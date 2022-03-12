В марте 2022 года исполняется 95 лет Mille Miglia – одной из самых известных автомобильных гонок Европы. В свое время она была не менее престижной, чем Гран-при Италии

Именно с Гран-при все и началось: в 1922 году Автомобильный клуб итальянского города Брешия организовал у себя первую такую гонку. Сос­тязания прошли успешно, и их решили проводить регулярно. Но вот беда, уже на следующий год в Монце открыли более современную трассу, и гонка переехала туда. Брешийцы, разумеется, страшно обиделись на такую «несправедливость», но поделать ничего не могли. Несколько лет они терпели, а потом все же нанесли «ответный удар».

Рождение гонки

Идея проведения дорожной гонки из Брешии в Рим и обратно родилась в 1926 году. Инициа­торами стали четверо членов Автомобильного клуба Брешии: азартный гонщик граф Аймо Магги, авиатор и мастер руля граф Франко Маззотти, директор издания Lo Sport Bresciano Ренцо Кастаньето и спортивный журналист Джованни Канестрини.

Однако воплотить идею в жизнь оказалось задачей отнюдь не легкой. Для начала надо было найти средства на реализацию проекта, выработать регламент и проложить маршрут гонки, привести в порядок дороги, выбрать наилучшее время для проведения соревнований, организовать вдоль трассы контрольные пункты, заправочные станции и стоки шин, договориться с местными властями о перекрытии дорог, обеспечить безопасность участников, зрителей и много чего еще. На предварительную подготовку ушло восемь месяцев, а сколько денег и нервов было на это потрачено, теперь уже вряд ли кто-то скажет. Известно только, что руководство Автоклуба Брешии употребило все свои обширные связи и влияние, чтобы гонка состоялась.

Одной из главных задач было привлечение к состязаниям как можно большего числа именитых спортсменов. И тут далеко не последнее место занимало название гонки. Как известно, итальянцы полагают себя наследниками древних римлян, и этот факт решено было использовать. Длина предполагаемого маршрута составляла чуть более 1600 км, что равнялось около тысячи древнеримских миль. Это и обыграли в названии: Mille Miglia на латыни (как, впрочем, и по итальянски) означает «Тысяча миль». Тут впору задать вопрос: если римская миля – это тысяча шагов, а средний шаг человека равен примерно 80 см, то почему 1000 миль составляют 1600 км? Дело в том, что древние римляне считали за один шаг полный цикл движения ног – левой и правой, то есть 160 см.

Но вернемся к состязаниям. Самое поразительное, что расчет оказался верным: патриотичным итальянцам название понравилось, и в первой же гонке приняли участие 77 экипажей! Часть гонщиков была из Брешии, причем некоторые из них выступали на автомобилях марки ОМ, завод которой располагался в городе и выпускал очень неплохие по тем временам машины. Кроме того, на старт вышли модели марок Alfa, Bianchi, Bugatti, Diatto, FIAT, Itala, Lancia, Peugeot...

Старт первой Mille Miglia был дан в субботу 26 марта 1927 года в 8 часов утра. Маршрут построили так: Брешия – Парма – Болонья – Флоренция – Сиена – Рим – Терни – Сполетто – Перуджа – Римини – Падуя – Венеция – Верона – Брешия. Всего 1639,7 км по дорогам общего пользования. Направление движения отмечалось красными стрелками с надписью «1000 Miglia» (такие стрелки, кстати, впоследствии стали эмблемой гонки). На маршруте участникам предстояло отметиться на 14 контрольных пунктах.

Согласно правилам, машины были поделены на несколько категорий – в зависимости от мощности двигателя. Стартовали гандикапом, причем маломощные автомобили уходили первыми. Наградой победителю служил специально изготовленный по такому случаю кубок.

На дистанции погода баловала участников не всегда: «пылевые завесы», дожди, заполненные грязью колеи на грунтовых дорогах и толпы болельщиков на обочинах стали настоящим испытанием для пилотов. С другой стороны, все это добавляло мероприятию остроты. По ходу гонки проявились некоторые интересные явления. К примеру, экипаж, первым добравшийся до Рима, не смог сохранить лидерство до финиша. Ничего, казалось бы, удивительного, но впоследствии это происходило так часто, что спорт­смены и зрители посчитали этот факт дурной приметой...

В итоге трассу удалось преодолеть 51 автомобилю. Первым финишную черту пересек ОМ брешийских гонщиков Фердинандо Миноя и Джузеппе Моранди, потративших на прохождение дистанции 21 час 4 минуты 48 секунд. Подводя итоги состязаний, Corriere della Sera тогда писала: «Автомобиль проехал по улицам половины Италии как властелин времени и пространства. Успех механического транспортного средства просто поразителен. Чуть более двадцати часов (даже не день и ночь) потребовалось, чтобы преодолеть 1600 км».

Болельщики также были довольны. Среди них, между прочим, находился и Бенито Муссолини, слывший большим поклонником автомобилей и гонок. Традиция гласит, что после окончания состязаний дуче якобы заявил: «Это должно повториться!» И Mille Miglia стала ежегодной. На протяжении целого ряда лет участие в ней было мечтой многих спортсменов, а сама гонка стала одним из престижнейших европейских состязаний. Стартовать в ней почитали за честь многие гоночные «конюшни», а победители выглядели в глазах фанатов настоящими триумфаторами.

Возвращение легенды

Всего до начала Второй мировой войны гонку удалось провести 13 раз, а после ее окончания – еще 11. В 1957 году в ходе состязаний произошла страшная авария. Неподалеку от деревни Гуидиццило Ferrari Альфонсо де Портаго и его штурмана Эдмунда Нельсона вдруг вылетел с трассы прямо в толпу болельщиков. Оба спорт­смена погибли, а вместе с ними еще и 11 зрителей. И хотя точную причину аварии установить не удалось, официально было объявлено, что она произошла из-за внезапного разрыва колеса. Вину возложили на «конюшню», якобы техники Ferrari вовремя не поменяли резину.

В последующие четыре года организаторы, ограничив все, что только можно было ограничить ради безопасности, пытались реа­нимировать гонку, но классичес­кая Mille Miglia все-таки умерла. Тем не менее ее слава оказалась настолько громкой, что просто уйти в небытие она не могла.

И вот в 1977 году мир узнал о рождении Mille Miglia Storica. Согласно новому регламенту, участие в ней могли принимать только автомобили, выпущенные до 1957 года. По сути, гонка превратилась в шоу для болельщиков и возможность продемонстрировать свои раритеты коллекционерам. Зато благодаря стараниям ценителей «настоящих машин, пахнущих бензином, маслом и кожей» легенда все еще жива!