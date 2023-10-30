Корреспондент «Автопанорамы» отправился в Татарстан, где на предприятии в Елабуге началось сборка полного цикла «малотоннажников» Sollers, и убедился, что локализация и импортозамещение западных моделей идут полным ходом

Укрепление отечественного бренда Sollers — еще одна история про успешное импортозамещение, что полностью подтвердил наш визит на предприятие в Елабуге. Как известно, в марте 2022 года компания Ford вышла из сов­местного предприятия «Соллерс Форд», и производство некогда популярных у нас LCV Ford Transit пришлось свернуть. В связи с этим топ-менеджмент Sollers согласовал пятилетний план для завода в Елабуге и определился с новым партнером, которым стала китайская компания JAC. Однако не следует думать, что речь идет просто о постановке на конвейер китайских моделей. Вовсю идут процессы доработки, оптимизации и локализации.

Полная отдача

В ноябре 2022 года на предприятии в Елабуге была запущена крупноузловая сборка заднеприводных LCV Sollers Atlant и Argo. А в минувшем июле Atlant начали собирать здесь уже по мелкоузловой технологии CKD. Рамный же «бескапотник» Argo в мае сменил прописку с елабужской на ульяновскую. В ближайшее время эти «малотоннажники» начнут выпускать на ульяновском предприятии УАЗ (входит в состав «Соллерса») также по полному циклу.

Руководители Sollers подробно рассказали, как удалось наладить высокотехнологичное производство «по полной». Прежде всего, на «Соллерсе» в свое время дальновидно подложили соломки, развивая производство с отечественным программным обеспечением. В результате, в противоположность ряду других российских автомобильных СП, после ухода западного партнера у «Соллерса» остался на руках сильный козырь — собственный софт. Фордовские роботы удалось успешно перенастроить для работы на линиях сварки кузовов, окраски и сборки.

В то же время в ходе производства используются даже более эффективные процессы, чем при выпуске «близкородственных» моделей в КНР. К примеру, в Елабуге, в отличие от китайского предприятия, проклеивают сварные швы, выполненные тремя десятками роботов, отсюда большая прочность и герметичность. Или, скажем, на предприятии применена более тщательная методика «антикоррозийки» — мастику кладут не только на днище, но и в полости порогов, чего не практикуется у донорской модели JAC Sanray.

Четырнадцать роботов, занятых в цехе окраски, прокрашивают в автоматическом режиме не только внешнюю, но и внутреннюю часть кузова. А еще на производстве и складе запчастей применяют фирменные технологии дополненной реальности и задействуют единую систему управления производством MES. Наконец, на высоком уровне система контроля качества, где также работает оборудование, оставшееся от Ford. Например, вибростенд 4?poster, на котором имитируется перемещение по разным типам дорог.

Еще один козырь — квалифицированный персонал. На заводе трудоустроено свыше 800 человек, причем львиная доля коллектива работает на предприятии более 10 лет, отсюда слаженность и дисциплина. Само собой, в цехах поддерживается чистота, организовано хорошее освещение, ключевые операции автоматизированы. В том числе поэтому на конвейере сборки, в цехе окраски и на линии контроля мы увидели так много заводчанок.

Локализация

Сегодня в Татарстане выпускают Atlant с тремя колесными базами, полной массой от 2,5 до 4,2 т. Освоены цельнометаллические фургоны и пассажирские версии на 15 мест, а к новому исполнению на рамном шасси в соседнем корпусе с июля изготавливают сэндвич-панели для промтоварных и изотермических надстроек.

Что касается кузовных панелей, на данный момент в Елабуге их получают готовыми из КНР. Но уже есть планы наладить на заводе штамповку как минимум крупных кузовных элементов из отечественного металла.

Разумеется, взят курс и на рост производственных мощностей. Сегодня предприятие позволяет выпускать 85 тыс. автомобилей в год при работе в одну смену. Однако с ростом спроса этот объем может быть увеличен. В планах — до конца года выпустить 10 тыс. таких машин.

Можно рассчитывать также на расширение модельной линейки. Помимо уже выпускающихся версий шасси с надстройками в начале следующего года должно начаться производство короткобазного восьмиместного микроавтобуса Atlant. Появятся и полноприводные исполнения. А в семействе Argo ждут пополнения в виде варианта с увеличенной на 36 см колесной базой, двухрядной кабиной и 2?литровым бензиновым мотором на 150 л.с.

Наконец, ускоренно локализуется топовый 2,7?литровый 150?сильный турбодизель. Его выпуск налаживают также в Елабуге, в соседнем заводском корпусе. А 6?ступенчатую коробку передач со второго квартала 2024 года локализуют на Заволжском моторном заводе для автомобилей Sollers и УАЗ.

Товар лицом

Короткий тест-драйв фургонов елабужского производства позволил лишний раз убедиться в их комфорте и надежности. В декабре 2022 года мы уже тестировали обе модели Sollers на московских улицах, хотя тогда это были машины, собранные по отверточной технологии. Сейчас же я выезжаю на Atlant на заводской полигон с различными технологическими неровностями и уклонами. Сразу убеждаюсь, что подвеска мастерски расправляется с нагромождением разнокалиберных выступов. Сцепление — податливое и информативное. Избирательность 6?ступенчатой механики на хорошем уровне. Турбодизельный 2,7?литровый 150?сильный мотор отличается тяговитостью и эластичностью. И, кстати, в обойме есть и «младший» дизель объемом 1,9 л, мощностью 139 л.с. Наконец, тормоза — цепкие и информативные. В общем, то, что надо для «рабочей лошадки», претендующей на статус народного фургона.

