Российский рынок получил первые модели под брендом Sollers. «Бескапотник» Argo и «полукапотник» Atlant уже поступили в продажу, а отверточная сборка, запущенная на заводе в Елабуге, со временем перерастет в производство полного цикла с перспективой масштабной локализации

Спикеры мероприятия, посвященного дебюту дуэта «малотоннажников», старались избегать упоминания компаний JAC, Hyundai и Mercedes Benz. Но все же новинки, впервые представленные в Москве, отсылают к указанным маркам. Ведь менее крупный LCV – это де-факто клон JAC N25/N35, а тот ведет родословную от бестселлера Hyundai Porter, когда-то выпускавшегося в Таганроге. В свою очередь, «старшая» модель Atlant, представленная в исполнениях фургон и микроавтобус на 16 мест, – не что иное, как JAC Sunray c новыми логотипами. Внешне новоиспеченный конкурент «ГАЗели NN» напоминает Mercedes-Benz Sprinter второго поколения. Но не верьте глазам своим! Atlant не имеет с «немцем» общих деталей и узлов, так что дело тут лишь в эксплуатации сильного образа.

Родственные связи

Argo представлен у нас в двух ипостасях – полной массой 2,5 и 3,5 т. В первом случае «бескапотник» сможет легально передвигаться по центру крупных городов и брать на борт 635 кг, а во втором – будет ограничен дорогами «грузового каркаса», зато за счет мощной рамы и усиленной подвески сможет загружать до 950 кг. Впрочем, реальная грузоподъемность будет зависеть от типа надстройки. На сегодня в линейке заявлены бортовая платформа, промтоварный и изотермический фургоны.

На старте проекта шасси Argo планируется поставлять из Китая, а изготовлением надстроек займутся специалисты завода «Соллерс Алабуга» и лицензированные доработчики. Линейку, состоящую из 2 литровых бензинового и дизельного моторов (на 130 и 147 л.с.), обещают дополнить еще и 175 сильным электроагрегатом! В качестве же трансмиссии предложены 6 ступенчатая и 5 ступенчатая МКП.

Соответственно, Atlant при полной массе от 2,5 до 4,2 т имеет несущий кузов, три варианта высоты крыши и три длины, при этом колесная база безальтернативна – 3570 мм. Для «старшего» LCV предложены дизельные моторы – объемом 2,7 л, мощностью 150 л.с. и объемом 1,9 л мощностью 139 л. с., работающие в связке с 6 ступенчатой механикой. При этом «Соллерс» готовится запустить производство дизелей JAC для обеих моделей на своем предприятии в Татарстане.

Амбиции и планы

Как рассказал председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов, к настоящему времени различные модификации LCV представлены в 54 дилерских центрах в 38 городах России, и, значит, их уже можно приобрести. Цены на Argo стартуют с 2?559?000 руб­лей за промтоварный фургон с дизельным двигателем. Стоимость Atlant начинается с 2?904?000 рублей. Для сравнения, цены на фургон «ГАЗель NN» стартуют с 2?135?000 рублей.

Разумеется, список модификаций в перспективе расширится. Например, в ближайшие месяцы в линейку вольется самый короткий Atlant с индексом L1 (на сегодня фургоны и микроавтобусы доступны в исполнениях L2 и L3). Также в планах выпустить модель Argo с двойной кабиной. Но, пожалуй, самый большой резонанс вызвало заявление Ширинова о планах включить в список опций обоих LCV полноприводную трансмиссию. Как выяс­нилось, компания рассматривает возможность адаптации французской конструкции Dangel, применявшейся, в частности, на Fiat Ducato. Обозначим здесь принципиальный момент – по договору с китайской стороной за «Соллерс» закреплена возможность вносить любые изменения в конструкцию донорских автомобилей JAC.

Адиль Ширинов сообщил, что со временем в России появится второе поколение Argo/Atlant. В пятилетней перспективе намечен выход на объе­мы до 50 тыс. машин в год. Компания ставит задачу стать номером 1 в сегменте LCV, заняв не менее 40% рынка. В этом должны помочь конкурентоспособные цены и расширение уровня локализации. По словам менеджеров, в ближайшие месяцы модели получат расширенные «теплые» опции – к примеру, подогрев лобового стекла. У Atlant должны появиться регулировка руля и модернизированная медиасистема. Точно привлекут клиентов и условия обслуживания – гарантия 2 года без ограничения пробега и межсервисный интервал 15 тыс. км для Argo и 20 тыс. км для Atlant.

Первое знакомство

В кабине Argo чувствуешь себя, как в ложементе космонавта. Центральный тоннель и поручень водительской двери подпирают бедра, левое плечо упирается в дверную карту. Зато обзор вперед из-за бескапотной компоновки великолепен. Руль регулируется по углу наклона, а дизайн передней панели нескучен и ориентирован на водителя.

Кабина Atlant выглядит чуть менее современно и по традициям сегмента утилитарно. При этом здесь, конечно, заметно простор­нее, чем в Argo. Эргономика в целом продумана, мягкие кресла с минимальной боковой поддержкой гостеприимны, обзор хорош. Аналоговая приборка и опциональный центральный тачскрин внятно доносят ключевую информацию. Придраться можно лишь к тому, что рулевое колесо никак не регулируется, да и отсеков для мелочевки могло бы быть больше.

В заключение презентации мне удалось проехать несколько километров на грузовом Atlant по заснеженным московским улицам, и впечатления остались самые положительные. Крупные зеркала с панорамными зонами и штатные парктроники отлично помогают при маневрировании в тесном пространстве. Руль, снабженный гидроусилителем, одновременно точный и «короткий» – чуть более трех оборотов от упора до упора. Как следствие, на баранке достаточно информации, машина споро реагирует на управляющие действия и радует маневренностью.

Подвеска же пленила комфортом – тут нет типичной для многих «одноклассников» жесткости и в то же время пробоев при проезде ям и «лежачих полицейских». Сцепление, податливое и информативное, бережет силы водителя. Избирательность 6 ступенчатой механики тоже на хорошем уровне. А топовый 2,7 литровый 150 сильный турбодизель, который, как признались технические специалисты, конструктивно близок к агрегату Cummins, отличается тяговитостью и эластичностью. Держать темп потока на таком фургоне не проблема. Еще и тормоза цепкие и информативные, а штатная система стабилизации добавляет уверенности на скользкой дороге.

Одним словом, в пользу обеих новинок говорят конкурентоспособные цены, стремление марки идти по пути локализации, приемлемые гарантийные обязательства и развитая дилерская сеть. Существенно и то, что обе модели оснащены в «базе» щедрее, чем конкуренты от «Группы ГАЗ». По умолчанию идут ABS, ASR, ESC, подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник, жидкостный отопитель, подогрев сидений, центральный замок, аудиосистема и многое другое.

Самое же важное, что Argo и Atlant – это проверенные LCV с хорошей репутацией, на которую усердно поработала компания JAC, завоевавшая лояльность клиентов благодаря сотрудничеству с КамАЗом (грузовики семейства КАМАЗ «Компас» — это модернизированные «среднетоннажники» JAC N-Series) и «Москвичом» («Моск­вич 3» — адаптированный для нашего рынка JAC JS4).