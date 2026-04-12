Концепт ID.3 GTX Fire & Ice концерн volkswagen представил пару лет назад, а теперь решил выпустить такой автомобиль в ограниченной серии. Миру нужен новый герой?

Volkswagen любит делать необычные спецверсии серийных автомобилей. Был странный Polo Harlequin, у которого каждая кузовная панель имела свой оригинальный цвет, а также Golf Cabriolet Pink Floyd Edition и Polo Genesis — результат сотрудничества немецкого автоконцерна с рок-группами в 1990 х. И вот после долгого перерыва VW решил продолжить свои чудачества и выпустить ID.3 GTX Fire & Ice.

Чтобы понять логику появления версии Fire & Ice, нужно отмотать время назад. Все началось в 1990 году, когда автоконцерн объединился с модным немецким брендом одежды Bogner для создания специальной версии Golf GTI Mk2. Лимитированную модель, отличающуюся необычным фиолетовым окрасом, выпустили по случаю выхода в прокат фильма «Огонь, лед и динамит», режиссером которого выступил сам владелец компании Bogner — Вилли Богнер. Вероятно, вы никогда не слышали об этом автомобиле и фильме, хотя главную роль в нем играл Роджер Мур.

Четверть века спустя сотрудничество между VW и Bogner возобновилось. Но вместо новой версии Golf GTI, что выглядело бы вполне логично, было решено построить спецверсию электрического «горячего» хэтчбека. Все изменения лимитированной версии VW ID.3 GTX Fire & Ice носят косметический характер. Главное из них — фиолетовый цвет кузова и 20 дюймовых легкосплавных дисков, очень похожий на тот, в который был выкрашен оригинальный Golf GTI Mk2 из 1990 х.

С технической точки зрения модификация Fire & Ice идентична обычному ID.3 GTX (или Cupra Born VZ). Электродвигатель на задней оси развивает 322 л.с., позволяя хэтчбеку разгоняться до сотни за 5,7 с. У версии GTX самая большая батарея из доступных для ID.3 емкостью 79 кВт‚ч, которая должна обеспечить запас хода в 500 км. В реальности на одной зарядке можно проехать 420 км, что тоже неплохо.

Как и многие другие «горячие» электромобили, ID.3 GTX прекрасно подходит для повседневной езды, однако получить удовольствие от его вождения будет непросто. Вдавив педаль газа в пол, вы ощутите мощное ускорение, но никаких шалостей машина не допускает. Даже в режиме Sport возможно лишь легкое проскальзывание задних колес, при этом полностью отключить систему ESC нельзя.

Руль ID.3 GTX Fire & Ice обладает неплохой обратной связью, однако не способен по-настоящему вовлечь водителя в процесс. Но электромобиль неожиданно раскрылся с другой стороны. Версия GTX штатно оснащается адаптивными амортизаторами с огромным диапазоном настроек. И учитывая, что автомобиль «обут» в 20 дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, впечатляет, насколько комфортным он может быть. А вот тормоза подкачали: срабатывают они только где-то в конце хода педали, и это общая проблема всех моделей VW Group на платформе MEB. К счастью, в обновленном ID.3 будет использоваться другая тормозная система.

Изменения в интерьере версии Fire & Ice не столь заметны по сравнению с ярким экстерьером, но необычное сочетание синего (лед) и красного (огонь) цветов в обивке передних кресел стоит признать удачным. Качество отделки ID.3 значительно улучшилось за прошедшие годы: здесь используется больше мягких на ощупь материалов, чем в Cupra Born. Хотя глянцевый черный пластик вокруг дверных ручек удешевляет интерьер, и к неудобным сенсорным кнопкам на руле, которые преследуют ID.3 с момента его запуска, привыкнуть невозможно.

Даже стандартный ID.3 GTX получился недешевым: он стоит от 46?325 фунтов стерлингов. Версия Fire & Ice обойдется на пару тысяч дороже, и единственное не косметическое различие между ними — передние сиденья с функцией массажа. Ну а если вы захотите добавить более продвинутый пакет систем помощи водителю и другие опции, цена может взлететь до 52?000 фунтов стерлингов, что неоправданно дорого. При этом такие машины стремительно теряют в цене на вторичке: трехмесячный Fire & Ice можно приобрести за 30?000 фунтов стерлингов. Правда, всего будет выпущено 1990 экземпляров ID.3 GTX Fire & Ice, и можно утешать себя тем, что со временем такая машина станет коллекционным раритетом.