Компания «Моторинвест», Минпромторг России и правительство Липецкой области подписали инвестиционный контракт о выпуске целого семейства электрокаров

Производство на предприятии в Липецкой области должно стартовать до конца 2022 года, а к концу 2033 го намечено выпустить 242 тыс. единиц «зеленой» техники и тяговых батарей. В общей сложности порт­фолио «Моторинвеста» будет включать пять моделей, которые планируется реализовывать под брендом Evolute. Инвес­тиции в производство превысят 13 млрд рублей.

Заявленная мощность липецкой площадки – более 100 тыс. электромобилей в год. Как сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов, в этом году запустят четыре из пяти моделей Evolute. По его словам, на предприятии будет создано почти 2 тыс. рабочих мест. При этом анонсирован высокий уровень локализации. К моменту окончания срока действия СПИКа он составит 5000 баллов по внутренней шкале Минпром­торга. Для сравнения, Lada Vesta имеет на сегодня 3200 баллов, УАЗ «Патриот» – 2209 баллов, Renault Duster – 2149 баллов.

По информации пресс-службы «Моторинвеста», в числе анонсированных моделей Evolute седан, минивэн и три кроссовера, созданные в партнерстве с китайским машиностроительным концерном Sokon Group. Эта фирма со штаб квартирой в Чунцине была основана в 1986 году. Сейчас она входит в концерн Dongfeng и производит автомобили, мотоциклы, двигатели и автокомпоненты под разными марками.

Пока липецкая компания обнародовала лишь эскизы, дающие только общее представление о модельной линейке Evolute, а также некоторые технические характеристики. Однако не секрет, что эти «зеленые» новинки имеют китайские прототипы, отсылающие к компании Dongfeng и ее суббрендам.

Ожидается, что первым на конвейер предприятия встанет электроседан гольф-класса I-PRO, аналог DongFeng Aeolus Е70. Эта модель образца 2020 года с внешними габаритами 4680×1720×1530 мм имеет багажник на 502 л и дорожный просвет 140 мм. Машина приводится в движение 150-сильным электроагрегатом, питающимся от инновационных твердотельных аккумуляторов на 53 кВт•ч. Заявлены запас хода 420 км и время зарядки от бытовой электросети 8,5 часа, ускорение до 100 км/ч за 9,9 с и «максималка» 150 км/ч.

Также под маркой Evolute планируется выпустить минивэн I-Van, являющийся копией Dongfeng LingZhi EV образца 2020 года. При внешних габаритах 5145×1720×1995 мм и грузоподъем­ности 950 кг «зеленый» однообъем­ник приводится в движение 123-сильным электроагрегатом, может преодолеть 410 км, а на восполнение заряда отмерено 13 часов.

В линейке кроссоверов значатся I-Jet (производное от двухмоторного Seres SF5) и I-Joy (ремейк DFSK Glory E3 и Seres 3). Высокопроизводительный I-Jet при внешних габаритах 4700х1930х1625 мм получил установку мощностью 694 л.с., дорожный просвет 185 мм и багажник на 550 л. На разгон до 100 км/ч уходит лишь 3,5 с, «максималка» составляет 250 км/ч, запас хода – 500 км, время подзарядки – 5 часов.

Компактный кроссовер I-Joy с габаритами 4385×1850×1650 мм и клиренсом 180 мм предложат с электромотором мощностью 163 л.с. Автомобиль сможет пре­одолеть на одной «заправке» 405 км, подзарядиться за 8 часов и ускориться до сотни за 8,9 с. Пятой – флагманской моделью – должен стать полноразмерный внедорожник, информация о котором пока не обнародована.