и 10,7 с — для самой слабой бензиновой версии. И, если вы не гонитесь за динамикой, стоит обратить внимание на 128 сильную версию — благодаря менее резкой передаче мощности управлять ею приятнее.

Привод eHybrid работает прекрасно. Как типичный PHEV, он обеспечивает быстрое ускорение с заявленным временем разгона от 0 до 100 км/ч за 5,9 с и имеет необычайно широкий выбор режимов вождения. «Спортивный» кажется лучшим из всех, но вы будете приятно удивлены тем, что и в «экономе» кроссовер способен выдать максимум мощности, если это необходимо.

Жесткость электронно-управляемых двухклапанных амортизаторов, обещающих обеспечить как плавность хода, так и контроль кренов при прохождении поворотов, можно менять ползунками на экране в режиме индивидуальных предустановок. В «комфортных» настройках Tiguan демонстрирует впечатляющий уровень плавности хода и контроля демпфирования без склонности к валкости в поворотах. Идеальный баланс! «Спортивный» режим предсказуемо утяжеляет руль, но делает подвеску жестче и нарушает это равновесие.

За рулем 15,1 дюймовый экран доминирует над вашим обзором, хотя упрощает использование на ходу зашитых в меню медиацентра функций. Экран сочетается с сенсорной панелью, на которую выведено управление климат-контролем и громкостью аудиосистемы. Еще в «электричках» ID эта панель получила заслуженную критику, однако в VW с удивительным упорством продолжают использовать эти раздражающие элементы в своих новинках.

Электронная начинка кроссовера достигла небывалых высот. На борту есть даже ChatGPT! Это восхищает, но, увы, не добавляет впечатлений от вождения.

В остальном это типичный Tiguan: сиденья максимально удобны, сзади достаточно места для ног, багажник — больше, чем был раньше, а качество сборки (там, где вы можете увидеть) однозначно стоит своих денег. Эта модель для VW — священная корова, которая по определению не может быть плохой. Хорошей новостью является то, что это действительно так на самом деле.

Мы были искренне удивлены, насколько хорош новый Tiguan на ходу, учитывая, что его предшественник не был машиной для получения удовольствия за рулем. Ну и отдельно стоит похвалить инженеров и топ-менеджеров VW за то, что они сохранили ДВС в этом поколении кроссовера. Возможно, для автомобильного мира, стремительно двигающегося в сторону всеобщей электрификации, еще не все потеряно.