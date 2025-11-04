На заре СССР автомобильные гонки считались пережитком прошлого и буржуазным развлечением. Но в середине 1930 х эта позиция изменилась, в результате чего появился примечательный советский гоночный автомобиль ГАЗ М-1 «Ударник»

Прошлое всегда поражает — точнее, не прошлое, а люди, скорость принятия решения и исполнение задуманного в ситуации, когда для этого ничего нет. Только что закончилась Гражданская война, которая уничтожила практически всю промышленность, десяток лет не работали высшие учебные заведения, большинство инженеров покинули страну. Но стране надо развиваться, поднимать промышленность, нужен транспорт. Как поступить — закупать машины за границей? Нет, принимается решение купить завод, обучить инженеров и рабочих за границей, создать свой автопром.

И 4 марта 1929 года ВСНХ СССР издал указ о создании «Автостроя». Этой организации предстояло построить автозавод мощностью 100 тыс. машин в год. И уже 31 мая был заключен договор с Ford Motor Company о техническом содействии при постройке завода и обучении персонала.

Компанию Ford выбрали по нескольким причинам. Первая — стране требовались как грузовые автомобили, так и легковые (хотя в последних нуждались меньше), а в модельном ряду американской компании был и грузовик Ford AA, и легковой автомобиль Ford A, которые имели общую базу и отличались только несколькими деталями кузова. Модели были, конечно, устаревшие, но очень простые, что позволяло быстро наладить их выпуск.

Договор предусматривал передачу технической документации на последующие модели и помощь в налаживании их выпуска. Была и еще одна причина, по которой наше государство выбрало именно эту компанию, политическая: в СССР считали Генри Форда практически коммунистом. На американском предприятии был сокращен рабочий день с десяти до восьми часов, при этом зарплата — увеличена вдвое. Завод с учетом особенностей наших условий проектировался архитектурным бюро Альберта Кана при участии инженеров из СССР, технический надзор за постройкой предприятия осуществляла компания из США «Остин», непосредственно строительные работы вел трест «Металлострой».

Предприятие назвали Нижегородским автомобильным заводом имени В.М. Молотова. Строительство длилось всего 18 месяцев. Первая машина вышла с конвейера уже 29 января 1932 года. Это был грузовик НАЗ АА, до 1932 года он выпускался с кабиной из дерева, так как не хватало проката. В октябре 1932 го название завода изменили на ГАЗ. Что касается грузовиков ГАЗ АА, то их производство в Горьком продолжалось до 1949 года, выпуск легковой модели ГАЗ А закончился раньше — уже в 1936 м эту модель заменила на конвейере М-1.

В первое время машина оснащалась четырехцилиндровым мотором объемом 3,2 л и мощностью 50 лошадиных сил. После освоения М-1 начались работы по созданию более мощной модификации М-11 с уже шестицилиндровым мотором объемом 3,5 л мощностью 70 л.с. Удивительно, как быстро менялись автомобили на конвейере. А еще удивительнее то, что на ГАЗе в тридцатых годах было сформировано КБ гоночных машин, и на нем разработали первый горьковский гоночный автомобиль. В стране не было ни гоночных трасс, ни даже просто асфальтовых дорог, а на заводе начали разрабатывать скоростную гоночную машину! Причем до начала тридцатых годов любые автомобильные гонки оставались под запретом, считаясь буржуазным развлечением.

В Российской империи гонки проводились, и даже международного уровня, были и свои рекорды, но все закончилось с началом Первой мировой войны. Важным для развития автоспорта стал 1937 год, когда приняли постановление «О развитии автомотоспорта», с этого момента автоспорт стал делом государственного уровня.

Первым детищем спортивного КБ горьковского завода стала машина ГАЗ М-1 «Ударник» кабриолет. Она появилась в 1937 году, сконструированная на базе стандартной эмки. Поскольку машина предназначалась для гонок, ей усилили раму на кручение с помощью «косынок» между основными элементами конструкции. Для снижения массы гоночного автомобиля было решено сделать его двухместным купе. От стандартной эмки взяли крышку капота, решетку радиатора, крылья и фары, рамку лобового стекла, полуэллиптические рессоры подвески, задний мост.

Остальные детали кузова и мотор заимствовали у Ford Model 40. Двигатель V8 объемом 3,6 л, мощностью 65 л.с. вместе с трехступенчатой коробкой передач взяли от той же модели Ford. Серийный мотор М-1 был слишком слаб для гоночной машины, а новый рядный шестицилиндровый еще находился в стадии доводки. Если двигатель взяли практически без изменений, то над коробкой серьезно поработали, установив синхронизатор переключения второй и третьей передачи, что улучшало скорость переключения передач без двойного выжима, а значит, и скорость разгона автомобиля.

В связи со снижением веса кузова нагрузка на задней оси уменьшилась, что позволило удалить лист из рессор задней подвески для улучшения сцепления колес с дорогой — незагруженная задняя часть «козлила» на неровном покрытии. На переднюю ось нагрузка увеличилась — в связи с установкой более тяжелого мотора пришлось изготавливать нестандартную балку и рычаги переднего моста большего сечения. Сцепление и карданный вал остались без изменений, но кардан спрятали в трубу, выполняющую функцию защитного кожуха. В рулевом управлении изменили передаточное число «червячной» передачи, что улучшило управляемость автомобиля, тормозная система барабанного типа с механическим приводом осталась без изменений. Автомобиль получил колеса на штампованных дисках (у Ford в колесах использовались спицы), изменили систему подачи топлива, бензобак перенесли в заднюю часть авто и поместили под рамой, а также в топливную систему установили насос (у стандартной машины топливо поступало в карбюратор самотеком).

Двери, как и было принято тогда, открывались навстречу движению, они оборудовались стеклами, которые убирались вниз. На рамке лобового стекла напротив сиденья водителя установили дворник, он был вакуумного типа и работал от создаваемого в двигателе разряжения. Из особенностей машины можно назвать четыре фары головного света, габаритные огни на передних и задних крыльях и тормозные огни сзади. Поскольку авто создавалось для спортивных состязаний (обычно в то время это были заезды на 100 км), ее укомплектовали тремя запасками (две в нишах передних крыльев, третья — сзади). Ведь понятия «автомобиль технической помощи» тогда еще не существовало, и все поломки во время гонки устранял сам спортсмен.

В итоге получился спортивный автомобиль классической компоновки: передним расположением двигателя, с приводом на задние колеса, тип кузова купе. От серийной эмки он отличался меньшим весом и мощным мотором. На скоростных заездах длиной 100 км, проходивших в августе 1937 года, ГАЗ М-1 «Ударник» победил более мощную, тогда только еще разрабатываемую модель ГАЗ М-11?40 с новым 70 сильным шестицилиндровым двигателем, и машины иностранных производителей, которые тоже участвовали в заездах.

В серию газовский кабриолет не пошел, но показал направление развития будущих гоночных и не только автомобилей ГАЗа. Опираясь на опыт при создании ГАЗ М-1 «Ударник» позже на горьковском предприятии разработали другие спортивные машины, которые участвовали в известных гонках и устанавливали новые рекорды.

