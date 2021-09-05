Российское правительство запланировало значительный рост доли электромобилей на отечественном рынке и обнародовало планы поддержки «зеленого» транспорта

Старт масштабному проекту «озеленения» российского автопарка дал премьер-министр Михаил Мишустин. «По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах», – заявил глава правительства на недавнем заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

О чем конкретно идет речь, сформулировано в программе поддержки электромобилей, обнародованной Минэкономразвития. К 2030 году планируется выделить на развитие электротранспорта 803,7 млрд рублей, построить 150 тыс. зарядных станций, обеспечить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электро­транспорта, запустить льготные автокредиты и лизинг электромобилей. Чтобы стимулировать производство «зеленых» машин внутри страны, предполагается повышать утилизационный сбор и пошлины на импортные электрокары. Конечная же цель – рост рыночной доли электромобилей с нынешних 0,1 до 15% в 2030 году. Пилотными городами проекта станут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Севастополь, Казань и Калининград.

Известно, что программу «озеленения» будет реализовывать национальный консорциум с участием КамАЗа и «Автотора». В 2024 году эти предприятия выпустят по 5 тыс. электромобилей. Соответственно, одной из первых серийных отечественных моделей с нулевым выхлопом станет компакткар «Кама-1». Его испытания завершились в ноябре 2020-го, а продажи предполагается начать еще до конца нынешнего года. «Автотор» же, по данным ТАСС, рассчитывает выпускать электрокары в сотрудничестве с Kia и Hyundai Motor.

Кроме того, программа Минэкономразвития предполагает выпуск в 2022 году 3 тыс. электромобилей липецким предприятием «Моторинвест», где до середины 2019 года собирались автомобили Changan. Какие именно «зеленые» новинки могут начать производить в Липецке, не уточняется. В то же время, как подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров, еще до конца года российская компания Zetta, несмотря на финансовые сложности, все же собирается запустить на заводе в Тольятти серийное производство своего субкомпактного электрохэтч­бека CM1.

Что же касается анонсированных главой правительства планов по выпуску водородных машин, то, как пояснил Денис Мантуров, речь идет о серийном водородомобиле Aurus Senat, который будет создан на основе прототипа, разработанного и представленного в мае специалистами НАМИ. Выпуск такого седана планируется наладить в 2024 году.

Добавим, что в фокусе программы поддержки электрокаров не оказалось легких коммерческих грузовиков, на что посетовала вице-президент «Группы ГАЗ» Елена Матвеева. Между тем Горьковский автозавод представил в конце июня три предсерийных образца своего электрического LCV GAZelle e-NN – представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузо-пассажирский фургон-комби. А в конце июля уже серийные электробусы GAZelle e-NN вышли на пассажирский маршрут в Нижнем Новгороде. Кроме того, как ранее писала «Автопанорама», в 2022 году на предприятии в Елабуге планируется начать выпуск Ford Transit на электротяге.