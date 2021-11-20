В ноябре исполняется 160 лет со дня рождения Уильяма Доуда Паккарда, одного из основателей компании Packard, что дает повод вспомнить об этом неординарном человеке

Марка Packard прекрасно известна всем любителям автомобильной истории. Ее основатели – братья Уильям Доуд и Джеймс Уорд Паккарды. Биография младшего, Джеймса Уорда, изучена почти досконально, что объяснимо: он был инженером от Бога, и его знания с самого начала обеспечили фирме то высокое положение в автомобильном мире, которое она долгие годы занимала. А вот о старшем брате известно не так много, хотя его вклад в процветание компании был не менее весомым.

Уильям Доуд Паккард родился 3 ноября 1861 года в американском городке Уоррен (штат Огайо). Отец будущего бизнесмена Уоррен Паккард, обладавший выдающимися предпринимательскими способностями и неукротимой работоспособностью, сколотил состояние на торговле лесом, металлом и строительстве железных дорог. Он был одним из весьма уважаемых жителей Уоррена. Мать Мэри также выросла в состоятельной семье. Для мистера Паккарда это был второй брак, так как его первая супруга и дети ушли из жизни в середине 1850-х. Новая женить­ба оказалась счастливой: у пары родилось двое сыновей и три дочери – Аляска, Карлотта и Корнелия. Денег на воспитание и образование детей не жалели, поэтому все они выросли достойными гражданами, а трое даже прославились. Уильям и Джеймс – как бизнесмены, Аляска же вошла в историю спецслужб как одна из первых женщин-агентов ФБР.

Да будет свет!

Уильям Доуд, он же У.Д. или Уилл, как его звали близкие, был человеком сверхактивным. Он легко сходился с людьми, быстро завоевывал их доверие, а потому имел множество друзей и, обладая недюжинными организаторскими способностями, в молодости состоял в правлениях сразу нескольких джентльменских клубов. Помимо прочего, он являлся одним из основателей гольф-клуба округа Трамбулл, в котором проживала семья. Его умение общаться с людьми стало ключом к успеху всех семейных предприятий.

В 1888 году Уилл приехал в Нью-Йорк и устроился на работу в фирму, производившую электрические лампы. Правда, трудился он там недолго и уже в сентябре 1889-го отправился в путешествие по Европе. Был ли это туристический вояж или деловая поездка, сегодня уже и не скажешь. Известно, однако, что, вернувшись в конце того же года в родной город, У.Д. вместе с младшим братом Джеймсом Уордом поспешно приступил к организации собственной компании по выпуску электроламп. Офис Packard Electric Co., зарегистрированной в июне следующего года, располагался на Северной авеню Уоррена.

Братья с самого начала поделили зоны ответственности: старший занялся организацией производства, финансами и маркетингом, а младший взял на себя техническую часть. Дела шли отлично, поскольку Америка переживала эпоху электрификации и лампочки пользовались хорошим спросом. Вскоре ассортимент компании расширился: помимо ламп она начала выпуск электропроводов и электрических устройств. Успеху способствовали как инженерный талант младшего брата, так и организаторские способности старшего. За несколько лет братья запатентовали десятки изобретений, причем за Уиллом также числилось несколько патентов, хотя основное его время поглощали маркетинг и финансы. Он разъезжал по стране, отыскивая новые рынки сбыта для своей продукции, завязывал перспективные знакомства, заключал сделки. Результатом этой деятельности стало появление нескольких филиалов компании в Соединенных Штатах и Канаде.

Год 1890-й привнес важные изменения в личную жизнь Уильяма Доуда. Он познакомился со своей будущей женой – Энни Сторер. Год спустя сыграли свадьбу, а в 1892-м у них родился сын, получивший в честь деда имя Уоррен. Правда, семейное счастье длилось недолго, в 1895 году жена умерла. Это ввергло Уилла в глубокую депрессию, которая привела к серьезным проблемам со здоровьем. Но врожденная жизненная активность и погружение с головой в работу помогли ему выбраться из трудного положения.

Новый бизнес

К автомобильному делу братья Паккарды пришли, в общем-то, случайно. Рассказывают, что их не устроило качество автомобиля Winton, купленного в конце 1890-х. Претензий производитель не принял, тогда и родилась идея строить авто самим. Америка пересаживалась на машины, и новое дело сулило высокую прибыль.

Первая модель Packard увидела свет 6 ноября 1899 года, ее построили прямо на ламповом заводе, принадлежавшем братьям. За оригинальностью названия не гнались, положив основные усилия на качество: Model A – таким было имя машины. Предприятие тоже назвали весьма прозаично – Ohio Automobile Company. С самого начала Уилл настоял на том, что их машины должны стать эталоном качества. Хотя это существенно увеличивало себестоимость продукции, а следовательно, и ее цену. Но У.Д. был твердо убежден, что в Северо-Американских Соединенных Штатах найдется достаточно людей, готовых платить хорошие деньги за надежные и комфортабельные транспортные средства.

Довольно скоро продукция новой фирмы обрела популярность, но вместе с тем Паккарды вызвали и недовольство многих автопроизводителей штата Огайо. Коллеги-конкуренты возмущались тем, что название компании как бы намекало на то, что других марок в штате не существует, а сами братья якобы присваивают себе право действовать от лица автопроизводителей всего Огайо. Назревал конфликт, но выход из щекотливого положения все-таки нашелся. Уилл убедил детройтского финансового воротилу Генри Джоя вложить деньги в расширение предприятия. Договор был подписан, с октября 1902 года фирма стала именоваться Packard Motor Car Company, а год спустя производство переехало в Детройт.

Однако сами братья перебираться в «автоград» почему-то не торопились, наведываясь туда только при крайней необходимости. Сложившееся положение вещей, вероятно, вполне устраи­вало и самих Паккардов, и основных акционеров фирмы. Предприятие сильно изменилось: оно расширилось, было оснащено самым современным оборудованием и приносило хороший доход. Единственное, что осталось неизменным, так это курс на строительство дорогих и престижных автомобилей.

В 1906 году Уилл женился во второй раз. Его избранницей стала Кэтлин Брудер. Создав новую семью, он всерьез занялся обустройством дома и благотворительностью. Купив солидный участок земли неподалеку от своего особняка, бизнесмен пожертвовал его городу под создание парка. А в 1908 году был вынужден почти полностью отойти от дел из-за многочисленных болезней: У.Д. постепенно терял зрение и практически не мог передвигаться самостоятельно. Тем не менее он продолжал активно заниматься благотворительностью, участвовал в работе Армии Спасения – организации, занимающейся помощью бедным, жертвовал значительные суммы на городские церкви, школы и приюты.

Уильям Доуд Паккард ушел из жизни 11 ноября 1923 года. Младший брат пережил его всего на пять лет. Фирма же, основанная ими, проработала еще несколько десятилетий, пережив Великую депрессию и Вторую мировую войну. Правда, после войны руководство компании отказалось от курса, указанного Уильямом Доудом, и Packard начала производить модели среднего класса. Многие эксперты полагают, что именно это в итоге и погубило марку.