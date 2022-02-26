"Транзитные перспективы"

В одном из цехов предприятия «Соллерс Форд» в Елабуге нас встретили десятка два новеньких Transit в окраске «М.Видео». Картинка говорила сама за себя: вот он, рынок коммерческого транспорта нынешнего образца
Белые с лиловым фургоны «Озона», желтые грузовички «Утконоса» и еще целый ряд заказов от современных сервисов электронной торговли и доставки загрузили работой сборочный завод в полтора раза больше, чем в первый пандемийный год: в 2021-м предприятие выпустило примерно 21 тыс. таких машин. И пригласило журналистов – оценить современную продукцию, посмотреть производство и, насколько получится, разведать перспективы. С них и начнем.
Прежде всего, в этом и следующем году ждем появления Ford Transit с автоматом. Давно напрашивающееся решение – не только водители легковых машин любят удобство! И версию на электротяге обещают, но тут торопиться, пожалуй, не стоит. В Ford говорят, что в недалеком будущем электромобили составят 2/3 от всего выпуска, но мне кажется, что Россия благоразумно займет как раз оставшуюся треть. Хотя в городах, в тех же службах доставки, e-Transit может быть востребован.
Завод двигателей, который после ухода легковых моделей остался не у дел, сейчас готовят под выпуск нового дизеля для коммерческих автомобилей – вместе с обновлением самой машины мы увидим такой мотор в 2022-м или в 2023-м. Тогда же планируется с нынешних 4,6 т поднять полную массу до 5 т: клиенты хотят возить больше!
А некоторые наоборот – меньше, и тут «Соллерс Форд» не намерен сдавать рынок французско-немецким конкурентам, планируя вернуть в Россию модель поменьше, чем Transit. Помните такие – в Connect и Tourneo? Хорошие же машины, причем не только для бизнеса, но и для семейного использования. Кстати, я еще не забыл – и версии Transit тоже были и маленькими, и с низкой крышей…
А еще я помню, что они первыми стали либо передне-, либо заднеприводными, причем внешне их не всегда можно отличить (двускатная ошиновка сзади – верный, но не единственный признак заднего привода). Нынешний же Transit может быть и полноприводным! И, поскольку он не выше собратьев, определить такую версию возможно разве что по очень уверенному движению, к примеру, в снежной каше.
С учетом трех вариантов дизеля, нескольких исполнений по высоте и длине базы, наличию в гамме шасси, фургона и автобуса использование фирменного конфигуратора на сайте представляет ту еще задачу. Причем сложнее всего понять, чего ты хочешь, а дальше это наверняка найдется. А нет, так сделают, ведь спецверсиями «Соллерс-Форд» занимается сам, продавая разнообразные машины под своей маркой, со своим обслуживанием и, главное, с гарантией. Я спросил, какой из заказов был самым оригинальным, ожидая услышать ответ «скорая помощь» или «офис банка». Нет, оказалось – автомобиль для… перевозки лошадей!
Всего около 170 спецверсий насчитывают специалисты компании, и я даже порадовался, что для тест-драйва нам предоставили обычные базовые машины, хотя и среди них выбрать было непросто. В итоге я занял место за рулем 9-местного фургона комби с довольно большим грузовым отсеком, но в меру компактного.
Вряд ли кого-то удивлю, сказав, что эта машина едет как легковая. Обзор, посадка даже удобнее, динамика схожая, только о габаритах надо помнить и не соваться на подземные парковки. Система стабилизации сделает безопасной и зимнюю дорогу, так что я на полном серьезе рекомендовал этот автомобиль многодетному коллеге в качестве семейного. Только дополнительную «печку» поставить (завод уже работает над этим, чтобы греть салон, как в автобусе) и – вперед большой компанией.
Но в первую очередь Transit, конечно, модель для бизнеса. И тут Ford предлагает интереснейшее решение под названием «подписка». По аналогии с легковыми автомобилями коммерческий грузовичок можно не покупать, а взять фактически в долгосрочную аренду. Этот сервис работает недавно, и интересно будет посмотреть, сколь многих заинтересует такая модная штука. В перечне имеющихся машин на сайте производителя каждая доступна в том числе по подписке. При годовом пробеге 30 тыс. км и подписке на 3 года стоимость составит, например, 67 тыс. рублей в месяц. То есть 2,4 млн. При цене машины 2,5 млн выгода на первый взгляд сомнительна, ведь с подпиской через три года остаешься без автомобиля, а при покупке – еще вполне рабочий транспорт в твоей собственности. Зато все затраты, кроме топлива, берет на себя производитель – и страховку, и техобслуживание, и ремонт. И сразу понятны ежемесячные расходы, не такие уж большие при коммерческих перевозках.
Другой немаловажный фактор – машину можно гонять, что называется, и в хвост и в гриву, извлекая из нее максимум (я не про скорость и тоннаж, а про интенсивность эксплуатации). Хотя вот любопытный факт: по статистике «Соллерс Форд», в среднем их подписные грузовички проезжают 26 тыс. км в год. Городское движение, знаете ли. В общем, интересная новация: будете выбирать автомобиль, поиграйте километрами и рублями в калькуляторе, может, подписка станет хорошим вариантом.
Для корпоративных парков, пусть даже небольших, компания приготовила еще одно любопытное решение – телематические сервисы. Один из специалистов завода показал мне, как в его смартфоне «ездят» 12 подопытных машин, причем про каждую он знает почти все: где она сейчас находится, как движется, сколько топлива израсходовала, сколько осталось до ТО и многое другое. А еще с помощью телематики автомобиль можно прогреть, причем не запуская двигатель, – автономным подогревателем. Этакий электронный диспетчер и механик в одном смартфоне.
Завод «Соллерс Форд» рассчитан на выпуск до 80 тыс. машин в год. Прошлый, повторю, закончили с результатом более 20 тыс. Есть куда расти. А главное – есть с чем увеличивать долю на рынке. Когда-то полуторка Ford изменила нашу страну. И готова продолжать, судя по фургонам с самыми разнообразными фирменными «ливреями».
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