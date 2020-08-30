В этом году исполняется 145 лет со дня рождения Дзюдзиро Мацуды – японского бизнесмена, основавшего компанию Mazda

Родился будущий предприниматель 8 августа 1875 года в семье простого рыбака из Хиросимы. Время было непростое, вошедшее в историю страны под названием «Реставрация Мэйдзи»: Япония в ускоренном темпе реформировала свою экономику и осваивала европейские методы производства и управления.

Когда мальчику исполнилось 14 лет, родные посчитали, что ему нужно получить профессию, и отдали в обучение к кузнецу. Дзюдзиро пришлось переехать из Хиросимы в Осаку, поскольку мастерская его учителя располагалась именно там.

От кузнеца до предпринимателя

Осваивая новую профессию, Мацуда полюбил технику. Со временем он открыл собственную кузницу, однако в 1895 году предприятие пришлось закрыть по финансовым причинам. Но молодой человек не отчаивался и продолжал работать, пока не скопил денег на открытие новой кузницы. И снова его постигла неудача: профессия кузнеца с развитием промышленного производства утрачивала прежнее значение.

Дзюдзиро Мацуда это отлично понимал. И упорно искал выход из сложившегося положения, стараясь заняться изобретательством, и даже преуспел в этом, запатентовав в 1906 году водяной насос собственной конструкции. Затем последовало еще несколько попыток организовать собственное дело, но до начала1920-х ничего выдающегося из них не вышло. Зато сыну хиросимского рыбака удалось сколотить довольно приличное состояние.

Все изменилось, когда Дзюдзиро, вернувшись в родной город, основал вместе с группой бизнесменов предприятие по выпуску изделий из пробки, которое назвали Toyo Cork Kogyo Co., Ltd. Продукция неплохо продавалась, и это дало возможность попробовать найти себя в других, более перспективных, по мнению предпринимателя, областях. Одной из них стало производство машиностроительного оборудования. Начинание оказалось столь успешным, что компания вскоре сменила свой профиль, а заодно и название – из него исчезло слово сork («пробка»).

Согласно существующему преданию, предприниматель мечтал наладить в Японии производство автомобилей. Первым шагом на этой стезе стал выпуск небольшой партии мотоциклов. Правда, эксперимент не удался: мотоциклы продавались из рук вон плохо, зато на грузовики спрос стабильно рос, поскольку промышленность продолжала развиваться, да и армия в ускоренном порядке моторизировалась. Именно тогда предприятие Мацуды попало в орбиту интересов одной из влиятельнейших японских дзайбацу «Сумимото», оказавшей ему финансовую поддержку. В 1931 году прошла очередная реорганизация компании, и она стала именоваться Mazda.

По официальной версии, фирму назвали в честь одного из древних зороастрийских богов – Ахура-Мазды, который считался владыкой света, а также покровителем порядочности, праведности и справедливости. Сегодня как-то рационально объяснить столь нехарактерный для Страны восходящего солнца выбор названия уже вряд ли удастся. Тем не менее стоит отметить два аспекта: во-первых, это слово созвучно фамилии основателя компании, во-вторых, Ахура-Мазда считается творцом всего сущего.

Первенцем новой марки стал трехколесный грузовой автомобиль, получивший наименование Mazda Go. Конструкция машины была довольно примитивной, но надежной и ремонтопригодной. Она успешно продавалась как в самой Японии, так и за ее пределами. В 1932 году, например, грузовики начали поставлять в Китай.

До начала Второй мировой войны инженеры компании спроектировали несколько пассажирских моделей, но большая часть этих разработок так и осталась на бумаге. Что касается первого настоящего легкового автомобиля, то он появился на свет только в 1940 году – за образец был взят английский Austin. Однако массовый выпуск наладить так не удалось: Япония вступила во Вторую мировую войну, и компании пришлось сосредоточиться на производстве грузовиков и другой техники, необходимой для ведения боевых действий.

В военное время предприятие работало спокойно, поскольку Хиросима почти не подвергалась бомбежкам американской авиации. Все изменилось 6 августа 1945 года, когда США решили привести в действие невиданное прежде оружие и сбросили на город атомную бомбу. Хиросима была уничтожена, людские потери – огромны. Офис компании полностью разрушили, но завод Mazda, расположенный в нескольких километрах от эпицентра взрыва, частично уцелел, и именно на его территории разместился центр по оказанию помощи пострадавшим.

Возрождаясь из пепла

После подписания акта о капитуляции Японии американцы провели показательный судебный процесс, в ходе которого обвинили целый ряд японских предпринимателей в совершении тяжких военных преступлений на основании того, что их заводы работали на армию. По счастью, ни сам Мацуда, ни члены его семьи в этот список не попали и репрессиям не подверглись. А потому основные усилия удалось сосредоточить на восстановлении родного города и своего предприятия. Но поскольку средств требовалось много, то налаживать производство после окончания войны пришлось также при участии «Сумимото». Неудивительно поэтому, что «Сумимото Бэнк», «Сумимото Файр энд Марин Иншуренс» и «Сумимото Траст» владели значительными пакетами акций Mazda Motor.

Восстановить автомобильное предприятие удалось только в 1948-м, а через два года компания начала выпуск трехколесных грузовиков Type CT с двигателем 1157 см3, компактных пожарных автомобилей и обычных грузовиков. И хотя к тому времени Дзюдзиро Мацуда уже перевалило за 70, он продолжал управлять своим детищем и только год спустя передал бразды правления сыну – Тэнудзи Мацуде, вставшему во главе совета директоров компании. Но, даже формально покинув пост главы фирмы, Мацуда-старший продолжал живо интересоваться ее делами. Из жизни предприниматель ушел 27 марта 1952 года. В знак уважения и благодарности за его деятельность по восстановлению города и успехи в бизнесе Дзюдзиро Мацуда был удостоен бронзового памятника, который установили в одном из парков Хиросимы.

Производство пассажирских автомобилей развернули в 1960 году. К тому времени страна стала оправляться от войны, благосостояние населения росло, появился спрос на подобную технику. Первенцем оказался R360, оснащавшийся 2-цилиндровым двигателем объемом 356 см3. Это была непритязательная, зато недорогая и удобная машина. С нее-то и начался путь марки к вершинам славы.

В России

Считается, что в нашей стране с продукцией бренда покупателям впервые удалось основательно познакомиться в 1993 году благодаря фирме «Евросиб», получившей права на продажу, сервис и ремонт автомобилей Mazda в Российской Федерации. Кстати, эта компания до сих пор является одним из официальных дилеров японской марки.

Появились и другие партнеры. Так, в 2001 году открылся дилерский центр «Кунцево», в 2003-м к нему присоединилась компания Major. А 26 апреля 2005 года начало работать российское подразделение компании – Mazda Motor Rus. К тому времени на территории страны действовало 9 дилерских центров. Дальнейшее развитие шло быстро: всего через пять лет Mazda имела 53 дилерских центра в 36 российских городах. В июне 2011 года Mazda и Министерство экономического развития подписали соглашение, в рамках которого планировалось создать автосборочное производство в Приморском крае. В апреле следующего года следует соглашение с отечественной компанией Sollers о создании автосборочного СП во Владивостоке, в котором оба партнера обладали равными долями. Сентябрь того же года ознаменовался открытием предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», а в октябре было запущено серийное производство двух моделей. Не менее продуктивными оказались и последующие годы.

В 2019 году в стране было реализовано 30 576 автомобилей Mazda. Сегодня компания по объемам продаж занимает место в первой двадцатке среди полусотни марок, представляющих свою продукцию на российском рынке.