Концепт ID.3 GTX Fire & Ice концерн volkswagen представил пару лет назад, а теперь решил выпустить такой автомобиль в ограниченной серии. Миру нужен новый герой?
Volkswagen любит делать необычные спецверсии серийных автомобилей. Был странный Polo Harlequin, у которого каждая кузовная панель имела свой оригинальный цвет, а также Golf Cabriolet Pink Floyd Edition и Polo Genesis — результат сотрудничества немецкого автоконцерна с рок-группами в 1990 х. И вот после долгого перерыва VW решил продолжить свои чудачества и выпустить ID.3 GTX Fire & Ice.
Чтобы понять логику появления версии Fire & Ice, нужно отмотать время назад. Все началось в 1990 году, когда автоконцерн объединился с модным немецким брендом одежды Bogner для создания специальной версии Golf GTI Mk2. Лимитированную модель, отличающуюся необычным фиолетовым окрасом, выпустили по случаю выхода в прокат фильма «Огонь, лед и динамит», режиссером которого выступил сам владелец компании Bogner — Вилли Богнер. Вероятно, вы никогда не слышали об этом автомобиле и фильме, хотя главную роль в нем играл Роджер Мур.
Четверть века спустя сотрудничество между VW и Bogner возобновилось. Но вместо новой версии Golf GTI, что выглядело бы вполне логично, было решено построить спецверсию электрического «горячего» хэтчбека. Все изменения лимитированной версии VW ID.3 GTX Fire & Ice носят косметический характер. Главное из них — фиолетовый цвет кузова и 20 дюймовых легкосплавных дисков, очень похожий на тот, в который был выкрашен оригинальный Golf GTI Mk2 из 1990 х.
С технической точки зрения модификация Fire & Ice идентична обычному ID.3 GTX (или Cupra Born VZ). Электродвигатель на задней оси развивает 322 л.с., позволяя хэтчбеку разгоняться до сотни за 5,7 с. У версии GTX самая большая батарея из доступных для ID.3 емкостью 79 кВт‚ч, которая должна обеспечить запас хода в 500 км. В реальности на одной зарядке можно проехать 420 км, что тоже неплохо.
Как и многие другие «горячие» электромобили, ID.3 GTX прекрасно подходит для повседневной езды, однако получить удовольствие от его вождения будет непросто. Вдавив педаль газа в пол, вы ощутите мощное ускорение, но никаких шалостей машина не допускает. Даже в режиме Sport возможно лишь легкое проскальзывание задних колес, при этом полностью отключить систему ESC нельзя.
Руль ID.3 GTX Fire & Ice обладает неплохой обратной связью, однако не способен по-настоящему вовлечь водителя в процесс. Но электромобиль неожиданно раскрылся с другой стороны. Версия GTX штатно оснащается адаптивными амортизаторами с огромным диапазоном настроек. И учитывая, что автомобиль «обут» в 20 дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, впечатляет, насколько комфортным он может быть. А вот тормоза подкачали: срабатывают они только где-то в конце хода педали, и это общая проблема всех моделей VW Group на платформе MEB. К счастью, в обновленном ID.3 будет использоваться другая тормозная система.
Изменения в интерьере версии Fire & Ice не столь заметны по сравнению с ярким экстерьером, но необычное сочетание синего (лед) и красного (огонь) цветов в обивке передних кресел стоит признать удачным. Качество отделки ID.3 значительно улучшилось за прошедшие годы: здесь используется больше мягких на ощупь материалов, чем в Cupra Born. Хотя глянцевый черный пластик вокруг дверных ручек удешевляет интерьер, и к неудобным сенсорным кнопкам на руле, которые преследуют ID.3 с момента его запуска, привыкнуть невозможно.
Даже стандартный ID.3 GTX получился недешевым: он стоит от 46?325 фунтов стерлингов. Версия Fire & Ice обойдется на пару тысяч дороже, и единственное не косметическое различие между ними — передние сиденья с функцией массажа. Ну а если вы захотите добавить более продвинутый пакет систем помощи водителю и другие опции, цена может взлететь до 52?000 фунтов стерлингов, что неоправданно дорого. При этом такие машины стремительно теряют в цене на вторичке: трехмесячный Fire & Ice можно приобрести за 30?000 фунтов стерлингов. Правда, всего будет выпущено 1990 экземпляров ID.3 GTX Fire & Ice, и можно утешать себя тем, что со временем такая машина станет коллекционным раритетом.
Volkswagen переделывает интерьеры своих автомобилей и убирает сенсорные кнопки
Компания Volkswagen решила пересмотреть подход к разработке интерьеров после волны критики со стороны клиентов. Руководство бренда признало, что ставка на сенсорные кнопки и новую эргономику оказалась ошибочной
Новый Volkswagen Atlas получит шесть экранов в салоне
Компания Volkswagen раскрыла первые детали интерьера следующего поколения Atlas, и, судя по тизерам, кроссовер получит полностью новый салон с акцентом на цифровизацию
Появились первые подробности об электрической альтернативе Volkswagen T-Cross
Компания Volkswagen опубликовала первые подробности о серийной версии нового электрокроссовера ID. Cross, который станет альтернативой бензинового Volkswagen T-Cross
Volkswagen показал салон электрического кроссовера ID. Unyx 08 для Китая
Компания Volkswagen показала интерьер нового электрического кроссовера ID. Unyx 08. Эта модель разработана специально для китайского рынка и заметно отличается от глобальных моделей немецкого бренда. Кроссовер создан в рамках совместного предприятия Volkswagen Anhui при участии китайской компании Xpeng
Volkswagen показал первый тизер Golf 9-го поколения
Компания Volkswagen опубликовала тизер следующего поколения своего главного бестселлера. Девятая генерация Volkswagen Golf станет полностью электрической и получит новое название ID. Golf
На Volkswagen подали в суд из-за слишком «прожорливых» моторов
Речь идет о 2,0-литровом турбированном агрегате серии EA888, который устанавливается на множество моделей Volkswagen и Audi
Volkswagen показал салон флагманского ID.Era 9X для Китая
Совместное предприятие SAIC Volkswagen опубликовало изображения интерьера нового флагманского кроссовера Volkswagen ID.Era 9X, предназначенного для китайского рынка. Модель станет родоначальником отдельной линейки ID.Era. Продажи стартуют в этом месяце
Volkswagen бьет тревогу из-за фальшивых сайтов продажи автомобилей
Концерн Volkswagen выступил с официальным предупреждением для покупателей подержанных автомобилей в Европе. Причиной стало резкое увеличение числа мошеннических сайтов, которые маскируются под фирменные онлайн площадки бренда и предлагают несуществующие автомобили по привлекательным ценам